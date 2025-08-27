El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón

El tierno momento de Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón (Video: Instagram)

El pequeño Momo, hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, vivió hoy un inesperado rito de pasaje: le cambió el pañal por primera vez a su hermano Arturo, el bebé que su mamá tuvo junto a Matías Palleiro. En la escena, quedaron a la vista los nervios, la curiosidad y, sobre todo, ese humor frontal que solo tienen los chicos.

Jimena estuvo presente en todo momento, guiando al mayor de sus hijos en la tarea que tenía que llevar por delante con su hermano pequeño: “Bueno. Ahí tenés los pañales”. Un modo tierno, doméstico, casi un ritual familiar. Momo, sin disimulo y entre risas, toma el desafío con una sinceridad apabullante: “Un pañal, las toallitas. Qué asco, me rindo”. El humor desarma la tensión, pero la tarea sigue ahí, obligatoria y nueva. El amor y el fastidio se mezclan en una sola frase.

Con el pulso firme, con toda la ternura de un hermano mayor, pero al mismo tiempo con un poco de impresión, llevó adelante la tarea por primera vez y logró llevarla adelante sin que la cantante de “La Cobra” tuviera que intervenir: “Ahí está. Ahí está, perfecto”.

El corto video que compartió Barón no termina con la satisfacción de un trabajo bien hecho, sino con Arturo en brazos de Morrison, quien lo sostiene con toda la delicadeza del mundo y celebra este importante paseo que dio.

Momo, el hijo de Jimena Barón, fue a su primera fiesta (Video: Instagram)

Desde la llegada del pequeño al mundo, la vida de la familia cambio y se volvió a llenar nuevamente de primeras veces. Durante el fin de semana Morrison tuvo su primera fiesta y en medio de la dualidad de cuidar del pequeño de dos meses y ver, poco a poco, despegar al mayor, reflexionó sobre su presente.

La ansiedad se coló rápido. Momo, en plena preadolescencia, no soportaba la espera: “¿Qué hora es, má?”, preguntaba a intervalos cortos. La emoción por el reencuentro con sus amigos lo desbordaba. Jimena lo grabó furtivamente y, con una ternura enorme, se la escucha decir: “Quiero tener este momento grabado hijo. Estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame ser”. Esas palabras condensan el paso de una etapa a la siguiente.

Mientras el mayor despega, la rutina de Jimena se parte en dos mundos: “Esperando que termine la fiesta de uno mientras toma teta el otro”, escribió al pie de un video íntimo, tumbada con Arturo a su lado y una sonrisa ancha. Si embargo, el temor también apareció: que Momo regrese en silencio y no cuente nada, que la distancia se manifieste silenciosamente.

La reflexión de Jimena por su presente (Foto: Instagram)

El miedo, por fortuna, no cruzó la puerta. Morrison volvió después de que Palleiro lo buscara. Se acomodó en la cocina, hamburguesa en mano, y la charla fluyó largo rato. La confidencialidad –ese pacto de la adolescencia– sigue viva: “No voy a andar contando sobre la noche de Momito, pues su intimidad”, subrayó Jimena en la foto distendida del reencuentro.

Pero sí compartió lo esencial: “Cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía la hamburguesa que le compró Matías. Me charló muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta y yo, a pesar de escuchar con atención, no podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue hace tan poco mi bebito ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.

No solo los hijos la emocionan. Matías, su pareja, también es centro de este universo doméstico. En una instantánea, lo retrata acariciando a Torino, el gato familiar: “Y mi Q bombón, que lo fue a buscar re tarde y le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron”.

“Todo me da un orgullo y una emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, cerró la cantante de “La Cobra” y deja escrito el saldo de la jornada.