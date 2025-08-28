La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Ante las cámaras, Carmen Barbieri se refirió al momento que atraviesa Ayelén Paleo y su mamá (SQP – América)

A catorce años de aquel episodio que sacudió a la farándula nacional y destruyó uno de los matrimonios más icónicos del espectáculo argentino, Carmen Barbieri vuelve a estar en boca de todos tras la detención de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, acusada de integrar una red de trata de personas y explotación sexual. El escándalo revive antiguos fantasmas y coloca nuevamente en el centro de la escena a la mediática y a la familia Paleo, protagonistas de uno de los escándalos más comentados de la última década.

Fue el equipo de SQP (América) quien buscó la palabra de Carmen, testigo y protagonista involuntaria de aquel episodio que, en 2011, dinamitó su matrimonio con Santiago Bal. Sin rodeos, la capocómica expresó: “Que lo arregle en la Justicia y que haya justicia. Para mí ya hubo justicia divina”. La referencia es directa a la situación que hoy enfrenta Paleo, quien tras varios años fuera de los medios debe afrontar el escándalo policial más grave de su entorno familiar.

Lejos de esquivar el tema, Carmen repasó el momento en que su propia madre fue foco de amenazas hace más de una década. “Veo a la mamá de esta señorita, con esposas y policía, y pienso que Paleo debe estar sufriendo mucho. Debe estar sufriendo igual que yo cuando ella y su hermano amenazaban a mi mamá por teléfono y tuvo que cambiar muchas veces de número. Ahora que la veo, pienso que debe estar sufriendo como yo lo hice”, recordó la artista, sin dejar lugar a dudas sobre el dolor de aquellos días.

La vedette y su mamá, quien fue detenida recientemente luego de ser acusada de de integrar una red de trata de personas y explotación sexual (Instagram)

El contexto impone comparaciones inevitables. “Menos mal que no está vivo Santiago, sino se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica”, lanzó Carmen, fiel a su estilo ácido. Un repaso demoledor a ese capítulo del pasado, cuando Paleo ingresó al universo mediático por el affaire con su entonces esposo y la relación clandestina explotó en los medios.

Cabe recordar que Ayelén saltó definitivamente a la fama al sumarse al elenco de Bravísima, el espectáculo encabezado por Barbieri y Bal. El secreto mejor guardado del teatro se volvió escándalo nacional: el matrimonio se resquebrajó después de más de 25 años. La presión mediática sobre Paleo fue brutal y el apodo de “tercera en discordia” la etiquetó durante meses. En 2012, el enfrentamiento sumó un capítulo televisivo cuando ambas compartieron estudio en un reality. Allí, Carmen dejó una huella insoslayable con su devolución sobre el desempeño profesional de la joven: “Esta pareja tiene futuro, a Ayelén le he tenido mucha confianza, la elegí por su talento. Empezaste bien tu carrera y así la vas a continuar”.

El entorno de la vedette también estuvo bajo la lupa. Carmen recordó a Elizabeth frecuentando los camarines de Bal en el teatro. “La conozco porque se la pasaba en el camarín de Santiago. Pensé que venía a cuidar a la nena, que tenía 19 años, pero después se hizo muy amiga de él”. Sobre el instituto de modelos que compartían madre e hija, la capocómica remarcó: “La madre tenía estudios para preparar a modelos, donde tomaban audiciones y fotos. Imaginé que era así, pero parece que era otra cosa”.

"Hubo justicia divina", aseguró Barbieri ante la situación que atraviesa Paleo junto a su mamá (Instagram)

Las amenazas telefónicas de aquellos años también volvieron a ocupar espacio en el relato de la presentadora: “Tuve que hacer denuncias, no fue una mentira de mi mamá. La atendía a ella, al hermano de su mamá… Tuve un año movidito”. Además, señaló la imposibilidad de diálogo con Ayelén: “No se puede hablar con ella, yo lo hago con gente inteligente. No sabía dónde estaba, seguro estaba escondida y ahora apareció de golpe”.

Consultada sobre la situación judicial de la madre de la expareja de Bal, Carmen deseó que “no sea cierto y la liberen pronto”, pero dejó clara su opinión personal sobre la bailarina: “Le tengo mucha lástima y pena a Ayelén”. Finalmente, fiel a su estilo, cerró con una frase que resume su postura sobre todo lo vivido: “Que todo salga bien y que se haga justicia divina. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.