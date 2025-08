La filosa respuesta de Brenda Asnicar sobre el regreso de Patito Feo: “Antonella Lamas Berardi hay una sola, ¿ok?”

Brenda Asnicar respondió con ironía al regreso de Patito Feo y la elección de Julieta Poggio como su reemplazo (Video: Había que decirlo, Eltrece Prende)

Las calles de Buenos Aires amanecieron el lunes 4 de agosto con carteles que evocaban una época: “Nadie pasa de esta esquina”, la frase emblemática de Las Divinas, que marcó el anuncio del regreso de Patito Feo al teatro. Dentro de la expectativa, los dichos de Brenda Asnicar tomaron especial protagonismo entre los seguidores del ciclo juvenil, luego de que se confirmara que ni ella ni Laura Esquivel, las protagonistas originales, integrarían la nueva versión. En su lugar, Albana Fuentes y Julieta Poggio asumirán los papeles principales, dando inicio a una etapa renovada para el fenómeno juvenil que conquistó a toda una generación.

La ausencia de las actrices originales no pasó desapercibida. Ambas rechazaron la propuesta de reincorporarse al proyecto, decisión que generó especulaciones y comentarios. Según trascendió, a las actrices se les ofreció una suma considerable para regresar, pero optaron por priorizar sus carreras actuales. “A una se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario”, señalaron en Intrusos (América TV).

En Había que decirlo, el ciclo de streaming de Eltrece Prende en el que participa, Asnicar se refirió a su decisión como a la de su colega de no participar en la producción por estar enfocadas en otros proyectos personales y profesionales. La reacción de la actriz ante la elección de su reemplazo no tardó en llegar. Durante la transmisión en vivo, se refirió con ironía a la designación de Julieta Poggio como la nueva Antonella: “Hay una nueva Antonella en el teatro, todo mal. No me dejo de sorprender”, expresó.

No obstante, también envió un mensaje conciliador a los seguidores de la serie: “Un abrazo a los fans, que los queremos un montón”. Más adelante, profundizó sobre su postura: “Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no... Disfrútenlo”. En relación a las nuevas protagonistas, destacó: “Lejos de las cuestiones personales, ellas son muy talentosas. El proyecto es muy bonito y se merece ser bien recibido”. Su intervención, cerró con una afirmación categórica sobre su personaje: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola, ¿ok?”.

La adaptación teatral, comenzó sus ensayos la tarde de este mismo lunes. La producción, por su parte, aún se encuentra en proceso de selección del resto del elenco. La misma busca revivir los éxitos musicales y la energía que caracterizaron a la serie original, aunque sin la presencia de quienes le dieron vida a sus personajes más recordados.

El regreso de Patito Feo se inscribe en una tendencia creciente dentro del teatro argentino, donde los clásicos juveniles encuentran nuevas formas de conectar con el público. Proyectos como la gira internacional de Erreway y la reaparición de Floricienta en los escenarios abrieron el camino para que producciones emblemáticas de la televisión regresen en formato teatral.

No obstante, la producción enfrenta desafíos más allá de la renovación del elenco. La disputa legal entre Marcelo Tinelli, productor de la serie original, y Alejandro Stoessel, padre de Martina “Tini” Stoessel, por los derechos del ciclo vuelve a cobrar relevancia. Tras seis años de litigio, la Justicia falló a favor del conductor, quien retuvo la propiedad intelectual de la serie. Además, la autora original, Marcela Citterio, residente en México, manifestó sentirse marginada del nuevo proyecto y podría considerar acciones legales, una situación que, según advirtió Adrián Pallares en Intrusos, podría generar nuevas controversias en torno a la obra.

El contexto del regreso también se ve atravesado por la reciente condena judicial a Juan Darthés, que interpretó a uno de los personajes principales en la serie. El actor recibió una pena de seis años de prisión por abuso sexual a Thelma Fardin, hecho ocurrido durante una gira internacional de Patito Feo cuando la actriz era menor de edad. La producción aún no definió quién ocupará su lugar en la nueva versión teatral, mientras continúa la selección del elenco para los demás personajes.