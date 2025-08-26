Teleshow

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

La empresaria protagonizó un accidente automovilístico en la Avenida Udaondo. Los detalles

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Chocó Claudia Villafañe con su vehículo

El martes por la mañana, un choque protagonizado por Claudia Villafañe sorprendió a todos en las inmediaciones del estadio de River Plate. El reloj marcaba las primeras horas del día cuando el parte policial informó que en Avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna, “se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indebida (giro en U) colisionando levemente un auto particular”.

El parte policial al que accedió Infobae detalla que "la persona afectada por el choque se encuentra ilesa, mientras que la imputada (Villafañe) presenta una lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, concurriendo por medios propios a un nosocomio cercano".

La noticia corrió rápido. Marina Calabró, a través del ciclo Lape Club Social, fue quien leyó en voz alta el parte del SAME, que arrojó luz sobre los instantes posteriores: “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”. De esta lectura se desprende que el SAME ofreció asistencia médica y un traslado que fue rechazado.

Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica: “Cuando dobla en U, es infracción de primer grado. Y cuando vos doblás en U, es muy difícil ver los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto, y me informó el médico que la asistió, recién lo llamé, que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve”. Insistió: “El SAME, muy prudente, intentó trasladarla hasta el hospital correspondiente, pero finalmente ella fue a una clínica, porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”.

El susto fue inevitable, pero la reacción de la protagonista resultó serena y breve. Consultada por Marina Calabró, Claudia minimizó lo ocurrido: “sí, fue un choque, nada más”. A Guido Zaffora, apenas le susurró desde el otro lado del teléfono: “Estoy bien”. No hubo espacio para dramatismos, tan solo un mensaje para llevar tranquilidad a la audiencia y a sus seres queridos.

Claudia Villafañe organizó el cumpleaños de Azul, la hija menor de Dalma Maradona: los detalles del festejo

Tras su viaje a los Estados Unidos junto con sus hijas, en las últimas horas Claudia había regresado al país para el festejo de los tres años de su nieta Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La pequeña celebró su día especial con una fiesta temática de My Little Pony.

La organización llevó la impronta característica de la abuela de la homenajeada, quien, a través de su empresa de eventos, transformó el salón en un universo encantado. La decoración, dominada por los tonos lilas, rosas y celestes, incluyó globos multicolores, luces de neón y grandes imágenes de los personajes favoritos de la serie animada. Cada rincón reflejaba la dedicación puesta en crear un entorno mágico, desde la mesa principal hasta los detalles florales que acompañaron la ambientación.

El espacio central estuvo reservado para una torta de varios pisos, decorada con arcoíris, estrellas doradas y figuras de los caballitos más famosos, con el nombre de Azul en el frente. Adelante de la torta, una mesa dulce ofreció una selección de delicias: macarons, mini tartas, eclairs, cookies decoradas y tortas en miniatura, todo dispuesto con arreglos florales y colores vibrantes. La ambientación se completó con guirnaldas brillantes y una casita blanca con alfombra rosa, que sirvió de refugio para los juegos de la niña y sus amigos. La piñata, diseñada especialmente para la ocasión, desató la emoción de los presentes y fue motivo de bromas por parte de Dalma, quien expresó su deseo de conservarla como recuerdo.

Temas Relacionados

Claudia Villafañe

Últimas Noticias

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

La cantante atraviesa una etapa de crecimiento profesional y personal. Cuál será su próximo paso global

Tini Stoessel, sin límites: su

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

La actriz de 22 años le declaró públicamente su amor a Violeta Mas, una guionista argentina radicada en España

Ornella D’Elía presentó a su

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La actriz intentó lucirse ante sus suegros con una receta culinaria, pero un imprevisto sorprendió a todos y desató las risas. El video

Celeste Cid quiso impresionar a

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

El actor comentó una historia de su exesposa por sus días en Bahía Blanca y enterneció a todos

La inesperada reacción de Nico

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

En diálogo con Mario Pergolini, el músico reveló sus intentos fallidos para obtener la licencia de conducir

Joaquín Levinton contó cuántas veces
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crisis en una reconocida empresa

Crisis en una reconocida empresa de galletitas ante la demora en el pago de los sueldos: qué pasará con la fábrica

Alejandro Katz, filósofo y candidato a diputado, criticó al Gobierno en medio del escándalo por las supuestas coimas

Investigan la denuncia de una jueza federal de Rosario que detectó una intrusión en su departamento

Un cráter sorprendió al municipio de Avellaneda y generó complicaciones en el tránsito

Hubo cinco brotes de gripe aviar en la Argentina en lo que va del año: radiografía de la situación actual

INFOBAE AMÉRICA
La policía australiana busca al

La policía australiana busca al sospechoso de asesinar a dos agentes y herir a otro en un pueblo rural

La vida cotidiana en Cuba, según Leonardo Padura: “Hombres y mujeres se descubren más pobres que nunca”

La tormenta de Santa Rosa en Argentina llegará puntual este sábado acompañada de una ciclogénesis

El origen de Godard como cineasta: cleptomanía, expulsión familiar y cárcel

Audiencia judicial en Bolivia: los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari podrían quedar en libertad

TELESHOW
Tini Stoessel, sin límites: su

Tini Stoessel, sin límites: su vuelta a la actuación, la apuesta al amor con Rodrigo De Paul y la ambiciosa gira que prepara

Ornella D’Elía presentó a su novia en las redes: “El corazón repleto de vida”

Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky y terminó con la cocina en llamas: “Puede fallar”

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”