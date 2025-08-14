Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

A tan solo dos meses de dar a luz a su primer hijo con Matías Palleiro, Jimena Barón vive una de las etapas más felices de su vida. En ese sentido, la cantante se muestra agradecida y relata la alegría que siente. Sin embargo, no todo es un cuento de rosa. Fue así como este miércoles, fiel a su estilo, la actriz tampoco ocultó el ‘lado b’ de la maternidad.

“Felices dos meses amor de mi vida, que a veces no me dejá hacer un car...pero te amo”, comenzó diciendo Barón a través de su story de Instagram en una mezcla de ternura y fastidio. En la imagen podía verse a Jimena sosteniendo a su pequeño con una mano mientras tomaba una foto frente a un espejo con la otra.

Jimena Barón celebró los dos meses de vida de su hijo

Como si fuera poco, minutos después, Barón dejó de lado la alegría y relató los dolores y el cansancio que sentía, “Ando con un poco de fiebre y la cintura que se me parte, los pelos entrecortados de estar tanto apoyada dando la teta. Hormonal y llorosa porque este ternerito cumple 2 meses, pero tentada pues pasada de cansancio. Las ojeras posteo aparte”, escribió junto a una foto en la que se aprecia como el niño se alimenta al tiempo que su madre mira a la cámara con un gesto serio.

Como si fuera poco, la intérprete de “La Cobra” también compartió la captura de un chat en el que muestra cómo su humor oscila entre la idea de tener más hijos junto al empresario, y el deseo de realizar una operación para no volver a ser madre. “Encima, obvio, Arturo tuvo una noche pésima. Yo paso de buscar casos de madres que tuvieron hijos grandes, para darme esperanza de que llego a tener otro, a googlear “ligamiento de trompas, cómo es el procedimiento””, comentó junto a la imagen de una gorila hembra con la frase, “yo ayer a las 4.20 googleando”.

Lejos de este último posteo, una semana atrás, Jimena había compartido con sus seguidores una serie de consejos sobre cómo amamantar a un bebé. “Hablando de lactancia, les dejo 2 recomendaciones que han sido espectaculares en los primeros momentos de dar la teta (donde todo es caos y dolor)”, escribió a modo de introducción, antes de pasar un par de tips para mujeres en este período.

Y continuó así: “REPOLLO FRIO EN LA HELADERA Sacás una hoja fría y te la ponés entre la teta y el corpiño. Calma, desinflama y da una sensación muy placentera. Podés meter la hoja en la heladera y volver a usar”, dice en su primer consejo la flamante madre.

Y agregó en otro posteo: “SPRAY DE MANZANILLA Con 2 saquitos de té de manzanilla hacés un té fuerte, dejás enfriar y lo metés en algún fraco con spray. Lo dejás en la heladera y te lo ponés en los pezones cuando necesites. (El combo repollo frío y spray de manzanilla es fabuloso). Desinflama y alivia cualquier irritación. Es genial para la cara también”.

Tal como la actriz había comentado, su hijo le demanda mucho tiempo, sin embargo, eso no evita que ella aproveche el tiempo en casa para mantener su figura. Así las cosas, a cinco semanas del nacimiento de su segundo hijo, Arturo, Barón comenzó a compartir con sus seguidores cómo se adapta a su nueva rutina como madre de dos. Fiel a su estilo cercano y directo en redes sociales, la artista volvió a mostrarse activa en Instagram, donde publicó un video en el que se la ve entrenando en una habitación de su casa, mientras el bebé permanece acostado en un gimnasio infantil con juguetes colgantes.

“El pibe se va quedando solito y se hace lo que se puede”, escribió sobre las imágenes donde realiza ejercicios de fuerza, estiramiento y control corporal sobre una alfombra. En el video se la observa entrenando piernas y glúteos con movimientos suaves, como planchas, aperturas de piernas, patadas en posición de banco y elevaciones, sin recurrir a maquinaria ni asistencia profesional. La escena transcurre en un ambiente doméstico, con el pequeño Arturo a su lado, en el típico gimnasio de bebés.