En 30 fotos: la moda emergente conquistó Buenos Aires en un evento encabezado por Brenda Asnicar y Emilia Attias

Brenda Asnicar llevó adelante la conducción del evento de Speed X UP (RS Fotos)
Con un look sofisticado, Emilia Attias acompañó la pasarela que celebró la creatividad de los nuevos talentos de la Universidad de Palermo. Finalmente, se lució como DJ
Con su carisma y presencia, Brenda Asnicar condujo el desfile que celebró la creatividad de los estudiantes de la UP
Gretel Schönfeld, dueña de Speed, integró el jurado y acompañó el proceso creativo de los estudiantes
La pasarela de Speed x UP fusionó streetwear y moda conceptual, con propuestas originales de los alumnos de segundo año de Diseño de Indumentaria y Textil
Celeste Pamio fue una de las encargadas de reconocer la creatividad y originalidad de las colecciones cápsula
Conformado por referentes de la moda y la industria, el jurado valoró la diferenciación creativa y la innovación en cada colección cápsula
Emilia Attias formó parte del jurado del desfile, aportando su mirada desde el mundo de la moda y el espectáculo
Celeste Pamio se sumó al jurado, aportando su experiencia en moda y tendencias
Martina Bouzada, junto a las modelos Mora Nanclares y Olivia Buonasena, presentó su colección en el marco del desfile disruptivo de Speed x Universidad de Palermo
Candela Córdoba junto a las modelos Leticia Zanetti y Guadalupe Pérez en la primera pasada del desfile de Speed x UP. Córdoba obtuvo el tercer lugar en la premiación
Emilia Maza March acompañada por Victoria Astashenka y Zoe Guez sobre la pasarela. Maza March recibió el segundo puesto del certamen
Sofía Marino junto a las modelos Cielo Fernández y Anhelina, presentando su propuesta
Catalina Ramasco con Catalina Morris y Alina Napava en el desfile disruptivo
Ludmila Maccari junto a Orlaimy Muñoz y Consuelo Sanchís en la pasarela
Rafaela Mastroieni acompañada por Catalina Bender y Mora Nanclares durante la presentación
Victoria Carli junto a Juana Tazz y Nica Naranjo, mostrando su diseño
Sol Etchegaray junto a las modelos Ana Kloster y Caetana Acquafresca en el cierre de la primera pasada
El evento destacó la creatividad emergente de los estudiantes, quienes exploraron nuevos materiales, texturas y conceptos bajo la identidad visual de Speed
Julieta Massei junto a las modelos Victoria Astashenka y Zoe Guez en la pasarela de la segunda pasada
Micaela Bonnet acompañada por Cielo Fernández y Anhelina, presentando su propuesta
Lourdes Pulli junto a las modelos Juana Tazz y Nica Naranjo durante el desfile
Lucio Fernández con Catalina Morris y Alina Napava en la segunda pasada de Speed x UP
Guadalupe Maqueda acompañada por Orlaimy Muñoz y Consuelo Sanchís en la pasarela
Juliana Calafell, ganadora del primer lugar, junto a las modelos Catalina Bender y Guadalupe Pérez, en uno de los momentos más destacados de la jornada
Anna Malmierca junto a Mora Nanclares y Olivia Buonasena, cerrando la segunda pasada
Las ganadoras recibieron premios especiales: Juliana Calafell obtuvo el primer lugar y USD 1.000, mientras que Emilia Maza March y Candela Córdoba se llevaron el segundo y tercer puesto respectivamente
El desfile organizado por Speed x Universidad de Palermo, reunió a 17 estudiantes de Diseño de Moda que presentaron colecciones cápsula innovadoras y urbanas
La actriz y cantante Brenda Asnicar fue la host del evento, aportando frescura y dinamismo a la jornada
