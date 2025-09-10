Teleshow

Guido Kaczka rompió en llanto por la fuerte historia de vida de un participante: “Nunca nadie me vio así”

El conductor de Buenas Noches Familia no pudo contener las lágrimas tras escuchar el relato de un joven, generando un momento de gran conmoción en el programa

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

La emoción de Guido Kaczka durante su programa (Buenas Noches Famila - El Trece)

La transmisión de Buenas Noches Familia en eltrece vivió un momento de profunda emoción. Guido Kaczka, conocido por su habitual serenidad frente a historias difíciles, no pudo evitar las lágrimas ante el testimonio de un joven participante. El relato, que abordó la pérdida de ambos padres durante la pandemia de COVID-19 y las adversidades posteriores, generó una reacción inesperada tanto en el conductor como en el equipo del programa.

El joven compartió ante la audiencia que, tras la muerte de sus padres, sufrió una traición por parte de un amigo de la infancia, lo cual lo obligó a buscar nuevas formas de subsistencia. “Un amigo de la primaria me robó la parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa. Los había perdido a los dos juntos. El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en pandemia”, relató el participante, generando un clima de conmoción en el estudio.

Impactante testimonio en eltrece conmueve
Impactante testimonio en eltrece conmueve a Guido Kaczka y al público

Al profundizar en las circunstancias de la pérdida, el joven explicó que sus padres fueron internados antes de la llegada de las vacunas y que no pudo despedirse de ellos. “Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Mis papás estaban internados por separado. No podía verlos”, detalló, y recordó una promesa hecha a su padre: “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”.

Guido Kaczka se quiebra en
Guido Kaczka se quiebra en vivo por historia de joven en Buenas Noches Familia

En ese contexto, Kaczka expresó ante el público: “Nos caímos los dos. Nos caímos todos. Son unas historias que son increíbles. Para hacer mi trabajo tengo que pasar un poco por encima las cuestiones porque contás la historia y me sentí ahí, en ese lugar, me sentí vos”. Además, se refirió a la relación entre el joven y su padre, destacando la importancia de la promesa cumplida: “¿Cantás en el tren? Me mató que le hayas dicho a tu papá que conseguiste trabajo y seguro te escuchó”.

La emoción se extendió al resto del equipo, como reconoció el propio conductor: “El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así”. Finalmente, Kaczka compartió una reflexión personal sobre el impacto de los testimonios que escucha a diario: “Mi mamá me decía la otra vez ‘no sé cómo aguantás las historias’. Uno aguanta hasta que no aguanta”, afirmó el conductor emocionado.

El dolor de Guido por Mila Yankelevich

El fallecimiento de Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami ha generado una ola de conmoción y solidaridad en la comunidad artística argentina. La niña, de siete años, era la menor de los nietos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y su muerte ha reavivado el dolor de una familia que ya había atravesado tragedias profundas. La noticia, confirmada el martes tras horas de incertidumbre, impactó de lleno tanto a figuras del espectáculo como al público, que siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

En plena emisión, Guido Kaczka le dedicó unas palabras a Cris Morena y Gustavo Yankelevich ante la muerte de su nieta Mila (Video: Buenas Noches Familia! – El Trece)

Durante la emisión de su programa Buenas Noches Familia!, Guido Kaczka interrumpió la rutina habitual para dedicar unas palabras a la familia afectada. Visiblemente conmovido, el conductor expresó: “Cris, Gustavo, Tomás, Sofía, quiero mandarles un abrazo bien fuerte desde acá, desde El Trece. Y decirles que los queremos y los acompañamos con el corazón. Nos duele a todos los argentinos”.El conductor intentó retomar el hilo del programa, pero la magnitud del dolor lo sobrepasó. Apenas logró pronunciar la frase habitual con la que presenta los juegos, mientras la audiencia percibía el esfuerzo por recomponerse ante la cámara. El episodio quedó grabado en la memoria de los televidentes como un reflejo del impacto que la tragedia tuvo en el ambiente artístico.

