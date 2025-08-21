Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”

Jimena Barón mostró su primer paseo en cochecito con su hijo Arturo

Entre juegos, días de campo y siestas, Jimena Barón vive con euforia y mucha intensidad los primeros meses de vida de su hijo, Arturo. En ese marco, la cantante también comparte sus técnicas y trucos respecto a la crianza de su hijo. Así las cosas, bajo un radiante sol que iluminó Buenos Aires luego de un lluvioso día, este jueves, la actriz mostró cómo fue su primer paseo en cochecito con su bebé.

“Hoy por primera vez Arturo se quedó en el cochecito”, escribió Barón mientras caminaba acompañado por Matías Palleiro por una plaza ubicada en el barrio porteño de Palermo. Vestida completamente de negro, con crocs, jogging, campera y bufanda, la cantante no podía ocultar su felicidad al compartir un momento importante en el crecimiento de su pequeño. Como extra, la influencer miró a su pareja y, juntando las palmas de su mano, e inclinando su cabeza, dijo: “Se durmió”. “Lo logramos”, escribió en su story de Instagram como señal de victoria.

Jimena Barón compartió el truco que utiliza para que su hijo duerma solo

En otro posteo, Barón se mostró realizando un cruce peatonal a toda velocidad junto a su pareja y su bebé. “Tiraba un trote ella”, escribió para reírse de aquel momento, el cual había musicalizado con la canción “Libre soy” de la película animada Frozen. Minutos después, Palleiro, quien lucía zapatillas blancas, pantalón negro y camisa a rayas, intercambió su lugar con la cantante y fue él quien tomó el cochecito mientras continuaban con su paseo. “Se festeja en el obelisco”, escribió Jimena en su story al tiempo que destacaba la cantidad de pasos que había dado en su recorrido: 5215.

Para dar por terminado su paseo, la pareja compartió una selfie en la que ambos sonreían. “Bebé durmiendo, no molestar. Qué churros mis hombres”. escribió con cariño Barón junto a un emoji de un corazón. Ya una vez en la comodidad de su casa, la influencer volvió a compartir con sus millones de seguidores un truco para lograr que su hijo durmiera solo.

“El dato que les quiero dar, y que me viene funcionando, es el siguiente. Arturo duerme conmigo y con Matías. Antes dormía prendido al pezón, o sea yo dormía estática y el pibe chupándome. Ahora él duerme solo, todo me lo resuelve la bolsa de agua caliente. La envuelvo con una cosa mía, una remera, un corpiño, cualquier cosa que tenga mi olor. Después le pongo la bolsa de agua caliente al lado y hago que la abrace como si fuera su madre, pero no es la madre”, comenzó diciendo la cantante al dar su tip a las demás madres que la siguen.

Fiel a su estilo, utilizando diversos filtros, Barón ironizó y contó los cambios que quería empezar a hacer en la crianza de su pequeño: “Se lo cree, sí. Es re bol...pero se lo cree, no sé. porque a partir de los dos meses, todo lo que una decía “es tan lindo, es tan mágico, estos momentitos que no vuelven más”...basta. Hace tu vida nene, hacé tus cosas, independizate, ¿que no tenés personalidad? Y vale, después de ya tanto tiempo, imaginate dos meses sentada, uno dice: “Bueno, quiero dejarlo dos horitas e irme a caminar a otro continente, Oceanía, África”.

A tan solo dos meses de dar a luz a su primer hijo con Matías Palleiro, Jimena Barón vive una de las etapas más felices de su vida. En ese sentido, la cantante se muestra agradecida y relata la alegría que siente. Sin embargo, no todo es un cuento de rosa. Fue así como, fiel a su estilo, la actriz tampoco ocultó el ‘lado b’ de la maternidad.

“Felices dos meses amor de mi vida, que a veces no me dejá hacer un car...pero te amo”, comenzó diciendo Barón a través de su story de Instagram en una mezcla de ternura y fastidio. En la imagen podía verse a Jimena sosteniendo a su pequeño con una mano mientras tomaba una foto frente a un espejo con la otra.