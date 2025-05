Las sorprendentes confesiones de Dybala: de la chance de jugar en Boca a la búsqueda de un hijo con Oriana Sabatini

Paulo Dybala sobre su futuro y la posibilidad de jugar en Boca

Paulo Dybala jugó poco tiempo en Argentina. De hecho, su único paso por el fútbol del país lo hizo en la ya extinta B Nacional, cuando era un juvenil que hacía sus primeras armas con la camiseta de Instituto. Luego de 13 años en Italia, la Joya se plantea un regreso a su tierra y sorprendió con el debate interno que tiene acerca de qué club se vería beneficiado con su desembarco.

“Por no haber jugado en la Primera de Argentina, lo tengo en mente jugar. Pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días para jugar en Boca. A mí me encantaría jugar en Argentina. Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté. Lo pienso en jugar en mi país", afirmó en diálogo con Los Edul.

Luego, agregó: “Yo veo en Instagram, fotos mías de chico, lo de Lea... los hinchas me escriben. Nunca vi un partido de Boca en la Bombonera. Hablamos con Lea, en las vacaciones, me pidió que me quede con él para ver a Boca con Benfica, en Miami (Mundial de Clubes), le dije que no sabía. No sé, la puerta para volver a Argentina la dejo abierta, me encantaría".

“Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a ver a Boca. A los 10 años me fui a Instituto”, recordó.

Paulo Dybala y el deseo de ser padre junto a Oriana Sabatini

Por otro lado, reveló que se encuentra en la búsqueda de ser padre junto a su pareja, Oriana Sabatini: “Me encantaría ser padre. Lo estamos buscando. Oriana me puso desde el primer día los puntos, primero nos casamos y después buscamos. Yo hubiese buscado desde el principio”.

En otro aspecto, recordó el momento en el que recibió una oferta extraordinaria para jugar en Arabia: “Se nombra la cifra, pero cuando la ves escrita en el papel y, que si firmas es tuya, te mueve tantos números. Uno lo analiza, pero después cuando te sentás con tu mujer, cambia mucho”.

Paulo Dybala sobre la posibilidad de jugar en Arabia

Dybala se encuentra en plena recuperación de una lesión el el tendón semitendinoso izquierdo sufrida en marzo, que necesitó de una intervención quirúrgica y que no le permitió estar presente para la doble fecha FIFA de ese mes con la selección argentina.

“La lesión fue un baldazo de agua fría que ya lo asimilé. Antes de la citación de la Selección, te liquida, uno lo trabaja para que no te tire abajo. Me bajoneó mucho. Pero siempre te bajonea, sea chica o grande”, explicó.

Además, sumó: “Uno lo que más quiere es la Selección, nos preparamos para los partidos. Las previas de las convocatorias uno las vive con la tensión de estar. Con el tiempo aprendí a jugar tranquilo, a no pensar si me puede pasar algo o no. Todos estamos con esa espinita si voy a estar o no voy a estar. Yo miro mucho mi nivel dentro de la cancha. Sé que miran eso para que uno esté. Pero si uno hace las cosas bien sé que si no estoy es porque hay uno que está mejor”.

También dio detalles de como se encontraba al momento de disputar el Mundial 2022 que terminó con la consagración de Argentina: “A Qatar llegué con lo justo, por una lesión. Pude llegar. Sabiendo del rol que uno cumple, que hay momentos que hay que apoyar desde lo que toque y, si el técnico te llama, estar 100% listo”.

“Uno siempre quiere estar en un Mundial. Es la competición más linda. Después de lo que se logró en Qatar, revivirlo en 2026 sería hermoso. No es fácil porque la Selección tiene un abanico de jugadores enorme. Uno por eso siempre tiene que rendir. Voy a hacer todo lo posible para poder estar. Después será decisión del entrenador de llevar los mejores. Tenerlo tan cerca es una motivación para hacer las cosas bien desde la pretemporada que viene”, se explayó.