Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

Agustina Cherri compartió la primera receta que realizó su hijo de dos años y enterneció a sus seguidores (Instagram)

Reservada y fiel a su decisión de mantener la vida privada lejos de las cámaras, Agustina Cherri cuida el acceso a los momentos más íntimos de su familia en las redes sociales. Sin embargo, hay ocasiones tan especiales que elige compartirlas con sus seguidores. Esta vez, fue Bono, su hijo de dos años junto a Tomás Vera, quien se robó toda la atención al convertirse inesperadamente en protagonista de una tarde culinaria.

La actriz, querida por el público y respetada por su bajo perfil, publicó un video en el que muestra al pequeño sobre la mesada de la cocina familiar, rodeado de utensilios y bajo la atenta mirada de su madre. “¡Bono hizo su primera receta de grisines de harina de garbanzo y semillas!”, escribió Agustina junto al material, dejando ver el orgullo y la emoción ante el entusiasmo de su hijo por experimentar en la cocina. “¡Nace un chef!”, celebró, divertida por la entrega y la determinación del niño durante todo el proceso.

El video revela cada uno de los pasos del pequeño. Atento a los ingredientes que su mamá iba colocando en un bol blanco, Bono miraba cada movimiento, tratando de no perder detalle alguno. “¿Así, mamá?”, preguntó, mientras con una cuchara removía los ingredientes bajo la supervisión cercana de Agustina. El diálogo se volvió espontáneo y genuino, con el niño expresando su curiosidad e inocencia. “¿Qué es eso?”, preguntó al ver las diferentes semillas que iban apareciendo a su alrededor. Su madre le respondió con paciencia: “Zapallo”. Las preguntas siguieron: “¿Ahora qué, mamá?”. Entre balbuceos y comentarios, madre e hijo se involucraron por completo en la preparación de los snacks.

Agustina y su hijo Bono durante una de sus recetas anteriores en familia

En medio del juego y la creatividad, la actriz le indicó a Bono los pasos a seguir: “Ahora se pone sal”. La respuesta del niño fue inmediato: “¿Es picante?”. “Sí, es picante. Y luego es un poco echarle aceite”, agregó su madre. “Guácala”, reaccionó él provocando risas en el ambiente hogareño.

El entusiasmo de Bono se mantuvo intacto a lo largo de la tarea, aunque el tema de ensuciarse las manos fue algo que lo inquietó: “Mis manos están sucias”. “Con las manos sucias, ¿viste?”, comentó Agustina, realizando una especie de juego para ayudar al pequeño a sentirse cómodo con el amasado. “Sí. Mamá, ¿tenés un repasador?”, consultó el niño, entre frases y ocurrencias lógicas de la infancia. La actriz, atenta, lo acompañó paso a paso: “Vamos a poner en una fuente, mirá”. Y juntos avanzaron con cada parte de la receta: “¿Usás cebollitas? La ponemos ahí”. Pero no todo fue fácil. “No puedo”, se sinceró Bono ante una dificultad. En ese momento, su madre lo animó: “Sí podés, así”. La seguridad de la cocina no quedó afuera de la charla. “¿Es peligroso esto?”, consultó el pequeño. “Sí, es peligroso. Hay que saber usarlo”, le explicó con paciencia la actriz.

Una vez más, el pequeño enterneció a los seguidores de la actriz (Instagram)

El resultado final fue la recompensa a ese esfuerzo compartido: unos grisines caseros de harina de garbanzo y semillas listos para degustar en su casa. Cherri mostró en detalle la preparación terminada, rodeando el momento de un cariño y una ternura que traspasó la pantalla.

Tras disfrutar la receta, los seguidores de Celeste expresaron su admiración y ternura ante la escena familiar. “Es divino ese nene”; “Morí de amor y ternura”; “Me mata la voz del pequeño cocinero”; “Ese cocinero no se quiere ensuciar las manos”; “Más dulce no puede ser”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron entre cientos de comentarios llenos de afecto. Una jornada simple, un momento compartido y una nueva muestra de que los pequeños detalles siguen conquistando corazones en las redes sociales.