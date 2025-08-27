Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Daniela Celis se quebró en vivo al hablar de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Lo que había iniciado como una separación en buenos términos, tres meses atrás, terminó por estallar este martes cuando Daniela Celis se enteró en vivo que su ex, Thiago Medina, le había sido infiel con otra exparticipante de Gran Hermano. Luego de que el joven de González Catán se lo negara en repetidas ocasiones, tanto en la intimidad como de manera pública, Pestañela rompió en llanto al conocer la verdad del engaño.

Todo comenzó cuando Celis participó como invitada en LAM (América) donde reaccionó a una entrevista cara a cara que había hecho con Medina en el canal de streaming Luzu TV. En el clip podía verse cómo, a raíz de las versiones que comenzaban a circular en redes, Daniela le consultaba a Thiago si la había pasado bien con La Tana, a lo que el joven le había respondido: “Sí, fue lindo, nos vimos en el cumpleaños de Camilota, la conocí ahí, nada más que eso”.

Sin embargo, el tema no terminó ahí, ya que el programa de Ángel De Brito mostró una nota que habían hecho con “La Tana”, donde ella confirmaba que había tenido una relación con Thiago. “Me preguntaron en un streaming, cuando charlé con él y lo conocí estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o la China Suárez, pero qué tengo que ver con eso. Supuestamente ellos estaban separados”.

Una vez que terminó el clip, Celis no pudo soportar la angustia y quebró en llanto. “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo con la respiración entrecortada, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

Luego, la joven reflexionó sobre los comentarios que vio en redes sociales: “No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco. ¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”.

Durante la charla, la influencer también explicó por qué le hizo esa pregunta a Thiago durante su charla mano a mano: “Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir. Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”.

“Las mentiras tienen patas cortas, todo sale a la luz, no hay que mentir. Thiago me lo negó mil veces, lo veía en redes y le preguntaba”

Cuando le pregunté esperaba que me dijera que no. Si quería darme celos me lo hubiera dicho, no me lo hubiera negado. A la Tana le preguntaron pero no lo negó, entonces le mandé ese video a Thiago y le dije: “Te vuelvo a preguntar con la mejor, estuvieron, ¿si o no?”. Y me pone: “No Dani, no estuve”.

Thiago Medina habló de su situación amorosa tras su separación con Daniela Celis

Semanas atrás, en uno de sus últimos posteos en Instagram, uno de los seguidores de Thiago quiso saber si estas versiones de romance con La Tana eran reales. Así, el influencer no dejó pasar la oportunidad para aclarar la situación: “Buenos días, gente, la verdad que no sé de donde sacaron que estoy con la Tana, pero bueno, de algo tienen que hablar”, escribió con algo de molestia. Y siguió: “Siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”.

En esta misma línea, sin dar ningún nombre en particular, le consultaron si se encontraba en pareja y nuevamente fue tajante: “No, no estoy en pareja con nadie. De a poco, quiero estar un tiempo solo para enfocarme en mis proyectos". Aunque advirtió: “No estoy negado a nada“.

Esto no fue suficiente para acallar las consultas de los internautas, por lo que decidió hacer un posteo en su feed. Con una serie de fotos parado frente al espejo, escribió: “Hoy no estoy para relaciones, quiero vivir mi vida tranqui y disfrutar”. Cabe mencionar que hace unas semanas, el influencer también fue vinculado con otra ex Gran Hermano, Belén Etchart, una de las más destacadas de la edición 2015.