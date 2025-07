Guillermo Francella, mano a mano con Mario Pergolini en el debut de Otro día perdido: “Yo amo la televisión”

Mario Pergolini regresó a la televisión con 'Otro Día Perdido', un late night show en Eltrece (Video: ODP, Eltrece)

El regreso de Mario Pergolini a la televisión se concretó este lunes con el estreno de Otro Día Perdido, un late night show que se emite por la pantalla de Eltrece, de lunes a viernes a las 22:30 horas. El primer invitado fue Guillermo Francella, que participó de una entrevista llena de anécdotas, humor, recuerdos de cine y televisión. El encuentro entre dos referentes marcó el tono de un ciclo que busca reconectar con la actualidad desde un formato clásico renovado con tecnología y mirada crítica.

Grabado en los estudios de La Corte, con dirección de Diego Guebel, el programa tiene un enfoque ágil, combina información con entretenimiento y suma como integrantes a Agustín “Rada” Aristarán y la comediante Laila Roth, que interactúan constantemente con el conductor. En el debut, Francella abordó temas diversos como su presente actoral, su método de trabajo y su vínculo con los medios, además de expresar su afecto por la televisión: “Yo amé la televisión, hablando en serio. Y cambió todo”, dijo con énfasis, mientras miraba a Pergolini.

El reencuentro entre ambos tuvo una atmósfera de complicidad. “Hace mucho que no nos veíamos. Ni siquiera nos cruzábamos en restoranes”, comentó Guillermo, a lo que Mario replicó con humor: “No estoy comiendo. Por eso volví a la tele”. Ese tono íntimo se mantuvo durante todo el programa. El conductor, que regresó a la pantalla después de más de quince años, eligió a Francella como figura de apertura para hablar del pasado, del presente de la industria y de sus respectivas trayectorias.

Guillermo Francella fue el primer invitado y repasó su carrera, su método actoral y su nuevo film 'Homo Argento'

Durante la entrevista, el actor repasó su nuevo proyecto cinematográfico: Homo Argentum, un largometraje en el que interpreta 16 personajes distintos. “Toda la vida amé la época dorada del cine italiano. El neorrealismo, Dino Risi, Gassman, Manfredi, Tognazzi, Alberto Sordi… Fueron mis ídolos. Siempre soñé con ese formato de viñetas, cuentos breves que hablaban del gen italiano. Y pensé: ¿por qué no hacer algo así con el gen argentino?”, explicó. La película, realizada junto a los creadores de El Encargado, propone un tono de comedia con crítica social y dilemas éticos. “Me gustó el desafío. Fue un trabajo muy intenso, pero valió la pena”, aseguró. Y aclaró que el estreno será exclusivamente en cines: “Viste que es un lugar común decirlo, pero esta vez es cierto”.

Sobre su preparación actoral, Francella fue enfático. “Estudio mucho. Siempre me ven como alguien que improvisa, pero depende del texto. En los últimos proyectos no hace falta improvisar, están tan bien escritos que lo importante es estudiar. Si no estudiás, te perdés goles de media cancha”, afirmó. Pergolini le propuso un juego de memoria con escenas de El secreto de sus ojos y otras comedias populares, que el actor recordó con precisión. También relató detalles del rodaje de Homo Argentum: desde las largas horas de maquillaje hasta el esfuerzo físico de interpretar personajes tan diversos. “A veces me quedaba cuatro horas poniéndome una calva. Es un dolor de muelas. Pero el resultado vale”.

El conductor destacó el nivel de concentración y exigencia del actor, y este reconoció ser meticuloso incluso fuera del set. “Me gusta tener todo ordenado. Las finanzas, los papeles, las carpetas. Muchos me dicen: ‘¿Por qué no delegás?’. Lo intenté dos veces y no funcionó. Me gusta hacerlo a mi manera. No lo padezco”, explicó. También se refirió a su familia y a cómo cambió su rol con el paso del tiempo: “Mis hijos ya viven solos. A veces voy y me meto con cosas de la casa, pero me hacen una pausa con la mirada. Ya entendí que esa etapa terminó”.

El programa combina actualidad, humor y tecnología, con la participación de Agustín 'Rada' Aristarán y Laila Roth

En otro tramo de la charla, hablaron de las redes sociales, un espacio del que el actor se mantiene deliberadamente alejado. “No tengo redes oficiales. Tengo un perfil de fantasía para ver algunos reels, pero no publico. Mis hijos me dicen: ‘No publiques nada, papá, si no te sigue nadie’. Ellos son mi fuente de consulta. Me parece todo muy tóxico. Más allá de la crispación que hay en el ambiente actual, no me interesa estar ahí. Nunca las necesité”, comentó.

Pergolini retomó una frase que había dicho en entrevistas previas: “La televisión de aire es para mayores de 50. La juventud no la ve”. Francella lo interpeló desde el rol de entrevistador —rol que intercambiaron brevemente en una dinámica— y le preguntó si su regreso obedecía a una motivación artística o económica. “No, no. Esto es para mí”, respondió el conductor. El actor insistió en la importancia de su vuelta: “De verdad nos pareció muy piola que volvieras. Yo amo la tele de aire. Más allá de todo lo que sucede, que estés ahí de nuevo es útil. Te va a ir bárbaro”.

Francella destacó su amor por la televisión y reflexionó sobre los cambios en la industria y su vida personal (Video: ODP, Eltrece)

La entrevista también incluyó pasajes lúdicos con Agustín Aristarán, quien realizó trucos de magia y juegos de deducción que sorprendieron al actor. Hubo espacio para el fútbol, con referencias a Racing, club del que Francella es fanático, y comentarios sobre la venta del jugador Maximiliano Salas. También, Mario anticipó el paso de Rada por El Encargado, donde compartieron escenas.

“Estoy en un momento pleno. En lo personal, en lo familiar. Vivo de lo que soñé y eso me hace sentir bien”, dijo Francella sobre el final del programa, al responder una pregunta sobre su presente. Aunque evitó definirse como feliz, destacó el privilegio de haber construido una carrera basada en su vocación. “Cuando hay una vocación, ya tenés un terreno ganado. Y yo viví de eso”.