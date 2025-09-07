¿Shakira y Antonio de la Rúa juntos?: las señales que indicarían su reconciliación

Los rumores de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron meses atrás cuando el empresario fue visto en diversos shows de la gira de la cantante. El argentino no solo la acompañó en su paso por Latinoamérica, sino que la siguió en recitales en Estados Unidos y Canadá. Como si fuera poco, tiempo después, la artista y sus hijos fueron vistos cenando con él en Miami. Aún así, la gota que rebalsó el vaso se dio días atrás cuando el exmanager de la intérprete de “Hips Don’t Lie” fue grabado en un concierto de la Loba en México mientras ella daba vida a “Días de Enero”.

En ese marco, Juan Etchegoyen dio más detalles en el programa Juernes, la nueva apuesta del stream de la TV Pública: “Tengo una reconciliación bomba de la que todos hablarán porque son personajes conocidos no solamente en este país sino a nivel mundial. A la tarde noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”.

Acto seguido, el comunicador contó cómo recompusieron su relación: “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”.

El video de Antonio de la Rúa en el recital de Shakira

“Te doy más información. La clave de esta reconciliación es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”, dijo el periodista, y concluyó: “Y el otro dato que a mí me cuentan es que ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”.

En el video, que rápidamente se viralizó, se observa al empresario sentado en su butaca mientras una fan lo filmaba de frente. Incómodo con la situación, de la Rúa solo atinó a observar hacia un costado y llevar su mano a su barbilla, intentando cubrirse. El vínculo entre ambos, que había terminado tras su separación en 2010 y un posterior conflicto legal, parece haber alcanzado un nuevo nivel de amistad.

Inmediatamente, los fans se hicieron eco de la situación y celebraron el momento con una serie de mensajes: “La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella”, “La mirada lo dice todo..” y “Sería lo máximo que estén juntos por siempre”.A principios de marzo, la participación de la hija de Antonio en el show que la colombiana dio en Buenos Aires aumentó los rumores de acercamiento. Aquella noche, la cantante recibió a su excuñado Aíto de la Rúa, Calu Rivero y la pequeña Zulu.

Shakira y Antonio de la Rúa, cuando estaban juntos

La encargada de compartir en las redes sociales las fotografías fue Agustina de la Rúa, otra de las hijas de Fernando de la Rúa: en su perfil compartió las imágenes de sus hijas como de su sobrina en el recital, en el que ella también dijo presente. Las adolescentes tuvieron un lugar muy especial en el show de la barranquillera.

Zulu, como dos de las hijas de Agustina, fueron parte de “la manada”, un grupo de fanáticos que en cada país custodia a la “Loba” y hacen su ingreso acompañándola. Los seguidores registraron el momento en el que la cantante entraba al Campo Argentino de Polo al lado de las adolescentes, a quienes tuvo a su costados, en lo que para muchos parecería ser un nuevo indicio del acercamiento ¿sentimental? que Shakira tendría con Antonito,

“Antonio está dentro de los shows de Shakira en toda Latinoamérica. Cuando terminó el recital del sábado (en Argentina), ella voló a Uruguay con sus hijos y su entorno. Luego llegó Antonio. El vínculo entre ellos está en su mejor momento”, contó el periodista argentino Guido Záffora, en el programa DDM de América TV.

Además, el periodista aseguró que en septiembre de 2024 Shakira y Antonio compartieron una cena en Miami, donde discutieron una posible propuesta laboral. Según el periodista, la cantante estaba considerando que Antonio vuelva a desempeñarse como su manager internacional, un rol que ya ocupó durante los primeros años de su relación y que fue clave en el ascenso de la artista a la fama mundial.

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y se extendió por una década. Durante ese tiempo, Antonio no solo fue su pareja sentimental, también una figura clave en la gestión de su carrera. Sin embargo, tras su separación en 2010, la relación se deterioró debido a una demanda millonaria que Antonio interpuso contra la cantante, reclamando compensaciones económicas por su rol en la administración de su carrera. La corte de Nueva York falló a favor de Shakira, negando las pretensiones del abogado.