La profunda reflexión de Ova Sabatini al cumplir 60: “Rodeado de seres amados, aunque no de todos los que quisiera”

Ova Sabatini cumplió 60 años rodeado de su familia y amigos (Video: Instagram)

La ausencia de algunos miembros de la familia en una celebración significativa puede dejar una huella, incluso en los momentos de mayor alegría. Así lo expresó Ova Sabatini al conmemorar su cumpleaños número 60, donde, a pesar de sentirse rodeado de afecto, reconoció que no todos los seres queridos que deseaba estuvieron presentes.

El esposo de Catherine Fulop compartió una reflexión pública en la que abordó tanto la gratitud como la nostalgia por quienes no lo acompañaron en esta fecha especial. Ova Sabatini celebró su aniversario de vida junto a familiares y amigos cercanos. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el extenista manifestó: “¡60 años! Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”.

Ova Sabatini y sus palabras en el día de su cumpleaños

Esta frase, interpretada por muchos como una referencia a la distancia con su hermana, la reconocida extenista Gabriela Sabatini, reavivó la atención sobre la relación entre ambos.

En su publicación, Ova Sabatini profundizó sobre el recorrido personal que lo llevó hasta este momento. “He vivido, sentido, aprendido. Llevo un camino lleno de aciertos y de errores. De comienzos, pausas y renacimientos. Pasaron personas que me han marcado, momentos que han dejado huella”, escribió Sabatini.

Ova Sabatini agradeció especialmente a su esposa Catherine Fulop y a sus hijas por su apoyo incondicional

El mensaje incluyó una mirada introspectiva sobre las emociones y los desafíos enfrentados a lo largo de su vida, también abordó la importancia de reconocer la tristeza como parte del proceso vital. “Estuve triste y está bien. No hay que estar fuerte todo el tiempo. La tristeza es una emoción legítima que habla de vos, de lo que te importa, de lo que dolió, de lo que tuviste que procesar”, sostuvo a través de sus cuenta de Instagram.

En el cierre de su mensaje, Ova Sabatini expresó gratitud hacia quienes lo acompañan y destacó el papel fundamental de su núcleo familiar. “Sentir es de fuertes. Honro lo vivido y miro con ternura a quien fui. Hoy siento gran amor por los que me quieren. Para ellos estoy, para ellos soy”, afirmó.

Ova Sabatini festejando su cumpleaños número 60

Además, dedicó un agradecimiento especial a su esposa y a sus hijas: “Gracias a los que me acompañan. Mi familia, mis muchos amigos. Los amo. Y en especial a mis tres grandes amores, que son mi inspiración de todos los días. Cathy, Ori y Titi”, concluyó.

Ova Sabatini celebró su cumpleaños 60 con una reflexión sobre la ausencia de seres queridos y la importancia de la familia

Ova Sabatini coincidió con recientes declaraciones de Catherine Fulop sobre la relación familiar, en las que la actriz también hizo referencia a tensiones con la exdeportista. Las imágenes compartidas por Ova y Catherine en sus cuentas de Instagram mostraron momentos del festejo, donde se los vio acompañados por sus hijas y amigos cercanos.

El día de casamiento de Oriana

“¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual?”, expresó Oriana Sabatini al referirse a la ausencia de Gabriela Sabatini en su boda con Paulo Dybala, una situación que expuso una fractura familiar hasta entonces desconocida. La cantante, en diálogo con Ángel de Brito en el ciclo de streaming Ángel Responde, abordó de manera directa los rumores sobre el distanciamiento con su tía y la polémica generada por la falta de invitación, asegurando que sí le envió un mensaje personalizado, al igual que al resto de su familia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en la gran boda

La controversia se intensificó tras la confirmación pública de la ausencia de la extenista en el casamiento, lo que llevó a distintos miembros de la familia a pronunciarse sobre el conflicto. La actriz también se refirió a la situación en una entrevista radial en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad). En ese momento, Fulop manifestó que no podía responsabilizarse por los sentimientos o decisiones de los demás, y que su enfoque estaba puesto en su propio bienestar emocional.

Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

“No puedo hacerme cargo de lo que le pasa al otro. Yo me hago cargo de lo mío, trato de hacer mi terapia, eso te da paz, uno perdona, es creer o reventar. Hay que tener conciencia de esas cosas”, declaró Fulop. El distanciamiento entre los Sabatini se habría profundizado tras la muerte de Beatriz Garófalo, madre de Ova y Gabriela.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, junto a los padres de la novia

La actriz venezolana, expresó su deseo de que la familia logre superar el conflicto: “Dios sabe por qué pasan las cosas y ojalá que todo vuelva a la normalidad”, afirmó en la misma entrevista, reflejando la incertidumbre y el anhelo de reconciliación que atraviesa a los involucrados.

En la conversación con Ángel de Brito, Oriana Sabatini desmintió versiones que sugerían que no había invitado a su tía al casamiento. La cantante explicó que, a diferencia de los invitados generales que recibieron la participación a través de una lista de difusión, Gabriela recibió un mensaje personalizado.

El festejo de cumpleaños de Gabriela Sabatini el 16 de mayo, cumplió 55

Aunque Oriana amagó con mostrar el mensaje que le envió a su tía, prefirió no hacerlo público, pero sí manifestó su molestia por los rumores que circularon en torno a la pelea familiar. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así”, sostuvo, en referencia a las especulaciones sobre posibles motivos económicos detrás del distanciamiento.

La artista también compartió que, pese a haber preguntado en varias ocasiones sobre el origen del conflicto, no obtuvo respuestas claras. “Es una lástima que estén todos peleados. Me encantaría que se reconciliaran”, expresó la hija mayor de Ova Sabatini.