El reclamo de Ángela Torres a la China Suárez luego de su separación de Rusherking: “¿Por qué me dejás afuera?"

Ángela Torres contó el gesto que tuvo la China Suárez (YouTube)

Ángela Torres se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, gracias al lanzamiento de su primer álbum de estudio. Por esta razón fue invitada al programa de streaming de Martín Cirio para hablar de esta tan esperado proyecto, su vida, sus romances y su familia. Y del tema del que todos siempre quieren saber.

El conductor le preguntó por la China Suárez, y no por el sonado conflicto actual que está protagonizando por su relación con Mauro Icardi, sino por tener un novio en común. La China estuvo en una relación por casi un año con Rusherking, quien luego salió con Torres por un año y medio. La relación de la ex Teen Angels y el trapero terminó de manera abrupta y, al momento de anunciarlo, ella aseguró que había imaginado todo un futuro con él.

Tal vez esto explica la decisión que tomó cuando Rusher y Ángela hicieron público su romance. "La China me bloqueó. Me pone pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando… ¡Y me tiene bloqueada! Es terrible“, contó con un poco de humor la sobrina de Diego Torres.

Y no dudo en hacerle un pedido a Eugenia, con la intención no solo de dejar el pasado atrás, sino para poder estar al día con la novela turca que cautiva a los internautas: “Estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?”. Cabe mencionar que es la primera vez que Ángela habla del tema y hasta el momento, la China no respondió al pedido de la joven. Es que luego de que se filtrara un supuesto video íntimo de Icardi, decidió bajar el perfil en las redes.

En la misma entrevista contó las razones por las que la relación con el santiagueño llegó a su fin hace dos meses. Explicó que, pese al cariño compartido, las diferencias entre ambos resultaron determinantes. “No se armó, ¿qué decirte? Somos personalidades muy distintas”, aseguró. Recalcó que el vínculo se fue desgastando con el tiempo y que tanto ella como Rusherking reconocieron que lo mejor era terminar.

El diálogo con Cirio luego giró hacia su situación actual y sus expectativas a futuro en el terreno afectivo. Ante la pregunta sobre si quería conocer a alguien nuevo, Torres respondió con naturalidad y espontaneidad. En ese contexto, al sugerírsele la posibilidad de una cita con una mujer, confirmó abiertamente su bisexualidad. “Soy bi. De toda la vida siento que soy bisexual”, sentenció. Aclaró que, aunque la mayoría de sus relaciones han sido con hombres, también ha tenido vínculos con mujeres y se mostró abierta a seguir explorando sin prejuicios.

Torres destacó que la identificación con la bisexualidad siempre formó parte de su historia personal, aunque no lo había comunicado de manera pública hasta ese momento. Reconoció que, a pesar de no tener un extenso recorrido en experiencias con mujeres, mantiene la disposición a vivir nuevas historias si así lo siente.

Más allá de los rumores que suelen rodear a las parejas públicas, Ángela decidió no alimentar versiones sobre supuestos terceros. En una charla anterior con la periodista Candela Mazzone, fue tajante: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”. La cantante remarcó que la ruptura fue de común acuerdo y sin dramas, echando por tierra cualquier especulación que circulaba en redes o programas de espectáculo.

El impacto mediático no se hizo esperar. Ángel de Brito lo informó en LAM: “La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas”.