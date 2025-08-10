Brenda Asnicar se sinceró sobre su negativa a ser parte de la vuelta de Patito Feo: “Nunca más vamos a estar enfrentadas”

Brenda Asnicar explicó por qué rechazó volver a la obra teatral de Patito Feo (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

La posibilidad de que Brenda Asnicar volviera a Patito Feo encendió las expectativas entre los seguidores de la exitosa ficción infantil. Sin embargo, la artista volvió a rechazar la propuesta y, durante su participación en Almorzando con Juana (Eltrece), profundizó en los motivos de su determinación.

La actriz que alcanzó popularidad internacional gracias a su papel de Antonella en la tira, está abocada de lleno a su carrera musical y decidió tomar distancia del pasado televisivo. Así lo expresó este domingo, cuando Juana Viale, la conductora del ciclo, le preguntó sin rodeos por qué se negó a participar del regreso de la obra teatral. “No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock”, afirmó en primer lugar, dejando claro que su presente y sus intereses como artista van por otro camino.

La actriz y cantante remarcó que su vínculo con la ficción ya tuvo un cierre. “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero, es conducir hacia otro lado. Era una ficción. Entonces me parece hermoso que los escritores sigan haciendo lo mismo. Yo no”, detalló.

La artista aclaró que no fue convocada para la gira internacional tras el final de la serie

La artista subrayó que esa etapa forma parte de su historia, pero prefiere enfocarse en propuestas que le permitan expresarse desde otros lugares. “La verdad es que prefiero estar como en otro mundo. No tengo mucho que decir, porque me han buscado de todos lados”, agregó.

Durante la charla con Juana Viale, dio detalles sobre su histórico recorrido con el show televisivo y aclaró algunos puntos sobre el funcionamiento de la industria y las decisiones detrás de cada espectáculo derivado de la serie. “El personaje siempre va a existir. Yo, de hecho, no es la primera obra de teatro de Patito Feo que no hago. Cuando Patito terminó, se fueron de gira internacional a todos lados sin mí. Fue Laurita y yo no estuve. A mí no me llamaron”, reveló.

Al ser consultada si su ausencia en la gira se debió a una elección personal, indicó: “No, no me llamaron”. Y sobre la dinámica de las producciones posteriores, detalló: “Después hicieron una gira con nosotras aparte. Entonces, a mí me pone muy contenta porque con Laurita hablamos mucho, que está buenísimo, que ya nunca más nos vamos a ver enfrentadas en un escenario. Y nos recompartimos. Estuvimos cantando en Milán, en un show como para 20.000 personas. No me acuerdo la cantidad, pero era un montón, y es lindo”.

Brenda mantiene una buena relación con Laura Esquivel, pero ambas eligieron caminos distintos

El vínculo con Laura Esquivel, su compañera de elenco y contrapunto en la historia, se sostiene en la actualidad, aunque ambas eligieron caminos distintos. “Ella ahora está en Italia también. Le mando un beso gigante. Está feliz con su música. Sacó su canción ‘Un día a la vez’, que es hermosa, que habla de volver a intentarlo y volver a hacer lo que uno quiere. Siempre vamos a ser recordadas por eso y no reniego ni loca. Y sí queremos cantar juntas, seguramente lo hagamos, pero en otro contexto”, adelantó, dejando la puerta abierta a una posible colaboración fuera del universo de la ficción.

“Produciremos el show nosotras, seguramente”, avisó, diferenciando el plano profesional que desea explorar hoy, lejos de repetir fórmulas anteriores. Además, se refirió a los nuevos elencos y al recambio generacional en la escena, con Julieta Poggio como Antonella Lamas Bernardi y Albana Fuentes como Patricia “Patito” Castro. “Es lindo y además son muy talentosas. Les deseo lo mejor”, afirmó acerca de las jóvenes artistas que interpretarán a los personajes originales.

La artista afirmó que su recorrido profesional será independiente y no repetirá papeles del pasado

En cuanto a sus sentimientos respecto a la interpretación de Antonella, la actriz profundizó sobre su visión artística y el significado del personaje en su vida. “Yo cuando empecé la charla, tenía escrito un concepto diferente de lo que es ser una Divina. Para mí, la divinidad es otro concepto, y un ser divino es como un ser mágico. Me gusta mucho lo de ‘la divina’, pero bueno, digamos, sacado de contexto por lo que es la canción, Antonella cambió mucho durante la serie. Fueron dos temporadas, casi 300 capítulos, entonces pasamos por un montón. (...) A veces me hacen preguntas reexistenciales sobre los valores del proyecto y yo digo: ‘hablen con los autores, hablen con los productores, yo no tengo nada que decir’”, explicó con honestidad.

Brenda Asnicar insistió en que su recorrido artístico será independiente y no repetirá papeles que ya cumplieron un ciclo. “Yo hago lo que puedo, yo contesto... Lo que dije es ‘yo corto acá’ y para mí es como un antes y un después”, resumió, planteando el tiempo dedicado a Patito Feo como una etapa valiosa, pero concluida.