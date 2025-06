Cazzu defendió a Emilia Mernes de las críticas de una influencer: “Escuchá otra música, amor”

Cazzu respondió en Instagram a las críticas hacia Emilia Mernes defendiendo su derecho a expresarse sin restricciones en la música (Video: Instagram/Vocalissima)

En las últimas horas, un comentario publicado por Cazzu en Instagram desató una fuerte repercusión en redes sociales. La artista respondió a un video de Victoria Almada, mejor conocida en internet como Vocalissima, una usuaria popular por sus análisis sobre técnica vocal, que cuestionó las decisiones artísticas de Emilia Mernes, aludiendo al uso de autotune en sus conciertos y a los mensajes que transmite en sus canciones.

El video que motivó la respuesta de Cazzu fue publicado en el perfil de Instagram de Vocalissima, donde la influencer —que se define como “docente de canto y de técnica vocal contemporánea”— compartió una reflexión crítica sobre el recorrido profesional de Emilia. En el clip, expresó que no odia a la artista, pero que está “harta de escuchar gente con autotune”, y remarcó que, a su criterio, cuando la ex Rombai inició su carrera solista tenía “mucho para dar” antes de verse, según sus palabras, “consumida por la industria”.

“Me alegra que Emilia decida hacer contenido más profundo que ‘tengo un novio gangsta’ o que ‘camino con mis tacos de museo por Milán’... No quiero que su carrera se derrumbe, quiero que empiece a transmitirle a sus seguidoras otro tipo de valores”, sostuvo la creadora de contenido en su mensaje. Para reforzar su postura, reprodujo un fragmento de una interpretación de Emilia sin procesamientos digitales y preguntó retóricamente: “¿No les da bronca que, si esta chica tiene esta voz súper dulce, que transmite sin nada de arreglos, la pongan a cantar ‘una perra exclusive, me gustan las burbujas en el jacuzzi’?”.

La trapera argentina Cazzu dio un contundente mensaje contra la crítica desmedida hacia las mujeres en la industria artística

El tono del análisis, que apuntaba tanto a los aspectos técnicos como al contenido lírico de Mernes, fue leído por muchas usuarias como condescendiente. Rápidamente, el fragmento se viralizó en Instagram, generando respuestas divididas entre quienes coincidían con la crítica y quienes la consideraban un innecesaria.

Fue en ese contexto que Cazzu intervino con un mensaje directo y tajante, que dejó en evidencia la incomodidad de muchas mujeres artistas ante el tono de ciertas críticas. “Escuchá otra música, amor. Hay alrededor de 120.000 canciones nuevas todos los días y no son todas de Emilia”, escribió la trapera, que recientemente lanzó su último álbum de estudio, “Latinaje”.

“Dejen ser a las artistas lo que ellas quieran ser”, continuó en su mensaje. “Sean más piolas con las pibas que lo dieron todo por estar donde están o simplemente no las consuman”. El comentario cerró con una frase dirigida directamente a la creadora del video: “Quizás debas aprender vos a buscar música nueva para tus videos de ‘docente de la música que hay que hacer’”.

Cazzu defendió a las mujeres artistas destacando su esfuerzo y contribución dentro de una industria competitiva

Tras la viralización del reel y el comentario de Cazzu, Vocalissima volvió a expresarse para aclarar su postura. En un nuevo video publicado en redes, sostuvo que considera “un honor” haber recibido una respuesta de la cantante, más allá de las diferencias de enfoque. “No sé si está de acuerdo o no con mi análisis. Su comentario fue más en la línea de ‘hay mucha música, si no te gusta, escuchá otra cosa’. La respeto muchísimo, creo que hace una música espectacular que invita a pensar y conectarse con las raíces”, expresó. Sin embargo, marcó un punto de desacuerdo con el planteo de “mirar para otro lado” ante aquello que genera incomodidad. “Creo que aplica a todo en la vida, pero también que si algo me hace ruido, me parece válido cuestionarlo”.

En ese sentido, reiteró que su clip no apuntaba directamente a Emilia como persona o artista, sino a una problemática más estructural: “No consumo su música, pero tengo un canal que habla de música y vengo escuchando en los últimos cinco o siete años mucha producción de la escena urbana pop que se consume de forma masiva y que solo habla de temas aspiracionales o de performance sexuales. Y eso me parece importante de señalar”. Vocalissima remarcó que su crítica no está dirigida a los artistas “per se”, sino a una industria que, según afirmó, incentiva ciertos contenidos en función de su potencial comercial. “Mi punto tiene que ver con eso, no con atacar a nadie en particular”, concluyó.