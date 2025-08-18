El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Wanda Nara decidió embarcarse en un nuevo desafío, y lo hizo con el habitual toque enigmático que suele imprimir a sus movimientos. En las últimas horas, la empresaria y conductora se mostró a bordo de un avión, con un destino anticipado a Los Ángeles, California, aunque sin revelar la verdadera finalidad del viaje. Wanda compartió en sus redes imágenes de la cena durante el vuelo y confirmó así su partida desde Buenos Aires, acompañando la publicación con el emoji de un avión en pleno vuelo. No se conocieron detalles sobre la razón que la movilizó a salir del país, pero su partida se produjo inmediatamente después de una jornada muy especial en el ámbito familiar.

El domingo pasado tuvo lugar el Día del Niño, y Wanda lo celebró junto a sus cinco hijos, a quienes agasajó con un desayuno temático especialmente preparado en su casa. La empresaria mostró, apenas iniciado el día, la mesa del comedor servida con productos dulces y salados, esperando el momento en que los chicos se levantaran de la cama. Entre tazas de café, postres individuales, frutas, macarons, galletitas y merengues formando la frase “feliz día”, la escena se completó con una figura central de perro salchicha —la misma raza que la mascota de la familia— y miniaturas de chocolate en cada taza. “Todavía no se levantó nadie pero este es el desayuno del Día del Niño. Miren lo que es. Todo es muy hermoso”, compartió Wanda a través de su teléfono, mostrando la mesa antes de que los niños comenzaran a disfrutar del festejo. Luego, difundió una historia en la que se pudo ver a todos sus hijos sentados, celebrando el momento juntos: “Feliz día para todos los niños y buen día”, deseó la conductora. Ese encuentro familiar se dio en un período de relativa calma para la empresaria, tras los meses de tensión y exposición mediática por su separación con Mauro Icardi.

Wanda Nara compartió su nuevo destino aunque no reveló el motivo de su viaje a Estados Unidos (Instagram)

El presente de Wanda se caracteriza por cierta tranquilidad luego de la tormenta que significó el final de su relación con el futbolista del Galatasaray. Mientras Icardi permanece en Turquía, dedicado a su actividad profesional y con nuevas situaciones personales con la China Suárez en el horizonte, Wanda optó por priorizar sus proyectos laborales y la crianza de sus hijos. Entre viajes internacionales y grabaciones, como la reciente participación en la segunda temporada de Love is Blind en México junto a Darío Barassi, Wanda se mostró renovada. “No puedo explicarles lo feliz que me siento”, aseguró tras regresar de ese viaje. Expresó también: “Hago lo que me gusta, disfruto de mi trabajo y de mis hijos, mis amigos”. Su decisión de distanciarse de Icardi respondía, desde el punto de vista de Wanda, a la necesidad de priorizar su bienestar y el de su entorno familiar, apostando a una nueva etapa personal y profesional.

La figura de Wanda Nara no permanece ajena a los movimientos de otras personalidades del espectáculo local, sobre todo a partir de los lazos que la unen a Tamara Báez y L-Gante, en el centro de la agenda mediática desde 2021. Esa relación, en la que se entrecruzan amistades, desencuentros y escándalos, suma ya cuatro años de idas y vueltas. Por entonces, Wanda intentaba recomponer su vínculo con Icardi, mientras que el músico y la influencer recibían a su hija Jamaica en medio de una exposición creciente. A lo largo del tiempo, las tensiones alrededor de la relación de L-Gante y Tamara, así como las acusaciones cruzadas y conflictos por la cuota alimentaria de Jamaica, han dado lugar a un auténtico culebrón que la última semana sumó nuevos episodios.

Wanda Nara mostró su cena en el avión con destino a Los Ángeles (Instagram)

El viernes pasado, Tamara Báez abrió la puerta a un nuevo capítulo al borrar de sus redes todo rastro de Thiago Martínez, disparando rumores de separación. Mensajes crípticos, emojis de corazones rotos y frases de autoayuda poblaron sus historias en Instagram, aunque nunca hubo confirmación explícita. El domingo, las piezas se desplazaron en la trama. Un teatro de Villa Crespo fue el inesperado escenario del reencuentro entre Elián —L-Gante— y Wanda, quines coincidieron en el estreno de El Apagón, la obra protagonizada por Claudia Valenzuela, madre del artista. Según Luis Perdomo, ambos se encontraron sin saber previamente de la presencia del otro. Sentados en primera fila, compartieron la función. En tanto Jamaica ocupó la falda de la conductora, detalle que no pasó inadvertido.

Al día siguiente, la difusión en redes de un video de apenas once segundos encendió el rumor de reconciliación entre L-Gante y Tamara, separados desde hace tres años. El propio cantante dio pie al revuelo al publicar una historia: “Unas ganas de volver con ella”, escribió, sin dar nombres pero dejando la puerta abierta a las especulaciones. Poco después, publicó un video junto a su ex y su hija en un entorno distendido. L-Gante acariciaba el cabello de Tamara, quien reía mientras Jamaica bromeaba con cambiar el nombre de su madre a Roberta. El ambiente relajado reforzaba la idea de un acercamiento, alimentando las versiones sobre una reconciliación en puerta.

Wanda Nara volvió de México y habló de todo, en particular de su relación con L-Gante (Video: El Ejército de la Mañana, Bondi)

El lunes, Wanda Nara emprendió viaje a México para comenzar las grabaciones de Love is Blind. Consultada sobre los rumores de un segundo intento al amor, la empresaria definió con claridad los límites de su relación con L-Gante: “En familia no fuimos al teatro, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que en un momento se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”. A propósito del vínculo del músico con otras mujeres y posibles celos, aclaró: “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegra por ellos. Es mejor para mí”.

Al mismo tiempo, la confirmación de la reconciliación se produjo oficialmente por parte de L-Gante, quien declaró: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”. Luego detalló: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su expareja, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”. La estabilidad de la relación parecía confirmada, aunque su definición del lazo con Wanda fue distinta cuando los periodistas de Los Profesionales de Siempre indagaron sobre el tema. L-Gante la calificó como un “pasatiempo”, aclarando que son “amigos que se confundieron”, mientras que por su lado, la empresaria coincidía en la necesidad de dejar atrás rótulos y enredos.

En una charla íntima con María Belén Ludueña, L-Gante despejó las dudas respecto a su vínculo con Wanda Nara (Mujeres Argentinas – El Trece)

Las acciones en redes sociales acompañaron la narrativa. El martes, L-Gante dejó de seguir a Wanda en Instagram, un gesto unidireccional que no encontró respuesta por parte de la empresaria. En declaraciones a Mujeres Argentinas, el cantante explicó: “Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”. Consultado sobre la repercusión del nombre de Wanda en su actual pareja, fue taxativo: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.

Mientras tanto, Tamara Báez ofreció una versión distinta de los hechos, eligiendo la introspección sobre la exposición pública. A tres días de las declaraciones de reconciliación por parte del músico, la influencer optó por el silencio, aunque publicó una historia clara en uno de sus perfiles: “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió, acompañando el posteo con una imagen con filtro. En otro mensaje, compartió una fotografía de Jamaica sentada en un avión y expresó: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”. Esta postura contrasta con lo expresado por L-Gante, quien en una entrevista reconoció: “Esta reconciliación con Tamara yo tampoco me la veía venir. Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella. Y como que teníamos el vínculo, la relación, pero no había ocasión, no había comunicación. Se me hacía complicado tener una simple charla por el conflicto que tengo con el abogado de ella”.