Benjamín Vicuña y su hijo Bautista viajaron a Miami para ver la Fórmula 1: la reacción de Pampita

Benjamín Vicuña y su hijo Bautista viajaron a Miami para ver Fórmula 1 (Video: Instagram)

La ciudad de Miami se convirtió en el epicentro de la Fórmula 1 en el fin de semana del Gran Premio que paralizó a la ciudad. A este evento asistieron personas de todas partes del mundo, pero dos se destacan por sobre el resto para el espectáculo local: Benjamín Vicuña y su hijo Bautista. El actor chileno, recién llegado de España, volvió a armar las valijas para hacer una escapada junto al mayor de sus hijos varones y ser parte del evento deportivo.

Esto lo hicieron invitados por una de las plataformas de streaming para las que trabaja Benjamín. Padre e hijo, desde un palco privilegiado arriba de los boxes, fueron a presenciar el sprint y Bautista compartió los videos en sus redes sociales. No solo tuvieron la experiencia de ver a los técnicos trabajando desde arriba, sino que vivieron en primera persona la tensión y la rapidez con la que tienen que trabajar en cada uno de los monoplazas.

Por supuesto que no todo estuvo centrado en el deporte, ya que aprovecharon para disfrutar de las playas que tiene para ofrecer la ciudad, pasar tiempo de calidad el uno con el otro y, en el caso de Bauti, entrenar a orillas del mar. “Bailando en el ring”, escribió Vicuña en el video de su hijo boxeando contra un enemigo invisible.

Bautista desde el palco viendo la F1

El chileno eligió una camisa de color celeste, anteojos de sol y una gorra de los Rolling Stones para ver el Sprint, a diferencia de su hijo que eligió llevar una camiseta con los colores de la bandera argentina, un jean y la gorra dada vuelta. “F1 con mi socio”, escribió el hijo mayor de Pampita en el posteo que subió en sus redes. La modelo no tardó en dejar su marca en esta publicación, con un “me gusta” y unos corazones a modo de comentario. El padre, pese a tenerlo al lado, también comentó la publicación.

La dupla consiguió acceso para los tres eventos que componen el Gran Premio, por lo que el domingo estarán presentes durante la carrera. Un detalle que llamó la atención es que en la misma ciudad se encuentran la China Suárez, expareja de Benjamín y madre de dos de sus seis hijos, junto a Mauro Icardi, su actual pareja y protagonista del gran escándalo mediático con Wanda Nara. La coincidencia de los tres en Miami puede tratarse de una sencilla casualidad, pero genera en los fans la expectativa de un posible encuentro.

La reacción de Pampita al posteo de su hijo desde Miami

No es menor destacar que desde que se separaron en el año 2021 se muestran cordiales ante las cámaras y si tienen algún problema lo resuelven puertas para adentro. Sin embargo, el actor de El primero de nosotros no es ajeno a todo el escándalo que rodea a su expareja y en diálogo con Majo Martino para Puro Show (El Trece) habló en profundidad sobre cómo lidia con la exposición a la que se ven sometidos sus dos hijos con Suárez por su relación con el delantero del Galatasaray.

Los Vicuña de camino al Gran Premio de Miami (Foto Instagram)

“No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privado”, comenzó diciendo el chileno. “Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘Por favor, hablemos de la película o de la serie’“, detalló acerca de su sentir. Y agregó: ”No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“.