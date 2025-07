Nico Occhiato celebró los dos años de convivencia con Carlitos, el perro abandonado que adoptó: la tierna historia

Nico Occhiato celebró el segundo aniversario de su convivencia con Carlos, su perro

Nico Occhiato, el conductor de La Voz Argentina (Telefé) celebró un aniversario muy particular: los dos años que convive con Carlitos, su perro callejero, al que adoptó literalmente al aire luego de los episodios de violencia que sufrió el simpático animal.

La historia de su adopción, narrada en varios episodios y compartida en sus historias de Instagram y un video de TikTok, ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos del presentador, quienes han hecho de Carlitos un personaje querido en las redes sociales.

El proceso de adopción comenzó el 17 de julio de 2023, cuando Occhiato, en pleno programa, expresó su deseo de sumar un perro a su vida. “Estoy en condiciones de adoptar a Carlos. Es como un amor”, afirmó entonces, anticipando incluso el nombre que le pondría. La conversación, en la que participó Flor Jazmín Peña, hoy su pareja, giró en torno a la alegría que aporta una mascota y la disposición de Occhiatto para asumir esa responsabilidad.

Pocos días después, el 24 de julio, el conductor relató cómo una joven se contactó con él para ofrecerle la adopción de un perro callejero. “Me llegó un mensaje de una chica de la nada que me hizo un poco de pánico. Escuché que estaba buscando a Carlos. Te comento mi perro es un perro buenazo de cuatro años. Amoroso, muy educado. Estuvo bajo la lluvia dos veces. Lo golpearon autos intentando cruzar la calle. Ahora busca una familia si puede dar una oportunidad o compartir”, detalló Occhiato en el programa, según reconstruyó en Nadie dice nada.

El 30 de julio, la decisión se concretó. “Me trajeron este perrito que encontraron. Tiene cuatro años más o menos. Lo encontraron ahí, cruzando (El Camino del) Buen Ayre, lo estaban chocando. Lo vamos a cuidar a ver como se porta Carlitos”, contó el conductor, oficializando la llegada de Carlitos a su vida.

El posteo de Nico Occhiato con Carlitos

La adaptación de Carlitos al nuevo entorno fue inmediata. Al día siguiente, Occhiato lo llevó al stream, donde Flor Jazmín Peña lo describió como “muy bebé”, mientras el propio Occhiato lo presentaba ante la audiencia. La relación entre ambos se consolidó rápidamente, marcada por la dependencia emocional del animal, que buscaba constantemente la atención de su nuevo dueño. “Carlos tiene un nivel de dependencia. A veces le estoy haciendo mimos y me doy cuenta que lo está mirando, a Nicolás”, comentó Peña, subrayando el apego del perro con su dueño.

El 2 de agosto de 2023, Occhiato reveló un dato concreto sobre su mascota: “15 kilos”. La cifra sorprendió a los presentes en el programa, quienes destacaron el porte del animal y su carácter afable. Ese mismo día, una nueva información aportó contexto al comportamiento de Carlitos. La joven que facilitó la adopción le escribió para contarle que una vecina había visto el momento en que el perro fue abandonado. “Lo bajaron de un auto a él y a una perrita. Carlitos corrió el auto y se perdió. La perrita la está transitando. Ella quería que lo sepas para que entiendas por qué él es tan apegado con vos en tan poco tiempo”, transmitió el mensaje, que Occhiato compartió con indignación: “¿Cómo podés salir con un auto y dejar dos perros?”, cuestionó.

El 4 de agosto de 2023, Nico publicó un video donde él manejaba y Carlitos, a su lado, desde el asiento de atrás, le tocaba el brazo con la patita: “Lo único que quiere es que yo le de bola. Él no entiende que yo estoy manejando”.

La vida de Carlitos, marcada por el abandono y el maltrato, tuvo un giro radical al integrarse a la vida de Occhiato. El conductor, lejos de limitarse a relatar la experiencia, incorporó a su mascota a su rutina diaria y a sus transmisiones, convirtiéndolo en un personaje recurrente. En una intervención cargada de humor, una voz de locutor, que pretendía ser la de Carlitos, le envió una serie de “deseos” a quien lo abandonó: “Mandarle un saludo a Omar, el sorete que me dejó abandonado, me tiró de un auto. Y bueno, estamos ahora para una vida mejor porque tiene un penthouse espectacular y me saca a hacer caca. Y vengo a Luzu, donde hay gente conocida, donde hay gente que me agrada y me hace mimos. Así que este mensaje es para ti. Andate a la c… de tu vieja. Ojalá que te tiren a vos de un camión. Adiós. Nos vemos. ¡Guau, guau Para todos! Y que tengan un excelente día.”

Carlitos en el estudio de La Voz

La convivencia entre Occhiato y Carlitos ha generado múltiples anécdotas, muchas de ellas compartidas en redes sociales y celebradas por los seguidores del conductor. En octubre de 2024, una situación particular evidenció el nivel de apego del animal. Por compromisos laborales, Occhiato debió separarse de su mascota durante un fin de semana. Al regresar, Carlitos se mostró ofendido, dándole la espalda y evitando el contacto visual. “Carlos, Carlitos… Está enojado porque lo dejé el fin de semana”, relató el conductor desde su auto, mientras el perro ignoraba sus intentos de reconciliación. “Se hace el que no me escucha, ja ja ja”, interpretó Occhiato, entre risas.

La reacción del animal, que mantuvo la distancia pese a las explicaciones de su dueño —“Tuve que ir a Mendoza, Carlitos. Che, estás enojado mal”—, se viralizó rápidamente. Los fanáticos replicaron el video y expresaron su simpatía por la dupla: “Me encanta Carlitos y Nico”; “Ese perro es todo lo que está bien”; “Me hacen reír tanto”; “Pobre, la carita de Carlos”. La relación entre ambos, marcada por la complicidad y el afecto, se ha consolidado como uno de los relatos más entrañables de las redes, donde la historia de Carlitos continúa sumando capítulos.