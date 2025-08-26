Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”

Chocó Claudia Villafañe con su vehículo

El martes por la mañana, un choque protagonizado por Claudia Villafañe sorprendió a todos en las inmediaciones del estadio de River Plate. El reloj marcaba las primeras horas del día cuando el parte policial informó que en Avenida Udaondo, a la altura del Puente Labruna, “se desplazó personal por choque con heridos. Al arribo se confirmó que una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indebida (giro en U) colisionando levemente un auto particular”.

El parte policial al que accedió Infobae detalla que "la persona afectada por el choque se encuentra ilesa, mientras que la imputada (Villafañe) presenta una lesión leve en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, concurriendo por medios propios a un nosocomio cercano".

La noticia corrió rápido. Marina Calabró, a través del ciclo Lape Club Social, fue quien leyó en voz alta el parte del SAME, que arrojó luz sobre los instantes posteriores: “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”. De esta lectura se desprende que el SAME ofreció asistencia médica y un traslado que fue rechazado.

Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, Ernesto Arriaga brindó claridad técnica: “Cuando dobla en U, es infracción de primer grado. Y cuando vos doblás en U, es muy difícil ver los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto, y me informó el médico que la asistió, recién lo llamé, que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve”. Insistió: “El SAME, muy prudente, intentó trasladarla hasta el hospital correspondiente, pero finalmente ella fue a una clínica, porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”.

El susto fue inevitable, pero la reacción de la protagonista resultó serena y breve. Consultada por Marina Calabró, Claudia minimizó lo ocurrido: “sí, fue un choque, nada más”. A Guido Zaffora, apenas le susurró desde el otro lado del teléfono: “Estoy bien”. No hubo espacio para dramatismos, tan solo un mensaje para llevar tranquilidad a la audiencia y a sus seres queridos.

Claudia Villafañe organizó el cumpleaños de Azul, la hija menor de Dalma Maradona: los detalles del festejo

Tras su viaje a los Estados Unidos junto con sus hijas, en las últimas horas Claudia había regresado al país para el festejo de los tres años de su nieta Azul Caldarelli, la hija menor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. La pequeña celebró su día especial con una fiesta temática de My Little Pony.

La organización llevó la impronta característica de la abuela de la homenajeada, quien, a través de su empresa de eventos, transformó el salón en un universo encantado. La decoración, dominada por los tonos lilas, rosas y celestes, incluyó globos multicolores, luces de neón y grandes imágenes de los personajes favoritos de la serie animada. Cada rincón reflejaba la dedicación puesta en crear un entorno mágico, desde la mesa principal hasta los detalles florales que acompañaron la ambientación.

El espacio central estuvo reservado para una torta de varios pisos, decorada con arcoíris, estrellas doradas y figuras de los caballitos más famosos, con el nombre de Azul en el frente. Adelante de la torta, una mesa dulce ofreció una selección de delicias: macarons, mini tartas, eclairs, cookies decoradas y tortas en miniatura, todo dispuesto con arreglos florales y colores vibrantes. La ambientación se completó con guirnaldas brillantes y una casita blanca con alfombra rosa, que sirvió de refugio para los juegos de la niña y sus amigos. La piñata, diseñada especialmente para la ocasión, desató la emoción de los presentes y fue motivo de bromas por parte de Dalma, quien expresó su deseo de conservarla como recuerdo.