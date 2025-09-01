Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín

A fines de abril, el primer hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, Martín Ortega, fue internado por orden judicial en una clínica de salud mental, una noticia que dejó a toda la familia en vilo y también reflejó el clima de unidad entre todos sus miembros.

Si bien en un principio poco se supo acerca de su estado, su entorno se refirió en aquel momento al proceso de recuperación que estaba siguiendo el artista. En las últimas horas, fue el propio Palito quien decidió referirse a lo que está ocurriendo. “A mi hijo lo veo muy bien y, por momentos, está en casa”, declaró. La imagen del cantante tucumano, sereno ante los micrófonos de Infama, contrastaba con la preocupación de semanas anteriores. ¿Qué implica realmente “salidas transitorias”? La esperanza se abre paso entre la sombra.

Martín Ortega, de profesión fotógrafo y asesor artístico, carga con una estadía estimada de cuatro meses en la clínica. Su trayectoria, lejos de los flashes dedicados a sus hermanos más mediáticos, ahora se ve sacudida por esta internación decidida desde la Justicia. Ante el asedio de la prensa y la inquietud de tantos, el cantante confesó: “Uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor”.

Julieta Ortega habló de su hermano Martín

El patriarca de la familia dibujó, en palabras, el contorno de un hijo talentoso. “Trabaja con sus hermanos, ayuda a sus hermanos y uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro en los momentos difíciles. Es la vida y no hay ningún secreto”, soltó con aplomo. El pronóstico, visiblemente, es favorable: el deseo de obtener el alta médica pronto ya no suena improbable.

En esa red de afectos, el respaldo no se agota. Julieta Ortega, actriz y hermana de Martín, también enfrentó la pregunta inevitable sobre la salud del mayor del clan. “Él tiene mucha gente que lo quiere, pero en el último tiempo, no los veía tanto porque la gente que vale la pena se va, incluso la familia. Ahora todo es tranquilidad y cruzar los dedos para que se cure”, expresó, dejando ver la fragilidad de los vínculos pero también una nueva calma, nacida tal vez del reencuentro.

India Ortega habló de la salud de su tío Martín Ortega

Tras el primer tiempo de silencio quien se refirió al tema fue India, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, que relató en charla con Puro Show las primeras semanas delicadas: “La verdad está muy bien. Está mejor que antes, así que estamos todos muy contentos porque es lo que necesitaba. Para cualquier familia sería difícil ver a un familiar atravesar una situación así. Lo único que podés hacer es acompañarlo. Y estamos felices porque él hoy está muy bien”.

El proceso no estuvo exento de dificultades. La modelo subrayó la importancia de respetar el espacio de quienes atraviesan estos momentos: “Tampoco podés estar muy encima, porque hay gente a la que eso no le gusta y necesita su espacio. Pero llegamos a tiempo para mi tío Martín, y hoy verlo bien nos da mucha paz”.

Mientras tanto, Palito se apoya en aquellos a quienes la vida fue dejando cerca. Su amistad con Juan Alberto Mateyco –ese lazo forjado en décadas de trayectorias compartidas– y el amor persistente de su esposa Evangelina Salazar lo mantienen firme. El pilar de sus hijos, la complicidad renovada y ese silencio cargado en los pasillos familiares ahora les permite enfrentar la adversidad con la cabeza alta. La prueba dolorosa no les arrebata el cariño.