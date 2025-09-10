Teleshow

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo

El anuncio de la actriz catalana provocó una ola de reacciones de celebridades, familiares y amigos

Por Sebastián Volterri

Úrsula Corberó en una imagen compartida en redes sociales al confirmar su embarazo (INSTAGRAM).

Este miércoles el anuncio resonó fuerte en las redes y generó un estallido de emoción difícil de ignorar: Úrsula Corberó confirmó que está embarazada, y el mundo del espectáculo, de España a la Argentina, celebró la noticia como propia. Bastaron 22 horas para que su publicación alcanzara cifras arrolladoras: dos millones trescientos mil “me gusta”, decenas de miles de comentarios y una marea de cariño. ¿Quién, viendo esa foto y ese mensaje, podría quedarse al margen?

En la portada del júbilo se inscribieron primero los más cercanos: el Chino Darín, su pareja, y su padre, Ricardo Darín, que reaccionó con una felicidad desbordante ante la inminente llegada de su primer nieto. También su hermana, Clara, quien destacó:“Mis pichoncitos”.

Pero la ola llegó lejos, envolvió a toda la familia Darín y se ramificó entre artistas, colegas y una multitud de famosos argentinos —y del mundo— que no quisieron quedarse sin dejar huella debajo del anuncio de la actriz española.

Úrsula Corberó junto con su pareja, el Chino Darín, y el futuro abuelo Ricardo

El nombre de Andrea Pietra se inscribió entre los primeros y más sentidos comentarios. Amiga inseparable de los Darín y compañera del futuro abuelo en las tablas de Escenas de la vida conyugal, solo necesitó tres palabras y un corazón: “Esto es amor”, les expresó. Cerca de ella, Dalma Maradona también celebró la noticia con un “Felicidades” coronado por un corazón rojo, mientras Verónica Lozano y Sabrina Garciarena resonaron con emoticones, y Marley sumó su propio “Felicidades”.

Hubo un mensaje que vibró por sobre todos en intensidad: Florencia Bas, madre del Chino, volcó la emoción materna y abuela con palabras que desarmaron a todos. “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”. ¿Puede alguien no emocionarse ante semejante desborde de felicidad?

Y aunque nació en Chile, Benjamín Vicuña es de esos que el mundo del espectáculo argentino considera “propio”. No faltó y dejó, como tantos, el clásico emoticón de corazón. También Stefi Roitman y Julieta Poggio optaron por el mensaje breve pero directo: “Felicidades”. Flor Torrente eligió el asombro y la ternura: “Aww, felicitaciones bellezas”. Entre las amigas incondicionales no se quedó atrás Dolores Fonzi, quien escribió: “Querida, qué alegría”.

Decenasde miles de comentarios recibió la publicación de Úrsula Corberó

Hubo espacio también para lo inesperado: entre todos los comentarios emergió el de Calu Rivero, expareja del Chino Darín y madre reciente de Tao y Bee junto a Aíto de la Rúa. Con la calidez justa y el respeto preciso, la actriz saludó a la pareja: “Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades, Úrsula y Chino”. Tal vez, ¿el gesto más elegante del día?

Las redes dan la posibilidad de expresarse con más que palabras. Y aunque no escribieron, muchos dejaron su “me gusta” como una palmada digital. Leonardo Sbaraglia, Eva Bargiela, Estefanía Berardi, Anamá Ferreira, Juan Otero, Adriana Salonia, Cachete Sierra, Flor Otero, Justina Bustos, Nicki Nicole, Sofía Pachano, Morena Beltrán, Santiago Korovsky, Joaquín Furriel, Migue Granados, Valentina Zenerea, Matías Martin y Nicolás Furtado forman parte de este “elenco invisible” de celebridades que validaron el notición con un simple toque en sus cuentas verificadas.

Pero si el “like” de los nacionales fue multitudinario, el mensaje internacional se volvió imponente cuando asomó la figura gigante de Penélope Cruz. Lo suyo fue puro asombro y felicidad, un grito digital sin filtro: “¿Queeeeeeeee?” acompañado de ocho corazones, como si con ese gesto pudiera abrazar a esa futura vida, lejana pero ya amada.

Rossy de Palma fue una de las estrellas internacionales en saludar a Úrsula Corberó (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Además, la también española e icónica Rossy de Palma, quien destacó: “Ohhh mi amor”, junto con el emoji de una carita cuyos ojos son reemplazados por dos corazones, además de un pollito saliendo de un huevo.

Así, entre corazones y exclamaciones, el embarazo de Úrsula Corberó —que aun late en la intimidad del hogar y lejos de la exposición— provocó una auténtica revolución. El futuro hijo o hija, aún en gestación, ya tiene un séquito de celebridades y miles de personas listas para celebrarlo.

