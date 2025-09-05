Teleshow

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

El cantante mostró su furia luego de que su expareja diera diversas entrevistas contando intimidades de su relación

Lucas Terrazas

Poco a poco, con el correr de la semanas, Ángela Torres decidió dejar atrás la tristeza por su separación de Rusherking y comenzó a abrir su corazón. Así fue como la joven no solo contó detalles de su ruptura, sino que reveló consecuencias de su vínculo y hasta reclamos a la China Suárez. Así las cosas, cansado de escuchar a su ex en diferentes canales, este jueves el joven se pronunció y alzó la voz a través de sus redes sociales.

“Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, comenzó diciendo el cantante con una clara indirecta a Ángela Torres. Rápidamente, el tuit recibió más de cuatro mil likes y alcanzó dos millones de visualizaciones. No contento con esto, minutos antes del partido despedida de Lionel Messi en Argentina, el músico se despegó de las acusaciones de la joven y continuó demostrando su desinterés por ella: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido”.

Si bien el descargo de Rusherking denota un enojo acumulado, la gota que rebalsó el vaso sucedió esta mañana en Luzu Tv, cuando Torres reveló las consecuencias de su relación. En medio de una charla distendida sobre viajes en avión, si se endeudarían para poder viajar en primera clase, Torres confesó que durante mucho tiempo hizo la vista gorda a su economía para adaptarse a su pareja. “A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la cantante e hija de Gloria Carrá. Si bien en ningún momento lo nombró al músico oriundo de Santiago del Estero, el propio conductor del programa, Nico Occhiato, lo hizo y ella no lo negó. “¿Él no colaboraba en un 25%?“, fue al pregunta de Flor Jazmín Peña y la respuesta de Ángela fue un corto y seco: ”Bah“.

Sin reparos, Ángela confesó: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él, me copiaba y hacía los mismos gastos que él, entonces me separé y quedé seca”. Más allá de la anécdota, la nieta de Lolita Torres aprovechó la ocasión para remarcar su carácter independiente: “Yo siempre fui muy independiente, siempre me mantuve sola desde muy chiquita y no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo, siempre soy yo la que paga”.

Esta no fue la primera vez que la cantante hablaba sobre su relación. Días atrás, al ser invitada al streaming de Martín Cirio, el conductor le preguntó por la China Suárez. Lejos de referirse al llamativo conflicto actual que la actriz protagoniza por su relación con Mauro Icardi, el influencer le preguntó por el novio que tuvieron en común. La China estuvo en una relación por casi un año con Rusherking, quien luego salió con Torres por un año y medio. La relación de la ex Teen Angels y el trapero terminó de manera abrupta y, al momento de anunciarlo, ella aseguró que había imaginado todo un futuro con él.

“La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó con un poco de humor la sobrina de Diego Torres. En ese marco, la joven decidió hacerle un pedido a Eugenia, con la intención no solo de dejar el pasado atrás, sino para poder estar al día con la novela turca que cautiva a los internautas: “Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”. Cabe mencionar que es la primera vez que Ángela habla del tema y hasta el momento, la China no respondió al pedido de la joven.

En la misma entrevista contó las razones por las que la relación con el santiagueño llegó a su fin. Explicó que, pese al cariño compartido, las diferencias entre ambos resultaron determinantes. “No se armó, ¿qué decirte? Somos personalidades muy distintas”, aseguró.

