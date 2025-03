Sofía Gonet confirmó su relación con una reconocida figura del mundo del streaming: “No tenía pensado enamorarme”

Las románticas fotos de Sofía Gonet y su novio

Conocida por sus viajes, su trabajo como modelo y su vida como influencer, Sofía Gonet parece tener la vida que cualquiera soñaría. Entre tanto viaje y trabajo, la joven no le daba lugar a ninguna relación. “Huía del amor”, había reconocido en sus redes sociales. Sin embargo, todo cambió. Fue así recientemente La Reini confirmó a través de sus stories su noviazgo con una destacada figura del mundo del streaming.

En medio de su viaje a La Patagonia, Gonet compartió una story en la cima de una sierra en la que se muestra besándose con su nueva pareja, Homero Pettinato. Bajo un cielo completamente nublado, la pareja sellaba su amor en un imponente paisaje, rodeado montañas y árboles. Al mismo tiempo, la influencer compartió, a modo de resumen, un video de su viaje al sur del país. “Me quedo a vivir acá”, fueron las palabras que eligió para describir lo vivido. En las imágenes se puede ver a la modelo recorriendo senderos, visitando cascadas, lagunas y observando la naturaleza. En medio, la joven intercaló videos de besos y abrazos con su pareja y destacó la frase: “Días en la Patagonia”.

Sofía Gonet contó cómo se enamoró de Homero Pettinato

La respuesta de su novio no se hizo esperar. “Yo no quiero apresurarme pero...”, escribió el joven junto a un emoji de anillo, en referencia a la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro. A través de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 1 millón de seguidores, Sofía contó cómo se sentía por este nuevo vínculo: “Actualizaciones de mi vida. Volví de viaje después de estar tres meses haciendo desastres alrededor del mundo. El jet lag todavía no se me fue. Igual no sé si es peor el jet lag de las 50 horas de viaje que tuve este último tiempo o la resaca que mi cuerpo fue acumulando. Tengo sueño todo el tiempo. Mi jet lag me hace despertarme temprano. No hay ninguna necesidad de que yo me esté levantando hoy a las 7″.

Luego, la modelo continuó relatando el impacto que tuvo su relación en su vida: “La actualización es que volví de novia. Yo no tenía pensado enamorarme, todo lo contrario. Yo huía del amor. Pero volví de mis viajes locos de novia, casada, enamorada, tatuada. Obvio. También porque ustedes saben que soy intensa. Es horrible estar enamorada. No se los recomiendo para nada. Te sentís vulnerable, débil”.

Sofía Gonet confirmó su noviazgo con Homero Pettinato (Foto: Instagram)

Por último, la influencer destacó cómo seguiría su futuro y los planes que tenía junto a su pareja: “Otra cosa que me pasa desde que volví de viaje no me hallo. No quiero estar en mi casa. Mi casa no se siente mi casa. Problemas de niña rica y blanca. Me di cuenta que quiero ser nómade. Quiero viajar, recorrer el mundo. Pero no quiero ser mochilera. Quiero ser nómade de hotel de cinco estrellas. Como la vuelta me estresó. Decidí volver a irme, así que para resolver mi crisis por volver a casa, me vuelvo a ir este fin de semana con mi novio. Porque ahora soy una mujer casada, así que voy a relajarme a un destino, una aventura nueva que ya van a estar viendo”.

Sofia Gonet lleva la vida que cualquiera quisiera. Se hospeda en hoteles de lujo, visita restaurantes de alto nivel, realiza “escapadas viajeras” por todo el país, su placard explota de las marcas más lujosas y su rutina es el día a día de manera indefinida.

Sofía Gonet mostró cómo vivió sus vacaciones junto a Homero Pettinato en la Patagonia (Foto: Instagram)

No obstante, no siempre fue así. Sofía tuvo que atravesar momentos de dificultad y dolor para de alguna manera resilir y ser quien es hoy, una mujer empoderada y que “nació para brillar”. Y es que desde el primer momento lo supo, algún día iba a llegar la tan preciada fama.

“Desde muy chica siempre sentí que de alguna manera me iba a hacer conocida. A mi toda la vida me gustó la atención, tipo ´mírenme´… Me siento un poco arrogante al decirlo, pero es real”, cuenta quien a sus 5 años le robaba los tacos y las plumas a su abuela, y desfilaba por las calles de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano.

Sofi recuerda su infancia de manera muy alegre. Como hija única fue criada por su mamá y su papá. Siempre con una personalidad que marcaba la diferencia y resaltaba entre el resto.

“Mi adolescencia fue muy conflictiva. Era muy rebelde, nivel me escapaba de casa. Me mandé todas las cagadas que una persona se puede mandar”, recordó en un charla con Teleshow sobre aquella época en la que tuvo más de 10 piercings, se hizo varios tatuajes de los que hoy se arrepiente y pasó por varios looks y estilos, ninguno sobrio, todos muy histriónicos.