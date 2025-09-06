El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”

Mario Pergolini y Brenda Asnicar en Otro día Perdido (Video: El Trece)

La presencia de Brenda Asnicar en el ciclo televisivo Otro día Perdido, que lidera Mario Pergolini en las noches de El Trece marcó uno de los momentos destacados de la reciente emisión del programa. La actriz y cantante se sumó a la lista de figuras que han pasado por el espacio conducido por Pergolini, consolidando así la propuesta de entrevistas y encuentros con personalidades del espectáculo argentino.

La conversación en el estudio se tornó especialmente animada cuando Brenda Asnicar compartió su visión sobre la autenticidad en el arte y la interpretación de sus personajes. En medio de un ambiente distendido, Mario Pergolini la invitó a desfilar y mostrar su atuendo, lo que generó risas y comentarios entre los presentes.

Brenda Asnicar deslumbra en Otro día Perdido con reflexiones sobre arte y autenticidad

La interacción se centró en la espontaneidad y la complicidad, con referencias a la diseñadora Verónica de la Canal y elogios al estilo de la invitada. Durante el intercambio, Pergolini bromeó sobre la posibilidad de vestirse de manera similar, a lo que Asnicar y otros participantes respondieron con humor y observaciones sobre la actitud necesaria para lucir ciertas prendas. “Si yo me pusiera vestidos, me pondría vestidos de esa forma”, confesó Pergolini ante la risa de los presentes. “Te quedaría hermoso”, respondió la actriz.

Asnicar subrayó que la clave está en la actitud, afirmando: “Eso es lo que necesita la gente”. La conversación derivó hacia la personalidad y la percepción de la maldad, cuando el conductor le consultó sobre sus interpretaciones. “Intento no convertirme en el mal”, respondió directa Asnicar y añadió que, aunque siente que el mal puede acechar, lo importante es no dejarse invadir por él. Al ser consultada sobre si logra mantener esa filosofía en su vida cotidiana, respondió afirmativamente y aseguró: “Nunca le pegué a nadie, ¿sabías?”. Luego, continuó con el fuerte intercambio hacia Mario: “Ah, pero vos de maldad sabrás entonces...”. Pergolin asintió: “Sí, algo sé”.

La actriz compartió anécdotas, habló de "Patito Feo" y presentó su nuevo proyecto "Superstar"

El diálogo abordó también la posibilidad de una nueva versión de la serie Patito Feo. Pergolini mencionó declaraciones atribuidas a Asnicar sobre la unicidad de su personaje, a lo que ella aclaró que, aunque hay una sola Antonella, el papel fue interpretado por muchas actrices en diferentes países, como México y naciones europeas.

Al preguntarle si le gustaron esas interpretaciones, Asnicar explicó que considera legítimo que cada artista haga su propia versión y expresó: “Me encanta lo que dicen. Y creo que todos tenemos que estar contentos con lo que hacemos, con nuestro arte. Yo pinto horrible, pero me encanta pintar”. Esta reflexión fue recibida con apoyo por parte de los presentes, quienes la animaron a seguir disfrutando de su creatividad.

Brenda Asnicar sorprende en canal Trece, entre humor y confesiones sobre su carrera

La conversación se desplazó hacia la vigencia de la serie juvenil, con Pergolini sugiriendo que la rivalidad entre grupos, tema central de la ficción, sigue presente en los colegios. Asnicar coincidió en que la llamada “grieta” continúa siendo relevante, mientras que otro de los participantes destacó el carácter pionero de la serie al abordar esa división social.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, el reencuentro

En ese contexto, Asnicar reveló que actualmente está escribiendo sus propias series y mencionó una de ellas, titulada Superstar, que explora el significado de ser artista. Detalló que la obra no se enfoca en la fama, el dinero ni en métricas como los “views” o los “playlists”, sino en el disfrute del proceso creativo.

La intervención de Asnicar y la dinámica del programa reflejaron un ambiente de camaradería, donde la reflexión sobre el arte, la autenticidad y la vigencia de los temas sociales en la ficción juvenil se entrelazaron con el humor y la espontaneidad.