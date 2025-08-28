El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Nueva prohibición para L-Gante: No puede salir del país

La posibilidad de que L-Gante reciba una autorización especial para viajar al exterior, pese a la restricción judicial vigente, se ha convertido en el eje de la más reciente controversia que involucra al cantante. Según declaraciones de Alejandro Cipolla, abogado y hermano de Sabrina Ramona Cipolla, la medida que impide la salida del país podría flexibilizarse en casos puntuales, siempre y cuando él mismo otorgue el permiso correspondiente. No obstante, el letrado dejó en claro que no contempla levantar la restricción de manera definitiva mientras persista la deuda.

El conflicto actual se origina en una deuda de 35 millones de pesos que L-Gante mantiene con Sabrina Cipolla en concepto de honorarios profesionales. De acuerdo con la información difundida en el programa DDM, existe un documento judicial que establece la prohibición de salida del país como medida cautelar para garantizar el cobro de la suma adeudada. En palabras de los responsables de la emisión, “Hasta que no pague, no va a poder salir del país. Tiene prohibición de salida del país como medida cautelar. Para poder asegurar el pago, le prohíben la salida del país”.

L-Gante estuvo hace unos meses en Alemania junto a su representante para programar futuros shows

La denuncia fue impulsada por Alejandro Cipolla, quien explicó que sugirió a su hermana recurrir a esta vía legal tras sentirse aludido en una discusión por parte de Maxi el Brother, representante de L-Gante.

El abogado relató: “Yo le sugerí a mi hermana este recurso, no me gustó que Maxi el Brother me nombre en una discusión, y le dije a mi hermana que empiece a solicitar más medidas por cada vez que nos nombran”.

La relación entre Alejandro Cipolla y Maxi el Brother se encuentra marcada por la tensión. El abogado expresó su descontento con el accionar del representante, a quien acusó de asumir roles que no le corresponden y de incidir negativamente en la situación financiera del artista. Según sus palabras, “Creo que gran parte de la plata que gana L-Gante se la queda Maxi el Brother, no tiene registradas sus canciones a su nombre. Incluso, el nombre de él no es suyo, si dejara de trabajar con su representante dejaría de llamarse ‘L-Gante’”.

El conflicto legal por honorarios impagos a Sabrina Cipolla complica los planes internacionales del artista, quien solo podría obtener permisos excepcionales si el abogado de la denunciante lo autoriza

Este episodio se suma a los antecedentes judiciales de L-Gante, quien ya había enfrentado restricciones para salir de Argentina debido a una deuda alimentaria con Tamara Báez, su expareja. En esta ocasión, la controversia no involucra a Báez, pero sí vuelve a poner en jaque la posibilidad del cantante de desarrollar actividades laborales fuera del país. Mientras la deuda con Sabrina Cipolla permanezca impaga, la prohibición de salida del país seguirá vigente. No obstante, Alejandro Cipolla dejó abierta la puerta a eventuales autorizaciones para que L-Gante pueda viajar, aunque insistió en que la denuncia no será retirada hasta que se regularice la situación financiera.

L-Gante habló del acuerdo al que llegó con Tamara Báez

El reciente acuerdo económico entre L-Gante y Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija Jamaica se concretó tras una serie de tensiones legales y personales, marcadas por la salida de Juan Pablo Merlo como abogado de la influencer y fuertes acusaciones de manipulación y violencia de género. La resolución, que se firmó de manera informal en el capot de un auto, puso fin a un reclamo que había escalado hasta la inclusión del cantante en la lista de deudores alimentarios y la imposición de una prohibición para salir del país. La pareja alcanzó un convenio que, según el periodista Matías Vázquez, establece una cuota mensual de dos millones de pesos para la manutención de Jamaica, cifra considerablemente menor a los cinco millones de pesos que se reclamaban inicialmente.

El acuerdo económico entre L-Gante y Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija Jamaica se concretó tras tensiones legales y acusaciones de violencia de género

Este acuerdo se produjo después de que L-Gante fuera impedido de viajar a México debido a la restricción judicial vigente desde hacía diez días, tras su inscripción en el registro de deudores alimentarios. En declaraciones a Puro Show (El Trece), L-Gante abordó la situación y explicó que la resolución era prioritaria para él, ya que las complicaciones legales afectaban directamente su actividad profesional. El cantante afirmó: “Todo solucionado, obvio que esta semana me encargué de solucionar, porque esto lo único que complica es a mí y a mi trabajo. Tengo gira este fin de semana”.

L-Gante sostuvo que la resolución era prioritaria para él debido a las complicaciones legales que afectaban su actividad profesional y su gira

Además, detalló que el acuerdo se logró tras pasar dos días junto a Tamara Báez y su hija, y señaló que la intervención de terceros, en alusión al exabogado de Báez, solo había generado más dificultades: “Acordamos, entre nosotros nos entendemos bien y las demás personas que se estaban encargando del caso, lo que hacían era complicar y complicarme a mí”. El músico agregó que, al finalizar la entrevista, debía firmar el documento que Tamara ya había rubricado.

Acuerdo millonario entre L-Gante y Tamara Báez tras denuncias y polémicas

La salida de Juan Pablo Merlo como representante legal de Tamara Báez marcó un punto de inflexión en el conflicto. El letrado, en diálogo con Puro Show, sostuvo que la conducta de L-Gante hacia la madre de su hija constituye un caso de violencia de género. Merlo relató que en 2022 se había acordado una cuota provisoria de cinco mil dólares, pero que, bajo presión, Tamara terminó aceptando una suma de 300.000 pesos. Según el abogado, “lo que hace Elián con la madre de su hija es ejercer violencia de género”. Merlo fue enfático al calificar a L-Gante como “manipulador” y sostuvo que el cantante utiliza su influencia para evitar el pago de deudas y modificar las condiciones legales a su favor.