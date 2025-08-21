Las postales de Wanda Nara en Los Ángeles: parque de diversiones, compras en Rodeo Drive y cambio de estilo

El día de Wanda Nara en los parques de diversiones de Los Ángeles

Wanda Nara volvió a armar las valijas luego de tan solo un par de días en su casa y partió para disfrutar del verano en Los Ángeles junto a su amigo y estilista Kennys Palacios. Si bien se trata de un viaje de trabajo, la dupla logró combinar a la perfección el turismo, la diversión, la moda en el caso de Wanda y las compras con su ajetreada agenda y las redes sociales de ambos se convirtieron en un testimonio de su nueva aventura juntos.

Las calles de Rodeo Drive, las tres cuadras donde se encuentran ubicadas las grandes marcas del lujo, fueron testigos de las nuevas adquisiciones de la empresaria, el foco de sus historias y su última publicación estuvo en otro lado, Universal Hollywood Studios, el parque de atracciones de la industria audiovisual.

En su visita, posó frente a algunos de los íconos del parque temático, como la tradicional esfera con el nombre “Universal”, punto de encuentro obligado para los visitantes que buscan la postal clásica del complejo. Vestida con un conjunto moderno y accesorios de alta gama, la empresaria mostró su estilo personal en el concurrido acceso principal.

El café inspirado y decorado en honor a Hello Kitty

Wanda se animó a probar la icónica hamburguesa de Los Simpson

Parte del mundo de Los Simpsons

El entorno del parque refleja el ambiente característico de Universal Studios Hollywood, con sus calles amplias, palmeras, estructuras alusivas al mundo del cine y zonas comerciales basadas en las películas y series más famosas. Durante su recorrido, Wanda también se retrató junto a la fuente en la que se exhibe la clásica escultura de los cineastas, otro símbolo central del parque temático.

Si bien las atracciones de Los Simpson, el café temático de Hello Kitty y el simulador de Mario Bros, una de las nuevas apuestas de la empresa lo que hizo que la conductora de Bake Off Famosos eligiera disfrutar del acceso express, fueron las protagonistas indiscutidas de su paso por las calles del parque de diversiones, la moda también jugo un rol clave.

En la imagen frente al globo emblema de Universal Studios, Wanda lució un body lencero negro de encaje, sumado a un pantalón holgado del mismo tono que aporta comodidad y desenfado. Complementó el conjunto con una gorra deportiva oscura y zapatillas blancas con detalles coloridos, logrando una fusión entre sensualidad urbana y practicidad para un día de caminata.

Un poco más relajada y a tono con la ciudad que la rodea lució un estilo sporty glam: camiseta oversized roja con detalles de llamas en un tono más oscuro, short negro y zapatillas deportivas de color blanco, Si bien siempre se muestra con ropa deportiva, lo que llamó la atención fue la inspiración en los looks de baloncesto y en el oversize de las prendas.

Remeron negro, pantalón cargo, cartera Louis Vuitton y zapatillas deportivas fueron los elegidos por Nara

Frente a al icónico logo posó con un body de lencería

El look inspirado en el mundo del baloncesto (Foto: Instagram)

Su paso por el café de Hello Kitty estuvo marcado por su gran fanatismo por la gatita japonesa y así lo demostró cuando lo fue a visitar. Con una foto de la parte trasera de su auto mostró la gran cantidad de bolsas, accesorios y peluches de todos los tamaños, todos con el sello inconfundible del universo Sanrio. “Para las chiquitas”, aclaró Wanda en la publicación que hizo haciendo gala de los regalos que le lleva a sus dos hijas con Mauro Icardi.

Si bien el motivo del viaje es un enigma, ya que no dio muchos detalles acerca de que la llevó a ir a la costa oeste de Estados Unidos, la conductora de Love is Blind apenas dejó entrever que viajó a la ciudad de las estrellas para ser parte de una grabación, a la que asistió con unas bermudas sastretras, saco a juego y stilletos, pero no mucho más que ese pequeño detalle, dándole una cuota de misterio a la situación