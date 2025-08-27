Crimen y Justicia

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Elizabeth Rodrigo, mamá de una actriz y bailarina que tuvo un affaire con Santiago Bal, fue apresada junto a otras cuatro sospechosos de integrar una organización dedicada a la explotación sexual. Ella era la fotógrafa

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo en una causa de trata de personas

Se llama Elizabeth Rodrigo, tiene 62 años y en las últimas horas fue detenida en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de ser parte de una red de explotación sexual y económica de mujeres que tenía su epicentro en La Plata. ¿Su rol en la red de trata? Ser la fotógrafa de las víctimas, clave ya que las imágenes de las chicas eran subidas en sitios web donde eran prostituidas. Su arresto hubiera sido uno de tantos de estos tristes casos, a no ser porque es la madre de una vedette que supo protagonizar un escándalo que culminó con el matrimonio de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

El arresto de la madre de la actriz y bailarina Ayelén Paleo, quien tuvo un sonado y mediático romance con Bal en 2011, se dio en el marco de una investigación judicial que ordenó en las últimas horas a la Dirección de Investigaciones Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Bonaerense llevar adelante un operativo que culminó con 15 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.

La investigación permitió desarticular parte de una presunta organización delictiva dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres con ramificaciones en Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe.

La banda engañaba a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse.

Elizabeth Rodrigo y su hija
Elizabeth Rodrigo y su hija

El modus operandi:

  • La organización le daba a cada víctima un teléfono cuyo número era cambiado cada diez días para evitar rastreos.
  • Además, debían pagar un book fotográfico valuado en 90.000 pesos, que luego era utilizado para publicar perfiles en los sitios donde las ofrecían.
  • Las mujeres, de acuerdo con lo establecido, eran obligadas a entregar el 90% de lo recaudado en cada encuentro y, en caso de atrasos, recibían amenazas de muerte.
  • También se determinó que eran trasladadas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días para rotarlas entre distintos puntos del país.

En esa red estaba Rodrigo, la madre de Paleo. Según consta en la investigación, cumplía un rol de “logística – fotógrafa”, encargada de producir material para las publicaciones en sitios web de ofrecimiento sexual.

La madre de Ayelén Paleo
La madre de Ayelén Paleo detenida

En su domicilio se secuestraron computadoras, notebooks, un disco externo, cámaras fotográficas, ocho teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones, una máquina para contar dinero, lencería erótica y un contrato de autorización para fotografías destinadas a una plataforma.

No fue la única detenida en el marco de la causa en las que intervinieron el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi; la UFI N°1, subrogada por Cecilia Cordfield; el Juzgado Penal de Primera Instancia de Rosario del juez Nicolás Miguel Foppiani; el Juzgado Penal de Control de La Pampa del magistrado Carlos Matías Chapalcaz; y el Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud.

En total, se concretaron otras dos detenciones, una aprehensión y una imputación y fueron rescatadas 12 de víctimas.

En la provincia de Buenos Aires fue arrestada N.E.A., de 42 años, señalada como “jefa – financista”. De acuerdo con la investigación, desde su domicilio en Berazategui coordinaba un call center con diez líneas activas de WhatsApp para atender a clientes y derivarlos a los distintos prostíbulos que operaban en las provincias mencionadas.

Otra detenida en territorio bonaerense fue M.L., de 29 años, señalada como “desarrolladora web”. Su función habría sido la creación y mantenimiento de páginas en plataformas de las escorts, donde se ofrecían los servicios. Además, se imputó a C.N.A, de 40 años.

Detuvieron a la madre de Ayelén Paleo en una causa de trata de personas: uno de los estudios

Por otra parte, en Santa Rosa, La Pampa, cayó C.A.M., de 62 años, considerado “socio” de la estructura criminal. En su poder se incautaron tres contratos de alquiler de departamentos presuntamente utilizados como prostíbulos, además de dinero en efectivo —13.300 dólares y 175 euros—, teléfonos celulares, una tablet, una máquina de contar billetes, DVR, anotaciones, ropa interior y preservativos.

En Santa Fe se realizaron procedimientos en Rosario y Gobernador Gálvez, donde se secuestraron teléfonos celulares, preservativos, ropa interior y anotaciones.

El operativo incluyó el rescate de víctimas. En total, se identificaron 12 mujeres mayores de edad de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires y una ciudadana paraguaya de 29 años, domiciliada en CABA. Todas fueron entrevistadas por profesionales de los programas nacionales y provinciales de asistencia a personas afectadas por el delito de trata.

Ayelén Paleo hhoy
Ayelén Paleo hhoy

El affaire Paleo-Bal

La hija de la detenida Rodrigo, Ayelén Paleo, y Santiago Bal (el comediante que falleció en diciembre de 2019 a los 83 años) tuvieron un romance que comenzó en 2011 durante la temporada de verano de 2011 en Mar del Plata, cuando ella tenía 21 años y trabajaba en “Bravísima”, una obra de teatro que el actor, devenido en director, tenía con su mujer, Carmen Barbieri.

La noticia del romance salió a la luz rápidamente, provocando un escándalo mediático y la separación de Bal y Barbieri. La actriz y conductora descubrió la infidelidad al encontrar un correo electrónico en su computadora. Ante esto, y enterarse de que su marido le daba dinero a su amante, lo echó de su casa.

La relación de Bal y Paleo fue fugaz y no prosperó. Años después, Paleo llegó a decir que había “usado” al ex marido de Carmen.

Actualmente, Paleo se dedicaba al mundo inmobiliario de lujo.

