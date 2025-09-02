Teleshow

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió el desempeño de Bono al seguir al pie de la letra una receta de grisines caseros

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Agustina Cherri compartió la primera receta que realizó su hijo de dos años y enterneció a sus seguidores (Instagram)

Reservada y fiel a su decisión de mantener la vida privada lejos de las cámaras, Agustina Cherri cuida el acceso a los momentos más íntimos de su familia en las redes sociales. Sin embargo, hay ocasiones tan especiales que elige compartirlas con sus seguidores. Esta vez, fue Bono, su hijo de dos años junto a Tomás Vera, quien se robó toda la atención al convertirse inesperadamente en protagonista de una tarde culinaria.

La actriz, querida por el público y respetada por su bajo perfil, publicó un video en el que muestra al pequeño sobre la mesada de la cocina familiar, rodeado de utensilios y bajo la atenta mirada de su madre. “¡Bono hizo su primera receta de grisines de harina de garbanzo y semillas!”, escribió Agustina junto al material, dejando ver el orgullo y la emoción ante el entusiasmo de su hijo por experimentar en la cocina. “¡Nace un chef!”, celebró, divertida por la entrega y la determinación del niño durante todo el proceso.

El video revela cada uno de los pasos del pequeño. Atento a los ingredientes que su mamá iba colocando en un bol blanco, Bono miraba cada movimiento, tratando de no perder detalle alguno. “¿Así, mamá?”, preguntó, mientras con una cuchara removía los ingredientes bajo la supervisión cercana de Agustina. El diálogo se volvió espontáneo y genuino, con el niño expresando su curiosidad e inocencia. “¿Qué es eso?”, preguntó al ver las diferentes semillas que iban apareciendo a su alrededor. Su madre le respondió con paciencia: “Zapallo”. Las preguntas siguieron: “¿Ahora qué, mamá?”. Entre balbuceos y comentarios, madre e hijo se involucraron por completo en la preparación de los snacks.

Agustina y su hijo Bono
Agustina y su hijo Bono durante una de sus recetas anteriores en familia

En medio del juego y la creatividad, la actriz le indicó a Bono los pasos a seguir: “Ahora se pone sal”. La respuesta del niño fue inmediato: “¿Es picante?”. “Sí, es picante. Y luego es un poco echarle aceite”, agregó su madre. “Guácala”, reaccionó él provocando risas en el ambiente hogareño.

El entusiasmo de Bono se mantuvo intacto a lo largo de la tarea, aunque el tema de ensuciarse las manos fue algo que lo inquietó: “Mis manos están sucias”. “Con las manos sucias, ¿viste?”, comentó Agustina, realizando una especie de juego para ayudar al pequeño a sentirse cómodo con el amasado. “Sí. Mamá, ¿tenés un repasador?”, consultó el niño, entre frases y ocurrencias lógicas de la infancia. La actriz, atenta, lo acompañó paso a paso: “Vamos a poner en una fuente, mirá”. Y juntos avanzaron con cada parte de la receta: “¿Usás cebollitas? La ponemos ahí”. Pero no todo fue fácil. “No puedo”, se sinceró Bono ante una dificultad. En ese momento, su madre lo animó: “Sí podés, así”. La seguridad de la cocina no quedó afuera de la charla. “¿Es peligroso esto?”, consultó el pequeño. “Sí, es peligroso. Hay que saber usarlo”, le explicó con paciencia la actriz.

Una vez más, el pequeño
Una vez más, el pequeño enterneció a los seguidores de la actriz (Instagram)

El resultado final fue la recompensa a ese esfuerzo compartido: unos grisines caseros de harina de garbanzo y semillas listos para degustar en su casa. Cherri mostró en detalle la preparación terminada, rodeando el momento de un cariño y una ternura que traspasó la pantalla.

Tras disfrutar la receta, los seguidores de Celeste expresaron su admiración y ternura ante la escena familiar. “Es divino ese nene”; “Morí de amor y ternura”; “Me mata la voz del pequeño cocinero”; “Ese cocinero no se quiere ensuciar las manos”; “Más dulce no puede ser”, fueron algunos de los mensajes que resaltaron entre cientos de comentarios llenos de afecto. Una jornada simple, un momento compartido y una nueva muestra de que los pequeños detalles siguen conquistando corazones en las redes sociales.

Temas Relacionados

Agustina CherriTomás VeraBonoCocinaRecetaGrisines

Últimas Noticias

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Indiana, Allegra y Sienna vivieron una tarde a pura pasión futbolera de la mano de su papá, excompañero del entrenador en el juvenil campeón de Malasia y se codearon con las grandes figuras de la Scaloneta

El álbum de fotos de

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

La conductora arribó al aeropuerto durante la noche del lunes luego de grabar Love is blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi

Wanda Nara volvió al país

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

El humorista que hace reír a millones en las redes se refirió sin filtros al vacío que sintió tras alcanzar el éxito

El influencer Pablito Castillo habló

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

La actriz y el cantante homenajearon a su primogénito en el día especial de su cumpleaños

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La conductora de Los 8 escalones no dudó en llenar de elogios a la jurado recientemente separada

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué piezas artísticas encontraron en

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

El fiscal Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán expresó disposición

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”