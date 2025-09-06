Teleshow

El fuerte ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mario Pergolini: “Vos sabrás de maldad”

La intérprete profundizó sobre su visión ética y la manera en que enfrenta los desafíos cotidianos, mostrando una faceta íntima ante las preguntas del conductor de Otro día perdido

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Mario Pergolini y Brenda Asnicar en Otro día Perdido (Video: El Trece)

La presencia de Brenda Asnicar en el ciclo televisivo Otro día Perdido, que lidera Mario Pergolini en las noches de El Trece marcó uno de los momentos destacados de la reciente emisión del programa. La actriz y cantante se sumó a la lista de figuras que han pasado por el espacio conducido por Pergolini, consolidando así la propuesta de entrevistas y encuentros con personalidades del espectáculo argentino.

La conversación en el estudio se tornó especialmente animada cuando Brenda Asnicar compartió su visión sobre la autenticidad en el arte y la interpretación de sus personajes. En medio de un ambiente distendido, Mario Pergolini la invitó a desfilar y mostrar su atuendo, lo que generó risas y comentarios entre los presentes.

Brenda Asnicar deslumbra en Otro
Brenda Asnicar deslumbra en Otro día Perdido con reflexiones sobre arte y autenticidad

La interacción se centró en la espontaneidad y la complicidad, con referencias a la diseñadora Verónica de la Canal y elogios al estilo de la invitada. Durante el intercambio, Pergolini bromeó sobre la posibilidad de vestirse de manera similar, a lo que Asnicar y otros participantes respondieron con humor y observaciones sobre la actitud necesaria para lucir ciertas prendas. “Si yo me pusiera vestidos, me pondría vestidos de esa forma”, confesó Pergolini ante la risa de los presentes. “Te quedaría hermoso”, respondió la actriz.

Asnicar subrayó que la clave está en la actitud, afirmando: “Eso es lo que necesita la gente”. La conversación derivó hacia la personalidad y la percepción de la maldad, cuando el conductor le consultó sobre sus interpretaciones. “Intento no convertirme en el mal”, respondió directa Asnicar y añadió que, aunque siente que el mal puede acechar, lo importante es no dejarse invadir por él. Al ser consultada sobre si logra mantener esa filosofía en su vida cotidiana, respondió afirmativamente y aseguró: “Nunca le pegué a nadie, ¿sabías?”. Luego, continuó con el fuerte intercambio hacia Mario: “Ah, pero vos de maldad sabrás entonces...”. Pergolin asintió: “Sí, algo sé”.

La actriz compartió anécdotas, habló
La actriz compartió anécdotas, habló de "Patito Feo" y presentó su nuevo proyecto "Superstar"

El diálogo abordó también la posibilidad de una nueva versión de la serie Patito Feo. Pergolini mencionó declaraciones atribuidas a Asnicar sobre la unicidad de su personaje, a lo que ella aclaró que, aunque hay una sola Antonella, el papel fue interpretado por muchas actrices en diferentes países, como México y naciones europeas.

Al preguntarle si le gustaron esas interpretaciones, Asnicar explicó que considera legítimo que cada artista haga su propia versión y expresó: “Me encanta lo que dicen. Y creo que todos tenemos que estar contentos con lo que hacemos, con nuestro arte. Yo pinto horrible, pero me encanta pintar”. Esta reflexión fue recibida con apoyo por parte de los presentes, quienes la animaron a seguir disfrutando de su creatividad.

Brenda Asnicar sorprende en canal
Brenda Asnicar sorprende en canal Trece, entre humor y confesiones sobre su carrera

La conversación se desplazó hacia la vigencia de la serie juvenil, con Pergolini sugiriendo que la rivalidad entre grupos, tema central de la ficción, sigue presente en los colegios. Asnicar coincidió en que la llamada “grieta” continúa siendo relevante, mientras que otro de los participantes destacó el carácter pionero de la serie al abordar esa división social.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel,
Brenda Asnicar y Laura Esquivel, el reencuentro

En ese contexto, Asnicar reveló que actualmente está escribiendo sus propias series y mencionó una de ellas, titulada Superstar, que explora el significado de ser artista. Detalló que la obra no se enfoca en la fama, el dinero ni en métricas como los “views” o los “playlists”, sino en el disfrute del proceso creativo.

La intervención de Asnicar y la dinámica del programa reflejaron un ambiente de camaradería, donde la reflexión sobre el arte, la autenticidad y la vigencia de los temas sociales en la ficción juvenil se entrelazaron con el humor y la espontaneidad.

Temas Relacionados

Brenda AsnicarPatito FeoMario PergoliniOtro día PerdidoEl TreceAntonella

Últimas Noticias

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

La conductora de Masterchef celebrities compartió las últimas horas con su flamante vehículo importado y sorprendió por la versatilidad de sus actividades

La intensa y larga noche

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La modelo argentina llegó a la ciudad italiana junto a su esposo Alejandro Gravier para despedir a su amigo entrañable. “Es un momento muy triste”, contó en diálogo con Radio Mitre

El recuerdo de Valeria Mazza

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Un intercambio inesperado sobre el rol familiar y la relación con los hijos adolescentes generó complicidad y risas en el programa

La incómoda pregunta de Pampita

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El participante relató cómo fue su paso por el certamen, el peso de sus raíces y sus anhelos de conquistar escenarios con su música. Una charla íntima, cargada de emociones, desafíos y esperanzas en primera persona

Joaquín Martínez, de La Voz:

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Invitado a Nacidos en Redes, cuenta cómo a partir de un desengaño amoroso, y con la “ayuda de Los Simpson”, se metió en el mundo fitness. Y es tajante respecto a un tema: “Ningún tipo de anabólico es bueno”

El Rufián, personal trainer de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad desalojó un inmueble usurpado en Villa Crespo y detuvo a dos personas

Caos en la General Paz: un choque en cadena dejó tres heridos

Piden a ciudadanos argentinos que devuelvan miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

El calvario de una docente en Mendoza: fue presa por tener material pedófilo en su celular, pero era su nieta que se grababa bailando

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 88 operadores postales

Al menos 88 operadores postales suspendieron sus servicios a EEUU por los aranceles

¿Cómo educar en tiempos de inteligencia artificial?

Cuáles son los cinco terremotos más potentes desde que se tiene registro

Tensión en el Pacífico: buques de guerra de Australia y Canadá cruzaron el estrecho de Taiwán y el régimen chino desplegó un operativo de vigilancia

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

TELESHOW
La intensa y larga noche

La intensa y larga noche de Wanda Nara con su auto nuevo: recorrida con Zaira y amanecer en el aeropuerto

El recuerdo de Valeria Mazza en el último adiós a Giorgio Armani desde Milán: “Todo fue organizado por él”

La incómoda pregunta de Pampita a Evangelina Anderson en Los 8 Escalones: ¿Vos sos suegra mala?”

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”