La contundente defensa de Bautista para su papá Benjamín Vicuña en medio del escándalo: “Opinen lo que quieran”

Bautista y Benjamín Vicuña

La inesperada batalla mediática entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó a una de sus voces más esperadas. El lunes pasado, antes de embarcarse con destino a Turquía, la actriz estalló contra su ex por no permitirle a sus hijos Magnolia y Amancio viajar con ella y con Mauro Icardi, y publicó un extenso comunicado acusándolo de ser un mal padre.

Con el silencio de Vicuña, otros protagonistas se fueron sumando al conflicto. A su regreso de Nueva York, Pampita, la madre de los cuatro hijos mayores de Benjamín, elogió el rol paternal del chileno, diferenciándose de los dichos de Eugenia. “Contento en nombre de mis hijos”, señaló recién bajada del avión.

Pasaron unos días y Vicuña rompió el silencio en Puro Show y en un breve testimonio dejó en claro su incomodidad por la situación. "La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto", dijo al borde de las lágrimas, y cuestionó el accionar de su ex. “Quizás del otro lado, tampoco ayuda, subiendo constantemente cosas en las redes sociales. Bueno, no me puedo hacer cargo”, sentenció. También expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto y que las cosas vuelvan a su cauce: “Yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar de verdad”.

El mensaje de Pampita para Benjamín Vicuña

Sus expresiones en el programa de eltrece no tardaron en viralizarse y casi de inmediato recibió el respaldo de dos de sus hijos. Uno fue de manera indirecta, ya que Pampita compartió un trabajo de Benicio, el menor de los niños, en el que escribió. “Mamá te amo. Papá te amo”.

“Esto puso Beni hoy en el colegio. Algo estamos haciendo bien Benja”, escribió junto a la tarea de su hijo, aunque sin etiquetar a su expareja. Al rato, el que posteó fue Bautista, el mayor de los varones que tuvieron durante su relación. A sus 17 años, el adolescente es gran compinche de su padre, compartiendo actividades y pasiones en común, como un reciente viaje a Miami para ver la carrera de Fórmula 1. Y sabiendo que su padre necesitaba un mimo, no quiso dejar de hacer público su respaldo en este momento.

El mensaje de Bautista Vicuña defendiendo a su papá

“Gente que no conoce a mi papá y mi mamá puede opinar lo que quiera. Yo y mis hermanos sabemos bien quién es”, escribió sobre una foto que subió a sus redes junto a emojis de besos para reforzar su amor. Su madre replicó el mensaje sin más comentario que otro corazón, mientras que Vicuña continúa con su silencio en el universo virtual. Aunque seguramente se sentirá gratificado por el respaldo de sus seres queridos.

La relación entre Suárez y Vicuña, que más allá de algunas tensiones no presagiaba semejante escándalo, explotó a comienzos de esta semana, cuando el chileno revocó a último momento el permiso para que Magnolia y Amancio viajaran con su madre y Mauro Icardi a Estambul.

Lo que siguió fue un extenso y furioso texto de Suárez titulado “El papá del año”, donde denunció episodios de su vida con el actor, incluyendo abandonos, infidelidades y situaciones que la afectaron emocionalmente. Entre otras cosas, acusó a Vicuña de “llevar a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”. Además, manifestó el desgaste que le genera responder públicamente a situaciones familiares: “Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más”.

Fue la mecha de una bomba que nunca termina de explotar del todo. De a poco, el exclan Vicuña-Ardohain empieza a manifestarse. Y habrá que esperar para ver cómo se resuelve el conflicto con Eugenia, que tiene planeado regresar la semana próxima de Turquía para asistir al cumpleaños de su hija mayor, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. La otra subtrama de esta historia que de momento experimenta una tensa calma.