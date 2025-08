Oriana Sabatini llegó al país y habló de su futuro con Paulo Dybala: “Esas cosas no se pueden apurar”

Oriana Sabatini llegó al país y habló de su futuro (Video: El Trece)

Oriana Sabatini llegó a la Argentina, luego de meses en Italia junto a su marido Paulo Dybala, con la intención de cumplir con compromisos laborales. Mientras esperaba el auto en Ezeiza conversó con un cronista de Puro Show (El Trece) y, en un intercambio distendido, abordó distintos aspectos de su presente: desde la relación que mantiene con Dybala, los proyectos personales en común y las nuevas propuestas que tiene.

Consultada ni bien arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la cantante y actriz contó que la trae nuevamente al país, aparte de la familia que tiene: “Vine a trabajar un ratito”. La artista evitó extenderse sobre detalles de su agenda específica en suelo argentino, aunque sí anticipó que aprovechará para avanzar con la producción de una novela, proyecto que contó meses atrás en Infobae en Vivo.

A la hora de hablar sobre su vínculo amoroso con Paulo, Oriana describió sentirse satisfecha. “Contenta, bien. Súper”, manifestó en relación a cómo atraviesa el presente junto al futbolista. Consultada de manera directa sobre qué planes analiza la pareja de cara a los próximos años, la compositora subrayó que la relación se apoya en la continuidad: “Por la misma vida que venimos teniendo hace siete años, básicamente”.

"Es un proyecto que tenemos", Oriana habló de sus ganas de ser mamá con Paulo Dybala (Foto: Instagram)

Una de las preguntas recurrentes para aquellas figuras públicas en pareja tiene que ver con la formación de una familia. Cuando el cronista mencionó que existe una expectativa, acentuada por las recientes paternidades en el entorno de la Selección argentina, Oriana no eludió la temática, aunque optó por matizar la premura: “Qué sé yo, cuando el universo diga que es nuestro momento. Esas cosas no se pueden apurar, así que…”.

Consultada de nuevo sobre la existencia de un plan en firme, admitió: “Es un proyecto que tenemos, sí, obvio”. Este tema hace tiempo que captó el interés de la gente, pero todo se exacerbó en el público luego de que el delantero de La Roma hablara del tema en una entrevista y revelara que estaban buscando convertirse en padres.

Ante la insistencia del cronista en el tema, intentando conseguir un periodo de tiempo, la cantante fue tajante: “No sé, no tengo ni idea. Si lo supiera sería Dios prácticamente. Igual no me gusta mucho decir estas cosas en público, hay mucha gente mala, estos proyectos no se cuenta“. Sobre esto elaboró: ”Los proyectos no se cuentan hasta que se cumplen, hay energías que no conozco. No querer contar los proyecto hasta que se cumplan para que ninguna energía de afuera moleste".

La pareja cumplió un año de casados

En materia de lazos familiares, el periodista indagó por las novedades en la pelea entre Ova Sabatini, su papá, y Gabriela Sabatini, su tía, dijo: “Ninguna”. Consultada por la posibilidad de que el vínculo vuelva a renacer o hay una conexión, aseguró: “Me gustaría no tener que hablar de esto más en cámara porque, la verdad, no sé, entonces no te puedo dar mucha información”.

A pesar de las reticencias, Oriana reconoció que existen sentimientos de pesar frente a las distancias actuales: “Sí, me lamento obviamente que, que no se pueda estar todos juntos en familia, obvio”. Cansada de tener que hablar de su vida privada y la relación de su familia, entre risas, lanzó: “Estoy recién llegada, pero qué fiaca hablar de esto, yo sé que no tengo muchas cosas más interesantes para contar, pero es tranquila mi vida”.

Dejando el tema de la familia de lado y con la intención de cerrar la nota, dijo: “Vayan a escuchar mi pódcast y las canciones. Vengo a terminar mi novela, así que ojalá el año que viene les pueda decir que va a salir dentro de poquito".