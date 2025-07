Susana Giménez asistió a la obra de Nico Vázquez y contó por qué no aconsejaría al actor y a Gimena Accardi tras su separación

Así fue la llegada de Susana Giménez al teatro Lola Membrives

Más allá de las bajas temperaturas que invaden Buenos Aires, Susana Giménez dejó la comodidad de su hogar para decir presente en la Calle Corrientes, más precisamente en el teatro Lola Membrives. Allí, la diva mostró su entusiasmo al poder asistir a la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. En ese contexto, la conductor fue abordada por la prensa y habló de los temas más polémicos del momento.

Así fue la llegada de Susana Giménez al teatro para ver la obra de Nico Vázquez (Crédito: RS Fotos)

“¿Te impactó la separación de Nico con Gimena?”, le consultó un periodista de LAM (América). Mientras saludaba a sus fans, se sacaba fotos y respondía los gestos de cariño, la vida reaccionó. “¿Ahora quieren hablar de eso?. No me voy a meter en eso”, expresó algo incómoda, dado que estaba por ingresar a la obra del actor.

Con la intención de ahondar en el tema, el comunicador volvió a preguntar: “¿Qué consejo le das a Nico Vázquez o Gime Accardi?”. Lejos de dar una respuesta concreta, Susana se refirió a la pareja y explicó por qué no podría darles alguna indicación en este contexto: “Ningún consejo, no se puede aconsejar a una pareja”.

El encuentro de Susana Giménez con Nico Vázquez y el resto del elenco de Rocky

Susana Giménez junto a Nico Vázquez al final de la obra

A pesar del difícil momento que atraviesa, Vázquez busca salir adelante de la mano de sus seres queridos y de su pasión, el teatro. En una de sus últimas apariciones públicas, el actor reapareció en televisión tras su separación y emocionó en el estreno de Guido Kaczka, Buenas Noches Familia (eltrece).

Las bromas y guiños entre Kaczka y Vázquez no tardaron en llegar. Ambos se conocen desde hace años; la confianza fluye con naturalidad entre cámaras y micrófonos. Y esa conexión quedó expuesta para todos cuando el intérprete sorprendió a un participante —actual campeón argentino de boxeo de peso ligero— con un gesto inesperado y emotivo: dos entradas para verlo en el teatro, en la puesta de Rocky. Un regalo simple, pero cargado de significado.

Susana Giménez al arribar al teatro Lola Membrives para ver la obra de Nico Vázquez

El intercambio entre el artista y el conductor fue breve pero pleno, interpretado como un mensaje de fortaleza y compañía. El público, los colegas, todos entendieron lo que se jugaba en ese pequeño escenario: sostenerse de pie, seguir adelante, encontrar refugio en el afecto auténtico.

Al entender la negativa de Giménez a hablar del tema, el movilero de LAM le preguntó por otros temas de actualidad, por ejemplo, el regreso televisivo de Mario Pergolini. “Jamás lo veré, me odiaba, hablaba siempre mal de mí. Siempre hablaba mal de mí”, afirmó la diva, manifestando sus diferencias con el conductor. En esa línea, el periodista le preguntó si en algún momento asistiría al ciclo en el rol de invitada. Sin embargo, la diva continuó firme en su postura y subrayó: “No, hasta que pida perdón de rodillas”.

Susana Giménez a su público en la puerta del teatro

Antes de despedirse de las cámaras, Giménez expresó un mensaje de paz para el público y pidió por el final de los conflictos: “Hay que quererse más. Por favor, basta de agresiones. De toda índole, política, del espectáculo, basta, ya está”.

Por último, a pocos metros de ingresar al recinto, y mientras saludaba a sus últimos fans, Susana se dio media vuelta y pidió el micrófono para hablar: “A mí me interesa lo que está diciendo la Alfano sobre la piel que usó en una tapa de revista... es mi tapado, no es de la Alfano. Ella no estaba ahí”. El enojo de Giménez radica en la polémica entorno a una escena que relata la nueva serie de Carlos Menem.

Maria Julia Alsogaray que generó la polémica por la dueña del tapado

La serie muestra en detalle el detrás de escena de la tapa de esta revista. En la misma, María Julia Alsogaray, quien era secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, posa con un tapado de animal, lo que generó controversia. Como si fuera poco, en la imagen de aquel entonces se leía: “María Julia y su romance con el presidente, reina pero no gobierna”.

El tema fue tratado en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y dejó ver las figuras que se adjudican la propiedad de este tapado. Por un lado Graciela Borges, quien afirmó: “Ella (María Julia) lo dijo en todas partes, que el tapado era mío. No tiene ninguna importancia”.

Por otro, quien también se pronunció fue Graciela Alfano, quien sostiene: “Yo te hablo de la verdadera, de la foto verdadera donde esta María Julia, al tapado lo tengo acá colgado. De la serie nadie me habló, no tengo idea eso, además no es el mismo, se ve en la comparación de las fotos que no utilizaron el mismo tapado”.

Crédito: RS Fotos