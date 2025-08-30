Teleshow

El día relax de Wanda Nara en México: amigos, paseo en barco y delfines

La conductora se encuentra en el país por las grabaciones de Love is Blind y aprovechó para hacer un poco de turismo

Lucía Consiglieri

El día relax de Wanda Nara en México (Video: Instagram)

Wanda Nara se encuentra en México debido a las grabaciones de Love is Blind, el reality de Netflix que conduce junto a Darío Barassi. Luego de unos días subiendo solo fotos de paisajes y de su ropa para el rodaje, Wanda se volvió a poner como protagonista de sus historias y compartió el día a pura relajación con sus compañeros de viaje, Natt Cordoba, amiga íntima, Kennys Palacios, su amigo y maquillador y Hair Malambo, el encargado de peinarla.

En las primeras publicaciones de su estadía, Wanda optó por imágenes que retratan el entorno y ciertos detalles del rodaje. Un paseo en lancha por aguas cristalinas la tiene como protagonista, luciendo un bikini negro y berumadas del mismo tono, con una gorra de beisbol oscura y la cabellera suelta. Sentada relajada en la proa, observa el horizonte con serenidad, mientras la luz del atardecer enmarca la escena. Cerca de ella aparece una bolsa multicolor, un accesorio distintivo que suma color y resalta la atmósfera veraniega. Esta imagen enfatiza el clima distendido y la sensación de libertad que experimenta lejos de los focos tradicionales del espectáculo. Junto a los paisajes marinos, la secuencia de fotos incluye panorámicas de acantilados cubiertos de vegetación, palmeras y el mar abierto, mostrando los contrastes naturales que acompañan el día a día del equipo.

La decisión de retratar diferentes perspectivas también se observa en las tomas de playa, donde mesas y sillas de madera forman pequeños refugios bajo sombrillas coloridas, enmarcando la vitalidad y hospitalidad de las inmediaciones costeras mexicanas. Detalles como una barca pintada de blanco y azul, con el nombre “Natalia Covacho”, refuerzan el contexto turístico y la impronta local de la travesía. Estas imágenes abren una ventana a la cotidianeidad del grupo, permitiendo que sus seguidores acompañen cada escena con la sensación de estar allí.

Bikini negro, bermuda a juego
Bikini negro, bermuda a juego y cartera de Miu Miu fueron los elegidos por Wanda para su día a pura relajación

El equipo alterna jornadas de grabación con recreación en el mar, como queda evidenciado en varias tomas compartidas por los participantes. Uno de los registros muestra sus acompañantes flotando en medio del agua, alejados de la embarcación, mientras la conductora los espera haciendo bromas, que tan solo demuestran la confianza y la buena sintonía entre el grupo, que ya la ha acompañado en varios de los viajes laborales que tuvo que hacer en el último tiempo. “Dejando a mi team en el mar”, escribió la mediática en su storie.

El relato visual se enriquece con la aparición de la fauna marina. Una instantánea revela el encuentro cercano con una tortuga que nada bajo la superficie, su caparazón apenas visible entre olas suaves. Un momento posterior retrata a un delfín surcando el agua, captando ese tipo de sorpresas que solo brinda el mar abierto. Ambos sucesos, lejos de ser anecdóticos, refuerzan el vínculo con el destino elegido y el carácter irrepetible de la experiencia mexicana.

La vista privilegiada del lugar
La vista privilegiada del lugar que eligió el grupo para pasar el día
Wanda alterna entre las grabaciones
Wanda alterna entre las grabaciones del reality y el disfrute con sus compañeros de viaje (Foto: Instagram)

A través de estas imágenes y relatos, Wanda Nara compone en tiempo real su relato personal y profesional, proyectando una identidad que se construye en la interacción constante entre el trabajo, el esparcimiento y el disfrute del entorno. Su presencia en México por motivos profesionales la muestra también como referente de un estilo de vida donde confluyen la ocupación, la compañía de amigos y el contacto directo con paisajes y culturas diferentes.

La secuencia de publicaciones, lejos de ser aleatoria, manifiesta una narrativa pensada: primero el entorno y el vestuario, luego el equipo de trabajo y finalmente los imborrables encuentros con la naturaleza mexicana. Así, cada foto y cada escena elegida tienen un valor agregado como testimonio visual de una experiencia que mezcla la rutina laboral con momentos inesperados y exclusivos ante millones de seguidores.

