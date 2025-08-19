El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

En medio de su viaje por Estados Unidos, Wanda Nara pasó por una de las tiendas de su personaje favorito (Instagram)

Wanda Nara vuelve a dar que hablar. Esta vez lo hace lejos de sus habituales escenarios urbanos porteños y de la escena mediática europea. La empresaria decidió embarcarse en un nuevo viaje, bajo el particular halo de misterio que suele acompañar cada uno de sus movimientos. En las últimas horas, se mostró viajando a bordo de un avión rumbo a Los Ángeles, California, aunque prefirió mantener en secreto la finalidad real del viaje. Sin embargo, su estadía en tierras californianas no pasó inadvertida: disfrutó del pleno verano estadounidense y de los días soleados. Al mismo tiempo, sorprendió a sus seguidores al recuperar una de sus facetas más entrañables y conocidas: su fanatismo por Hello Kitty.

A través de su cuenta secundaria de Instagram, compartió las primeras postales de su llegada al país de América del Norte, dejando claro que su filoso sentido para la moda y el detalle se mantiene intacto. Si bien suele ser noticia por sus outfits y la elección de accesorios, en esta ocasión fue su parada por el reconocido parque Universal Studios en Hollywood la que capturó todas las miradas. No posó con superhéroes ni figuras de películas taquilleras: el foco estuvo puesto en el café temático de Hello Kitty, la legendaria gatita japonesa que se instaló como verdadero sello de identidad personal para la conductora y empresaria.

En las imágenes se pudo ver a Wanda posando con el local de fondo, radiante y con su habitual estilo sporty glam: camiseta oversized roja con detalles de llamas en un tono más oscuro, short negro y zapatillas blancas, marcando siempre tendencia incluso en los outfits más relajados. La elección no fue casual ni mucho menos desapercibida entre sus fanáticos, que rápidamente viralizaron las fotos en cuentas de moda y seguidores del universo Sanrio.

La empresaria posando frente al Hello Kitty and Friends Café en Universal Studios Hollywood, durante una tarde dedicada a su personaje favorito

Según describe el sitio oficial del parque, el Hello Kitty Café ofrece una selección de postres y bebidas especiales, a pocos metros de la tienda Sanrio Smile Shop, una parada obligada para los amantes del coleccionismo. Entre peluches, accesorios y objetos de personajes icónicos como Cinnamoroll, Keroppi, Kuromi, My Melody, Badtz-maru y Chococat, Wanda se permitió una tarde en clave fan, disfrutando de la estética colorida y de los productos de su personaje favorito en el corazón del bullicioso del lugar.

La aventura no terminó allí. Más tarde, la conductora de Love is blind (Netflix) compartió una foto que terminó de coronar la jornada temática: la parte trasera de su auto resultó estar repleta de bolsas, accesorios y peluches de todos los tamaños, todos con el sello inconfundible de Hello Kitty y del universo Sanrio. “Para las chiquitas”, aclaró Wanda en la publicación, haciendo referencia a sus hijas menores junto a Mauro Icardi, aunque el guiño a sus propios gustos personales quedó latente.

Las compras temáticas de Wanda: bolsas llenas de accesorios, peluches y recuerdos de Hello Kitty para sus hijas

El vínculo entre la mediática y este personaje está lejos de ser una moda reciente. A lo largo de los años, el fanatismo de la empresaria por la icónica gatita japonesa trascendió su uso personal y se hizo presente en batas de baño, valijas, manicuras temáticas, souvenirs en cumpleaños y toda clase de detalles en su vida cotidiana. El fenómeno no solo creció puertas adentro, sino que rápidamente se expandió al universo digital y mediático, convirtiéndose en parte del Wandagate y originando debates polarizados en redes sociales.

En Argentina, la preferencia por Hello Kitty cobró tintes de rivalidad simbólica tras los hechos ocurridos a fines de 2021, cuando la China Suárez quedó involucrada en el escándalo mediático con Icardi en un hotel en París, Francia. A partir de allí, fanáticos y usuarios digitales iniciaron una especie de competencia. Las publicaciones de una y otra, la cantidad y variedad de objetos con la imagen de la gatita y hasta los guiños en eventos familiares pasaron a formar parte de este juego mediático que sigue sumando capítulos con cada movimiento del clan Nara-Icardi y el entorno de la artista argentina.

A lo largo de los años, Wanda dejó en claro su fanatismo por el icónico personaje de Sanrio (Instagram)

Así, mientras la empresaria apuesta por nuevos desafíos personales y laborales en Los Ángeles, una visita temática y cargada de guiños a su universo preferido terminó por volver a instalarla en el foco de atención. Entre looks deportivos, compras compulsivas y declaraciones entre líneas, la empresaria demuestra que, más allá de su agenda multifacética, Hello Kitty sigue ocupando un lugar central en su vida, y en el show mediático que no se detiene.