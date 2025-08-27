Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

La expareja, que se conoció en la edición del reality en 2022, se pronunció luego del revuelo que generó la infidelidad de Medina

Lo que comenzó como una separación en buenos términos terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más mediáticos del universo de Gran Hermano. Apenas habían pasado tres meses desde que Daniela Celis y Thiago Medina decidieron seguir caminos separados cuando, en pleno aire de LAM (América), la realidad irrumpió y lo cambió todo. Frente a cámaras y a todo el país, Daniela se enteró en vivo de la infidelidad de su expareja y el padre de sus gemelas, con Katia La Tana, otra exintegrante del reality. Y la noticia cayó como una bomba, desatando angustia, lágrimas y una batería de reacciones públicas que luego llevó a que ambos se pronunciaran ante sus seguidores.

Apenas unas horas después de la emisión que le partió el corazón, la influencer usó sus redes sociales para dar cuenta de cómo atravesaba el golpe y dejar su mensaje. “Les quiero contar que estoy bien, simplemente soy humana y tengo sentimiento. Nada de lo que hice/dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad, jamás hubiera preguntado nada sobre el tema”, escribió sobre un fondo negro, dando muestras de entereza y vulnerabilidad a la vez.

La joven fue más allá: “Si en algún momento alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie. No quería pasar todo esto, me da vergüenza la situación”. Sus palabras buscaron bajar la intensidad de la polémica, pidiendo empatía tanto para ella como para los involucrados, e intentando que el tema no se convirtiera en un espectáculo aún mayor.

La palabra de Daniela luego de romper en llanto en pleno vivo (Instagram)

Por su parte, Medina eligió también las redes para responder y fijar su posición. Horas después del descargo de su ex, el joven publicó un texto directo: “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”. Y agregó: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo, que lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Thiago no solo cerró el capítulo desde lo personal, también hizo referencia al revuelo mediático que desató el affaire con Katia y la reacción pública de Celis: “Y eso no es una guerra para que estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”. En su tono, se notó el deseo de ponerle un punto final a la novela y no alimentar más la grieta.

A horas del comunicado de Celis, su expareja decidió hacer lo mismo (Instagram)

Sin embargo, más allá de los descargos y pedidos de calma, la reacción más genuina e impactante fue la de Daniela en vivo, con lágrimas y la voz entrecortada frente al país. Al salir del estudio, la influencer aún no podía superar el impacto. “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, alcanzó a decir, casi sin aire. “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”, confesó, permitiendo ver la dimensión humana detrás del fenómeno mediático.

De ese dolor nacieron también las reflexiones que Daniela compartió en sus redes sobre los comentarios y juicios externos. “No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco. ¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”.

Durante la charla, la joven explicó su decisión de indagar en el tema durante la famosa charla mano a mano: “Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, confesó Daniela, sincera sobre su necesidad de verdad y de poder avanzar luego de una separación que, hasta ese momento, parecía en buenos términos. “Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, reconoció, con la mezcla de dolor y honestidad que caracterizaron su aparición pública.

Medina dejó en claro su visión sobre la situación luego de la repercusión mediática (Instagram)

Entre descargos, disculpas y el quiebre frente a cámaras, la historia dejó atrás cualquier idea pacífica de distanciamiento y mostró, una vez más, que detrás del reality hay personas con sentimientos y heridas reales, más allá de los filtros y los flashes.