Después de varios días de misterio, Wanda Nara mostró qué hace en México: “Filmando en el paraíso”

Wanda Nara volvió a viajar a México por trabajo (Foto: Instagram)

Con una actitud diferente al perfil exhibicionista con el que construyó su carrera, hace unos días Wanda Nara optó por el silencio. Sus redes sociales, acostumbradas a ser un relato en tiempo real de su vida, adoptaron un estilo mucho más relajado y eligió cosas muy puntuales, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones de parte de sus fanáticos.

Por estas horas, la empresaria se encuentra en México para completar su participación al frente de Love is blind, el reality de parejas que conduce con Darío Barassi y cuya segunda temporada se verá próximamente por Netflix. “Amor a la mexicana”, escribió sobre una fotografía en la que mostraba la recepción gastronómica que le brindó el hotel.

Así la esperaban a Wanda

Las horas pasaban y Wanda no daba detalles de su trabajo. A diferencia de la estadía anterior, donde había compartido tanto el vestuario como la escenografía, no había información hasta este viernes. De a poco, Wanda ofreció un pequeño muestreo de la su actividad laboral y empezó por el vestuario. Un vestido largo de tonalidad azul, otro en color marrón, dos pares de zapatos de taco alto y accesorios con el sello glamoroso de Louis Vuitton desplegados sobre una cama king size y la inscripción “Día 1. Netflix” como toda aclaración.

Sus seguidores ya aprendieron a leer entre líneas y a saber interpretar las señales comunicativas de Wanda Nara que en esto se convirtió en experta. La siguiente postal es en exteriores. Una piscina de aguas turquesas que se proyecta imaginariamente en el mar. “Conduciendo desde este paraíso”, sumó, y esta vez el texto pareció redundante. La imagen ya había hablado por sí misma.

Vestidos largos y pegados al cuerpo fueron los elegidos por Wanda para su primer día de grabación

La vista privilegiada del hotel

Este silencio en la presentadora no es algo común, pero parece haber tomado esta decisión luego de las declaraciones que hizo ante la prensa cuando llegó de su escapada a Los Ángeles, donde también fue por trabajo. Lo que también llamó la atención es que Kennys Palacios, su amigo y estilista, viajó con ella y eligió tener el mismo perfil bajo que la mediática, tan solo compartió algunos videos desde la playa.

A pesar de su silencio en las redes, antes de abordar el avión que la llevaría a su destino, ahondo un poco en la causa judicial que está llevando adelanta contra Mauro Icardi, su expareja y padre de sus dos hijas. “Wanda, ¿va a seguir todo el curso legal de las denuncias de Mauro?, que por fin te animaste a hablar, a contar tu verdad”, comenzó diciendo Nazarena Vélez en el móvil deLAM(América) desde el aeropuerto. Entre gritos y saludos de sus fans, la conductora respondió con fastidio: “No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento y me faltaron mucho el respeto y siguen en su causa en la Justicia. Se están encargando los abogados y yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la justicia. No voy a hablar de eso, empecé a trabajar, a grabar”.

Con la intención de ahondar más en el tema, la actriz consultó: “¿Realmente existen esas denuncias?”. Sin embargo, Nara no salió de su postura y explicó: “No voy a hablar de eso, Naza. Sí. Está todo en manos de los abogados”.

Wanda Nara habló sobre las denuncias de violencia a Mauro Icardi (Video: América TV)

Cambiando el eje de la conversación, Vélez se metió en la charla y le comentó a Wanda: “Te queremos contar que Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que sepas que va a ser muy largo. Lo sabés, ¿no?”. Agradecida por las palabras de la actriz, Nara devolvió: “Ya lo sé. Claro que sí. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas soportar. Entonces, la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas. Siento que fue sin sentido. Tengo muchas cosas para hablar de trabajo. Estuve todos estos días en el canal, en Telefe trabajando. Después estuve grabando un videoclip. Tengo otro videoclip grabado que está por salir también. Entonces, la verdad que tengo un montón de cosas. Ahora me estoy yendo por Netflix a trabajar. Tengo cosas para hablar de trabajo y tengo una vida que sigue, ¿no? Elijo seguir por el mismo camino que venía”.