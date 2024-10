Nico Occhiato se reencontró con su perro Carlos y su reacción lo hizo estallar a carcajadas: “Se hace el que no escucha”

Nico Occhiato compartió la reacción de su mascota, Carlos, luego de separarse de él por motivos laborales (Video: Instagram)

A lo largo de los años, Nico Occhiato supo combinar su vida personal y laboral con la exposición pública. Al mando de Nadie dice Nada (Luzu), el conductor habló desde temas delicados como la salud de su abuela, Concepción, hasta el profundo cariño por su perro, Carlos, con quien comparte una relación muy especial. Con este último vivió una particular situación en las últimas horas ya que, a raíz de sus compromisos laborales, se vio obligado a separarse de él este fin de semana. Lejos de perdonárselo, su mascota se mostró ofendida y su reacción hizo estallar al animador.

Desde el asiento delantero de su auto, Nico comentó: “Carlos, Carlitos… Está enojado porque lo dejé el fin de semana”. Por su parte, el canino se encontraba dándole la espalda y con la vista lejos de su dueño, en señal de enojo. “Me parece que se hace el bol… Che, ¡Carlos!”, continuó diciéndole el influencer mientras veía que sus intentos por conseguir su atención eran nulos. “Se hace el que no me escucha, ja ja ja”, interpretó.

La indignación del perro provocó una serie de carcajadas por parte de Occhiato. Lejos de molestarse por su actitud,aprovechó para explicarle la razón que lo llevó a separarse de él por un par de días. “Tuve que ir a Mendoza, Carlitos. Che, estás enojado mal”, expresó, entre risas, mientras su cámara continuaba apuntando hacia el animal, quien parecía que no iba a perdonarle fácil su presunto abandono. Cabe acotar que, en el marco de los shows teatrales con el equipo de Nadie dice nada, este se vio obligado a viajar en reiteradas ocasiones, siendo esta última la que generó un malestar en su vínculo con su compañero.

Carlos, la mascota del conductor que conquistó a sus fanáticos

La desopilante escena se volvió furor entre los fanáticos del presentador, quienes se encargaron de replicarlo en las redes sociales. “Me encanta Carlitos y Nico”; “Ese perro es todo lo que está bien”; “Me hacen reír tanto”; “Pobre, la carita de Carlos”, fueron algunas de las tantas reacciones que se destacaron por parte de los fanáticos ante el breve clip que filmó desde la comodidad de su auto.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Nico comparte ciertos detalles de su vida personal. Si bien con su mascota protagonizan momentos divertidos, entre los cuales incluyen visitas al estudio del canal y fotos en su cuenta de Instagram, lo cierto es que a veces el conductor trata temas delicados. Tan solo unas semanas atrás, una de las personas de su círculo cercano, su abuela, quien participó en reiteradas ocasiones en su ciclo, estaba atravesando una situación delicada de salud. En una de sus emisiones, el novio de Flor Jazmín Peña recibió la visita de una médium, quien le trajo un poco de consuelo en ese duro momento. Sin embargo, no fue hasta que la mujer mejoró que la alegría regresó a su cuerpo.

A días de conocerse su estado de salud, Concepción, la abuela de Nico Occhiato, llevó tranquilidad a las redes (Video: Instagram)

A días de aquel emotivo episodio en su canal de streaming, Occhiato sorprendió a sus seguidores con un video protagonizado por su propia abuela. En este, la mujer posó ante la cámara y se dirigió a la audiencia. “Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, quería decirle a todos mis fans que tuve una ‘nanita’. No estoy muy bien, pero ahora me estoy recomponiendo”, comenzó explicando. Por su parte, su nieto intentó llevar humor a la situación y acotó: “Pero, ¿es necesario que estés acá, que estés hablando con el nono agarrándolo?”.

Lejos de darle el pie para volver a preocupar por su salud, Concepción decidió mantenerse callada y dar vuelta a la página respecto al tema. “Muy pronto voy a ir al canal, a Nadie dice nada, y los voy a saludar a todos”, aseguró con una gran sonrisa ante la idea de darle el gusto al público de contar con su presencia en el estudio. Por su parte, Nico indagó: “¿De verdad?”. Y, en un intento de dar por finalizado el clip, ella sentenció: “Sí, sí, voy a ir. Voy a ir. Espero recomponerme. Ya estoy bien, casi bien”.