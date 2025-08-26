L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico tras apartar al abogado de ella: “Elián es manipulador”

L-Gante habló del acuerdo al que llegó con Tamara Báez (Video: El Trece)

El viernes por la noche, L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tienen en común. Tras firmar el convenio en el capot del auto, en el medio de la noche, el cantante de cumbia 420 habló con Puro Show (El Trece) acerca del tema.

Según Matías Vázquez, la pareja firmó por una cifra de dos millones de pesos por mes, cuando el reclamo era de cinco millones de pesos mensuales. Cabe recordar que la firma de este documento llegó luego de que L-Gante fue inscripto en la lista de deudores alimentarios, y recibió la prohibición del salir del país que fue ejercida hace 10 días cuando el cantante se presentó en el aeropuerto para viajar a México.

En este contexto, Elián se refirió al tema: “Todo solucionado, obvio que esta semana me encargué de solucionar, porque esto lo único que complica es a mí y a mi trabajo. Tengo gira este fin de semana”.

Sobre el convenio al que arribó con la madre de su hija fue terminante. “Acabo de hacer un acuerdo. Estuve todo el día de ayer y todo el día de hoy con Tamara, recién la acabo de dejar en su casa con Jamaica. Acordamos, entre nosotros nos entendemos bien y las demás personas que se estaban encargando del caso, lo que hacían era complicar y complicarme a mí”, afirmó en referencia a Juan Pablo Merlo, exabogado de la influencer. “Al terminar esta nota tengo que firmar el escrito que Tamara ya firmó”.

Cabe recordar que Merlo fue apartado por Tamara de su representación legal. En ese marco, el letrado también habló con las cámaras de Puro Show y aseguró que “lo que hace Elián con la madre de su hija es ejercer violencia de género”.

La palabra del abogado de Tamara Báez tras el acuerdo con L-Gante

“Hemos luchado muchísimo, ella lo sabe bien, por la cuota alimentaria. En 2022 habíamos logrado una cuota provisoria de cinco mil dólares, pero él (L-Gante) en ese momento, a través violencia de género que ejercía sobre ella, la convenció de firmar por 300 mil pesos“, comenzó diciendo el abogado.

A la hora de hablar de la expareja de Báez, fue tajante: “Fíjense lo que hace L-Gante. Es un manipulador, una persona que ejerce violencia de género en vivo, la están viendo hoy, arrimándose para no pagarle los 20 mil dólares que le debía, para no pagarle una cuota alimentaria, para convencerla de que cambie de abogado. Todas esas cosas las hace un manipulador, porque yo con Tamara no tengo ningún problema, no me dijo nunca ‘arreglá con él’”.

“A mí Payarola (abogado del músico) me llama el miércoles a las 18:28 de la tarde y me dice ‘¿Puedo poner en la comunicación a Maxi el Brother y a Lourdes?. Tamara está en este momento en la cama con Elián y ella aceptó que le de dos millones de pesos’“, relató acerca de la comunicación telefónica que tuvo con la defensa del cantante. Al día siguiente de esta conversación, la joven decidió dejar de tenerlo como representante legal.

“El acuerdo no reconoce la deuda. No le debe los 20 mil dólares. Yo quiero ver qué dice el abogado de la niña, que defiende a la menor. Es muy grave lo que está pasando y Tamara es una víctima de violencia de género”, volvió a asegurar el letrado. El cronista le consultó si Báez se deja influenciar por el padre de su hija y Merlo aseveró: “Mucho. Es la única persona que tiene ese poder. Lamentablemente la convenció y Tamara se va a dar cuenta en un par de meses, esto en un par de meses no es nada. Ellos mienten, dicen que le dan plata por afuera y es mentira”.

Lejos de dar el tema por terminado, el abogado contó las internas de la pareja. “Para que vos te dés una idea, en el 2022 él la obligaba a hacer cosas, decía que se iba a matar, se apoyaba un arma en la cabeza, entonces, todo eso a ella le llegó, Tamara nunca quiso el mal para nadie y si la nena está bien es por la madre, que siempre se esforzó en todo, en comprarse su casa, en darle de comer todos los días. Él no es lo que se ve“, concluyó.