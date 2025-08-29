Teleshow

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El bailarín de tango se refirió al escándalo judicial que atraviesa su mamá y que volvió a poner a la familia en el centro de la escena mediática

El hermano de Ayelén Paleo habló del escándalo con su madre y le contestó a Carmen Barbieri (Desayuno Americano - América)

A casi 15 años de su irrupción mediática por su romance con Santiago Bal, el nombre de Ayelén Paleo volvió a la primera plana de los medios, esta vez por un hecho policial que involucra a su madre. Elizabeth Rodrigo fue detenida el miércoles por la tarde, acusada de integrar una red de trata de personas y explotación sexual.

La noticia causó revuelo en el universo mediático, en el que el nombre de Ayelén se había perdido una vez que se acallaron los ruidos de aquel romance explosivo. La bailarina eligió el silencio y evitó manifestarse sobre la detención de su madre, con quien se mostraba muy unida en las redes. Quien sí lo hizo fue Carmen Barbieri, pareja de Bal en aquel entonces, quien aseguró que hubo “justicia divina”, demostrando que el paso del tiempo no logró aplacar los rencores.

“Veo a la mamá de esta señorita, con esposas y policía, y pienso que Paleo debe estar sufriendo mucho. Debe estar sufriendo igual que yo cuando ella y su hermano amenazaban a mi mamá por teléfono y tuvo que cambiar muchas veces de número. Ahora que la veo, pienso que debe estar sufriendo como yo lo hice”, recordó la artista, y agregó. “Menos mal que no está vivo Santiago si no se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica", en referencia a su marido, fallecido en 2019.

En este panorama, las cámaras de Desayuno Americano (América) fueron a buscar a Federico, hijo de Elizabeth y hermano de Ayelén, quien tampoco se mostró muy dispuesto a realizar declaraciones. “No quiero hablar porque no tengo nada que ver. Espero que se aclare todo y nada más”, señaló el fotógrafo y bailarín de tango, quien tiene una academia junto a su hermana en el barrio de Flores.

Ante las cámaras, Carmen Barbieri se refirió al momento que atraviesa Ayelén Paleo y su mamá (Sálvese Quién Pueda – América)

Federico no quiso contestar cómo continuaba el proceso judicial ni si había hablado con su madre luego de su detención. Ante la consulta del cronista por los dichos de Carmen Barbieri, sobre unas supuestas amenazas telefónicas: “Eso no es verdad, estás totalmente equivocado”, sentenció, y no quiso responder la expresión “justicia divina” que había utilizado la conductora.

Finalmente, el periodista le preguntó por la situación familiar: “Llama la atención también que cerraron todas las cuentas de Instagram, están todas en privado. ¿Está pasando algo en internamente en la familia?“, indagó. ”No, estamos más unidos que nunca, pero te pido, por favor, que me saques el micrófono. No tengo ganas de hablar“, cerró el bailarín, dando por terminado el encuentro.

En la mencionada entrevista, Carmen Barbieri profundizó su relato sobre las amenazas telefónicas en medio del escándalo que involucró a su entonces marido y a Ayelén, señalada como tercera en discordia: “Tuve que hacer denuncias, no fue una mentira de mi mamá. La atendía a ella, al hermano de su mamá… Tuve un año movidito”. Además, señaló la imposibilidad de diálogo con Ayelén: “No se puede hablar con ella, yo lo hago con gente inteligente. No sabía dónde estaba, seguro estaba escondida y ahora apareció de golpe”.

Consultada sobre la situación judicial de la madre de la expareja de Bal, Carmen deseó que “no sea cierto y la liberen pronto”, pero dejó clara su opinión personal sobre la bailarina: “Le tengo mucha lástima y pena a Ayelén”. Finalmente, fiel a su estilo, cerró con una frase que resume su postura sobre todo lo vivido: “Que todo salga bien y que se haga justicia divina. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.

Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de ser parte de una red de explotación sexual y económica de mujeres que tenía su epicentro en La Plata. ¿Su rol en la red? Ser la fotógrafa de las víctimas, clave ya que las imágenes de las chicas eran subidas en sitios web donde eran prostituidas.

