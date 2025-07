Cuál fue el rating de Mario Pergolini en su regreso a la televisión

La vuelta de Mario Pergolini a la televisión (Eltrece)

El Trece decidió apostar por una de las grandes figuras de la televisión argentina. Luego de 15 años alejado del medio, Mario Pergolini volvió a calzarse el traje y los anteojos negros, un guiño a los años frente a CQC, para debutar en el prime time de la televisión, una muy distinta a la que conoció. Otro día perdido es su nueva apuesta, un programa que combina actualidad, humor, entrevistas y tecnología y que el público acompañó desde sus casas.

El debut de Otro día perdido comenzó a las 22:40 y arrancó con 7 puntos de rating, según cifras de Kantar Ibope Media. A las 22:45, el ciclo bajó a 6,2 puntos, mientras Telefe lideraba la franja con La Voz Argentina, que alcanzaba los 11,7 puntos. Durante la emisión, el programa se mantuvo en torno a los 6 puntos; a las 22:54 marcó 6,4, y a las 23:12 descendió a 5,2 puntos, mientras el reality musical de Telefe subía a 13. La apuesta de Pergolini retomó un alza y marcó 5,9 puntos a las 23:39, aunque no logró superar a Pasapalabra (Telefe), que obtenía 8,8 puntos en esa franja.

El programa es una apuesta de El Trece para recuperar audiencia, después de varios cambios en la grilla y el levantamiento de ciclos con bajo rendimiento, como el de Homero Pettinato. En la previa, el canal había estrenado Buenas noches familia con Guido Kaczka, que promedió 7,1 puntos, mientras que Ahora caigo, de Darío Barassi, se movió unas horas al turno vespertino y alcanzó 6,1 puntos.

El promedio final del primer programa del histórico conductor de Rock & Pop fue de 5,7 puntos, lejos de los picos de Telefe, aunque mejorando la performance del prime time de la señal de Constitución. A partir de ahora, se suma un nuevo escenario con otros públicos y otras apuestas para la competencia televisiva nocturna.

Volver, 15 años después

La señal marcó Aire y Pergolini abrió su programa con un monólogo a corazón abierto. “Así que esto era la televisión. Lo había olvidado. Gracias a todos. Pequeñas palabras que no voy a decir, pero este es un programa que hemos pensado mucho. Es una emoción... No pensé que iba a ser tan emocionante”, repitió, abrumado luego de quitarse los lentes de sol con los que ingresó al estudio, en un guiño a su pasado en Caiga quien caiga. “Acá estamos porque yo siempre pensé que la televisión estaba...”, lanzó, con picardía, jugando a repetir una frase que viene soltando, desde hace casi dos décadas, de que la televisión está muerta.

Guillermo Francella fue el primer invitado de Mario Pergolini en Otro día perdido

“Yo necesitaba un cierre con la tele o una nueva apertura. No lo sé. Pero acá estamos y tenemos un gran programa para hacerles. Estamos súper entusiasmados. Hemos trabajado mucho para brindarles lo que viene a continuación. Si no funciona, más no podemos dar”, advirtió, sobre su nuevo reto.

“Le agradezco a todos los que me llamaron, amigos, compañeros, a la policía… A todos. Me dejó venir sin tobillera la policía, así que les agradezco mucho”, remató justo antes de comenzar con un monólogo humorístico sobre la actualidad que mezcló temas políticos y de alcance nacional, como el arresto domiciliario de la expresidenta Cristina Kirchner o el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y la vice, Victoria Villaruel, con otros más de entrecasa pero de igual repercusión. Sí, el conflicto entre la China Suárez, Wanda Nara, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña, con la presencia invitada, y autorizada, del periodista de espectáculos Marcelo Polino para explicar el asunto.