Mario Pergolini se animó a perrear con Cazzu: “Esto es todo lo que me puedo mover”

Mario Pergolini se animó al perreo con Cazzu (Eltrece)

“Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más que la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces...”. Con esta declaración, Mario Pergolini cerró un momento inesperado durante la emisión del segundo programa de Otro Día Perdido, donde la cantante Cazzu fue la invitada central. El conductor, conocido por su humor ácido y su estilo directo, se animó a probar los pasos del perreo en vivo, generando un intercambio cargado de ironía y autocrítica.

Pergolini recibió a Cazzu en el estudio y no tardó en plantear el desafío: “Quiero hacer algo que desde que te vi. Quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama ‘Perreo’. ¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?“, preguntó entre risas, marcando el tono distendido de la entrevista.

El conductor bromea sobre su falta de destreza para el baile en 'Otro Día Perdido'

La artista jujeña accedió a guiarlo, y tras algunas indicaciones básicas, el conductor continuó con sus dudas: “¿Qué hago con las manos? Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no? Manteca, manteca, manteca. ¿Manteca, manteca? Ni sabía que tenía nombre", comentó, sumando una cuota de humor al momento.

La secuencia avanzó con Pergolini lanzándose a la pista improvisada: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían“, pidió, mientras el público y la invitada celebraban su intento.

El conductor no dejó pasar la oportunidad de reírse de sí mismo: “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Más ridículo que eso, no va a haber”, afirmó, en alusión a su regreso a la pantalla.

El público celebra el intento de Pergolini de aprender perreo a los 62 años

El intercambio con Cazzu no solo giró en torno al baile, sino que también permitió a Pergolini compartir una reflexión personal sobre su relación con la danza: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”. La sinceridad del conductor quedó plasmada en cada frase, especialmente al reconocer que su falta de destreza para el baile era motivo de deseo y frustración.

Cazzu guía a Pergolini en una divertida clase de perreo en vivo

La participación de Cazzu en Otro Día Perdido aportó frescura y complicidad, mientras que Pergolini demostró una vez más su capacidad para transformar una entrevista en un espacio de humor y autocrítica.

El primer invitado de Otro Día Perdido

“Cuando hay una vocación, ya tenés un terreno ganado. Y yo viví de eso”. Con esa afirmación, Guillermo Francella cerró su participación en el programa que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión tras más de quince años.

El ciclo, que se emite por Eltrece de lunes a viernes a las 22:30, abrió con una entrevista en la que ambos referentes repasaron trayectorias, compartieron anécdotas y reflexionaron sobre los cambios en la industria y en sus vidas.

El reencuentro entre Francella y Pergolini se desarrolló en un clima de complicidad y humor. “Hace mucho que no nos veíamos. Ni siquiera nos cruzábamos en restaurantes”, comentó el actor, a lo que el conductor respondió: “No estoy comiendo. Por eso volví a la tele”. Ese tono íntimo se mantuvo durante toda la charla, en la que el conductor eligió a Francella como figura de apertura para abordar el pasado y el presente de la televisión argentina. Grabado en los estudios de La Corte bajo la producción de Diego Guebel, el programa propone un formato ágil que fusiona información, entretenimiento y tecnología.

Guillermo Francella fue el primer invitado de Mario Pergolini en Otro día perdido

En el debut, Francella abordó su presente actoral, su método de trabajo y su vínculo con los medios, además de expresar su afecto por la televisión: “Yo amé la televisión, hablando en serio. Y cambió todo”, afirmó con énfasis. Durante la entrevista, el actor repasó su nuevo proyecto cinematográfico, Homo Argentum, un largometraje en el que interpreta 16 personajes distintos. “Toda la vida amé la época dorada del cine italiano. El neorrealismo, Dino Risi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, Alberto Sordi… Fueron mis ídolos. Siempre soñé con ese formato de viñetas, cuentos breves que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?”, explicó.

La película, realizada junto a los creadores de El Encargado, adopta un tono de comedia con crítica social y dilemas éticos. “Me gustó el desafío. Fue un trabajo muy intenso, pero valió la pena”, aseguró. Además, aclaró que el estreno será exclusivamente en cines: “Viste que es un lugar común decirlo, pero esta vez es cierto”.