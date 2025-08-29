Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

Romina Urigh defendió a Thiago Medina

La reciente crisis mediática que involucra a Daniela Celis, Thiago Medina y Romina Uhrig ha sumado un nuevo capítulo, luego de que la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano saliera en defensa de su excompañero en medio de la polémica separación. En declaraciones realizadas en República Z, Uhrig reveló que Thiago Medina atraviesa un momento difícil y cuestionó la actitud de Daniela Celis tras la ruptura.

La separación entre Daniela Celis y Thiago Medina se hizo pública meses atrás, después de dos años de relación y el nacimiento de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Aunque en redes sociales ambos proyectaban la imagen de una familia unida, la convivencia se tornó complicada. Según relató Daniela Celis, la intimidad en la pareja se enfrió tras el nacimiento de las niñas, y fue Thiago Medina quien optó por la separación, argumentando que prefería esa decisión antes que incurrir en una infidelidad.

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

El conflicto escaló cuando Katia La Tana Fenocchio, participante de la última edición del reality, reveló en una entrevista con LAM (América TV) que había mantenido un encuentro íntimo con Thiago Medina. Esta confesión provocó una fuerte reacción en Daniela Celis, quien rompió en llanto en vivo, y llevó a ambos protagonistas a realizar aclaraciones públicas en sus redes sociales para intentar frenar la ola de especulaciones.

En este contexto, Romina Uhrig compartió detalles de su conversación reciente con Thiago Medina. Según sus palabras, “Ayer estuve hablando con él y no está bien, no está pasando un buen momento. Yo lo amo y la verdad que me pone mal esto. A él no le gustan todas estas cosas mediáticas. Él sale a aclarar ciertas cosas para dejar tranquila a la gente que lo sigue”. Además, Uhrig lanzó una crítica directa hacia Daniela Celis al afirmar: “Dani sigue la vida del reality”, profundizando las diferencias que vienen experimentando hace un tiempo.

Katia La Tana salió a hablar de su fugaz relación con Thiago Medina (LAM – América)

La repercusión de la entrevista de Katia La Tana en LAM obligó a Thiago Medina a romper el silencio en sus redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el ex Gran Hermano expresó: “Yo no voy a salir a hablar de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”.

En el mismo texto, Thiago Medina manifestó su disposición a reconocer errores si su comportamiento afectó a su expareja: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo, si me confundí pido perdón y listo, que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta”. Finalmente, concluyó: “Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

El episodio ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, donde la reacción de Daniela Celis y las declaraciones de Thiago Medina y Romina Uhrig continúan alimentando la atención pública sobre la ruptura y sus consecuencias.

La ruptura entre Daniela Celis y Thiago Medina expuso dificultades en la convivencia y la crianza de sus hijas gemelas

La decisión de Thiago Medina de no ampliar su familia volvió a poner en primer plano las dificultades que atravesó junto a Daniela Celis durante el embarazo de sus gemelas. En una entrevista emitida por Luzu TV, el ex participante de Gran Hermano abordó sin reservas los motivos detrás de su postura, vinculando su negativa a la experiencia emocionalmente exigente que vivió durante la gestación de Laia y Aimé.

El reencuentro televisivo entre Medina y Celis, quienes se separaron hace casi cuatro meses, permitió que ambos expusieran sus perspectivas sobre la paternidad, la convivencia y el impacto de la fama en su relación. La conversación, que rápidamente se viralizó, giró en torno a los desafíos de la crianza compartida y los motivos que llevaron a la ruptura.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas

En ese contexto, Thiago Medina fue contundente al responder a la pregunta de su expareja sobre la posibilidad de volver a ser padre: “No, no, no quiero tener más hijos”. El joven profundizó en su decisión al explicar: “Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”. Daniela Celis coincidió en que la gestación de las gemelas resultó compleja para ambos. Relató que “tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”. Además, reconoció el apoyo de Medina durante ese período: “Me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo”.

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: "Más adelante me gustaría adoptar"

El diálogo también abordó la dinámica de la convivencia y la conciliación entre la vida familiar y laboral. Thiago Medina aclaró que nunca le molestó que Daniela Celis trabajara, pero sí sintió que la falta de tiempo para compartir actividades juntos afectó la relación. Expresó: “Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservaba algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”.

Por su parte, Celis admitió que priorizó el trabajo tras salir del reality, aunque subrayó que ambos aprendieron de esa etapa y que actualmente buscan equilibrar sus responsabilidades como padres separados. En cuanto a los motivos de la separación, Medina confesó que sintió haber dado más en la relación y que la rutina terminó por desgastarlos. Explicó: “Sentí que fue un poco por la rutina. Me cansé de la misma rutina, de estar para vos y cuando yo quería hacer algo, siempre surgía algún problema”. Celis remarcó que la decisión de separarse les permitió mejorar la comunicación y priorizar el bienestar de sus hijas.

Momentos románticos entre Daniela y Thiago

Las declaraciones de Thiago Medina sobre su experiencia durante el embarazo y su negativa a tener más hijos generaron una ola de reacciones en redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron su postura, señalando que, aunque la paternidad implica desafíos, la gestación recae físicamente sobre la mujer. Comentarios como “Si él la pasó mal, imaginate ella que tenía a dos pibas creciendo en la panza y con las hormonas a mil” o “¿No la pasó bien él? Re que la embarazada era ella” se multiplicaron en plataformas digitales, mientras otros defendieron el derecho del joven a expresar sus emociones y experiencias como padre.

El encuentro también sirvió para desmentir rumores sobre una supuesta deuda alimentaria. Daniela Celis aseguró: “Como mamá de tus hijas yo no me puedo quejar de nada”.

En la parte final de la entrevista, la expareja conversó sobre su vida sentimental actual, los rumores en torno a terceros y la posibilidad de nuevas relaciones. Thiago Medina admitió que está conociendo a otras personas, aunque su prioridad sigue siendo el desarrollo personal y los proyectos laborales. Ante la pregunta de Daniela Celis sobre una posible reconciliación, sostuvo que el tiempo dirá qué depara el futuro, pero que hoy ambos se enfocan en la crianza y el bienestar de sus hijas.