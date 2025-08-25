Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Valentino Rossi se conviertió en el primer salvado por Lali Espósito en los Playoffs de La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Este domingo marcó un nuevo hito en La Voz Argentina (Telefe) cuando Valentino Rossi se convirtió en el primer salvado por Lali Espósito durante los Playoffs, asegurando su avance a la siguiente etapa del certamen. La decisión de la coach respondió a la interpretación del joven en la ronda más exigente, donde presentó su versión de “Don’t Stop Believin’”, de la banda Journey y popularizada por la serie Glee, en la que consiguió superar a los otros seis participantes de su equipo.

La emisión situó al joven estudiante de gestión de medios y entretenimiento oriundo de Tigre, Buenos Aires como uno de los favoritos del público y del jurado tras una serie de actuaciones consecutivas que lo ubicaron como una de las voces más sólidas del concurso. “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado lo merece”, sostuvo la cantante en el momento del anuncio.

Durante la emisión que inauguró los Playoffs, siete integrantes del Team Lali compitieron por un cupo en la próxima ronda. El desafío fue definido por un nivel técnico y emocional, donde el jurado buscó identificar a los intérpretes con mayor proyección artística. Entre las presentaciones, la de Valentino Rossi sobresalió por la elección del repertorio, por la ejecución vocal y por la interpretación personal, que convenció a la estrella pop de darle continuidad en la competencia.

El joven de Tigre aseguró su lugar en la próxima ronda tras una destacada interpretación de “Don’t Stop Believin’” (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En el instante en que llegó la definición, la artista planteó ante cámara: “¿Qué querés que haga negrito? ¿Ya mismo? ¿No hay pausa? Bueno, mañana esto sigue, pero esta noche tengo que salvar a uno”. Tras una breve pausa, pronunció el nombre de Valentino, quien recibió el saludo inmediato del resto de los participantes y un aplauso sostenido de la audiencia en el estudio.

El propio participante compartió luego sus sensaciones, consultado acerca de si se imaginaba el resultado: “La verdad que no. Sé que me salió mejor que la vez pasada pero no me lo esperaba. Quise venir a mostrar un poco de lo que estoy viviendo acá, no parar de soñar. Pensar que fui un chico cantando delante de un espejo y ahora estoy acá”.

La decisión de Lali resultó estratégica en el contexto del certamen: con la acción de salvar a uno solo de sus concursantes, pospuso la selección de los siguientes eliminados y abrió la votación al público para definir los últimos cupos del equipo. El sistema de Playoffs busca estimular el desempeño bajo presión y premiar la consistencia a lo largo de distintas etapas.

Valentino Rossi fue elogiado por el jurado por su calidad técnica, fuerza interpretativa y proyección artística

El trayecto de Valentino en La Voz Argentina expuso una progresión notable en cada instancia. Desde su primera aparición, cuando sorprendió a todo el jurado con “Dancing on my own” de Robyn y logró girar las cuatro sillas de forma instantánea, el joven se perfiló como uno de los talentos con mayor potencial. Muy pocos participantes generaron una reacción unánime y tan veloz en los coaches como la suya. Luego de su actuación, el concursante escuchó elogios de los cuatro referentes musicales, pero optó por sumarse al Team Lali, tal como tenía decidido desde el inicio.

En cada etapa, su voz recibió devoluciones que remarcaron su calidad técnica y fuerza interpretativa. Por ejemplo, Soledad Pastorutti, le expresó: “Tenés un don, es maravilloso y nos llegó a todos de una manera especial, genuina, honesta y tranquila”. Luck Ra, por su parte, agregó que la performance de Rossi generó “un viaje” emocional en los presentes: “Nos fuimos a tu lugar y vos estabas manejando ese colectivo. Tenés una voz superlinda, muy suave. No hay nada que te falte, sos un artista completo”.

Desde su audición, Rossi sorprendió al jurado y eligió sumarse al Team Lali tras girar las cuatro sillas (Video: La Voz Argentina, Telefe)

El desempeño del joven continuó en ascenso durante la etapa de Batallas. En ese segmento, enfrentó a Lucas Rivadeneira, otra de las voces fuertes del equipo, en una interpretación conjunta de “Lay me down” de Sam Smith. La instancia generó tal dificultad en la decisión de Lali que la coach utilizó su única “bala” reglamentaria de la temporada para salvar a ambos concursantes y permitirles avanzar. “No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, afirmó ella en vivo antes de activar la doble salvación.

La ronda de Knockouts también expuso la versatilidad de Valentino. En esa fase, el cantante presentó “Regresa a mí” de Toni Braxton, mientras su oponente, María Bernad, asumió el clásico “A medio vivir” de Ricky Martin. En el desenlace de esa ronda, valoraron la capacidad de Rossi para asumir desafíos vocales y mantenerse fiel a su estilo.

La etapa de Playoffs combinó todos los aprendizajes anteriores. El participante optó por una elección popular al interpretar “Don’t Stop Believin’”, imponiéndose ante el resto de los competidores.