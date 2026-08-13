Qué son las perlas de Baily y por qué aparecen en cada eclipse solar total

Las perlas de Baily aparecieron en los segundos previos y posteriores a la totalidad del eclipse solar total (REUTERS/Vincent West)

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Las perlas de Baily marcaron uno de los instantes más breves y reconocibles del eclipse total de Sol de este miércoles, cuando la luz solar atravesó los valles del borde de la Luna y formó una cadena de puntos brillantes justo antes y después de la totalidad.

El fenómeno concentró parte de la atención durante la jornada astronómica y volvió a poner en primer plano uno de los efectos más característicos de este tipo de eventos, descripto por primera vez con detalle por Francis Baily ante la Royal Astronomical Society en diciembre de 1836.

De acuerdo con Quo, esas luces aparecieron en los segundos previos a que el disco solar quedara cubierto por completo y también en el tramo final del eclipse, cuando el Sol empezó a reaparecer. La explicación remitió al relieve irregular del satélite natural de la Tierra. La silueta lunar no presentó un borde uniforme, sino una sucesión de montañas, cráteres y depresiones que dejaron pequeños pasos para la luz, tal como recoge la Encyclopædia Britannica.

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Cómo se formaron las perlas de Baily durante el eclipse total

La superficie de la Luna condicionó de forma directa el aspecto de este episodio. Cuando la cobertura del Sol se acercó al 100%, la franja de luz visible se redujo al mínimo y solo consiguió pasar por los puntos más bajos del perfil lunar. Cada destello correspondió a un rayo solar que atravesó uno de esos valles, mientras las zonas elevadas bloquearon el resto de la radiación. Según un estudio de la NASA y la Unión Astronómica Internacional, la topografía 3D lunar determina con precisión la distribución de esos destellos.

El anillo de diamante surgió cuando quedó un solo punto de luz junto al resplandor exterior de la corona solar (REUTERS/Victor Fraile)

Ese patrón produjo una hilera de brillos separados sobre el contorno oscuro del satélite. La imagen recibió el nombre de perlas de Baily, en referencia al astrónomo inglés Francis Baily, y el efecto duró apenas unos segundos, ya que desapareció a medida que la Luna completó su avance sobre el disco solar.

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Quo indicó que el episodio alcanzó uno de sus momentos más conocidos cuando quedó un solo punto de luz. En esa fase apareció el llamado anillo de diamante, que combinó el último destello solar con el resplandor exterior de la corona. La secuencia se repitió en sentido inverso tras la totalidad, cuando volvieron a abrirse pasos de luz por el lado opuesto del borde lunar.

Qué información aportó a observadores y astrónomos

Además de su valor visual, las perlas de Baily funcionaron como una referencia precisa para quienes siguieron el eclipse total desde la franja adecuada de observación. Su aparición señaló el llamado segundo contacto, el instante que anticipó la entrada en la totalidad. A partir de ese momento, en los puntos donde el Sol quedó cubierto por completo, el fenómeno pudo contemplarse de forma directa durante un lapso muy breve.

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Cuando las luces reaparecieron, el eclipse entró en el tercer contacto. Ese cambio actuó como una señal de cierre de la totalidad y obligó a retomar de inmediato el uso de protección ocular homologada. Quo subrayó que ese margen duró solo unos segundos, de modo que la identificación de estos destellos resultó útil tanto para la observación segura como para la lectura exacta de las fases del evento.

La reaparición de las perlas de Baily marcó el tercer contacto y exigió retomar la protección ocular homologada (REUTERS/Borja Suárez)

El patrón no se repitió de la misma manera. La disposición de los brillos dependió del sector del relieve lunar que se alineó con el Sol y también del lugar desde el que observó cada persona en la Tierra. Cada eclipse ofreció una configuración distinta del borde iluminado, condicionada por la geometría entre ambos astros y por la posición del observador dentro de la trayectoria del fenómeno.

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Por qué el relieve lunar convirtió este efecto en una herramienta científica

Según publicó Quo, el interés de las perlas de Baily no se limitó al impacto visual. El registro preciso de su aparición y desaparición ayudó a los astrónomos a medir con exactitud los momentos de contacto entre la Luna y el Sol. Ese seguimiento también aportó datos para ajustar cálculos sobre el tamaño aparente del disco solar y sobre la topografía del borde lunar visible durante el eclipse, según la Asociación Internacional de Cronometraje de Ocultaciones (IOTA).

La utilidad científica del fenómeno se apoyó en una relación directa entre luz y relieve. Cada punto brillante reveló un valle concreto del perfil lunar, de modo que la cronología de esos destellos permitió comparar observación y modelos astronómicos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Roma La Sapienza publicado en arXiv. Las perlas aparecieron dos veces en cada eclipse total, antes y después de la totalidad, y por eso constituyeron una referencia breve, pero valiosa para el estudio del evento.

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El efecto mostró a la Luna como cuerpo rocoso con accidentes, no plana. Las perlas de Baily resumieron el rasgo preciso del eclipse total: los últimos hilos de luz solar filtrados por montañas y valles, visibles solo unos segundos.