Pampita volvió de EEUU y habló del escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Contesto en nombre de mis hijos”

Pampita defendió a Benjamín Vicuña y priorizó el bienestar de sus hijos en medio del escándalo con la China Suárez (Video: A La Tarde, América TV)

Carolina “Pampita” Ardohain regresó al país tras un viaje a Estados Unidos junto a su pareja Martín Pepa y fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza. La modelo se refirió por primera vez al conflicto público que protagonizan la China Suárez y Benjamín Vicuña, con declaraciones que respaldaron de forma contundente al actor chileno y que tuvieron como eje el bienestar de sus hijos.

“Benjamín es un excelente padre, se desvive por sus hijos, son la luz de sus ojos, el motor de su vida, y mis hijos lo aman y lo admiran. Y eso es lo importante”, afirmó ante el móvil de A La Tarde (América TV) que la esperaban en el hall de arribos, en un testimonio que dejó en evidencia su intención de correrse del conflicto mediático y centrarse en el vínculo paterno-filial.

El escándalo que involucró nuevamente a Suárez y Vicuña escaló días atrás, cuando la actriz compartió un posteo cargado de acusaciones, en el que habló de episodios de adicciones y comportamientos inapropiados por parte del padre de sus hijos. Frente a ese escenario, Pampita decidió hablar tras recibir numerosas consultas de medios que le pidieron su opinión.

“Me empezaron a preguntar un montón de medios y bueno, a los tres primeros que preguntaron les contesté. ¿Viste? Ya contestás a uno y ya está. Así que hice eso, contesté a los primeros que llamaron para preguntar”, relató sobre cómo tomó la decisión de expresarse públicamente. Según explicó, no buscó entrar en la polémica sino que consideró necesario aclarar la postura de sus hijos.

La modelo remarcó la importancia de la crianza compartida y aclaró que solo habló en nombre de sus hijos menores

En todo momento, la jurado de Los 8 Escalones (Eltrece) remarcó que su única intención fue dar cuenta del lugar que sus hijos le otorgan a su padre. “Yo estoy diciendo la verdad, estoy muy segura de lo que digo y de lo que sienten mis hijos por su papá. Tenía que decir la verdad”, expresó. Y agregó: “Mis hijos, por suerte, saben bien quién es su papá y eso es lo único que importa”.

En la misma línea, explicó que su testimonio responde a que los chicos son menores de edad y no pueden expresarse por sí mismos en este tipo de situaciones. “Yo no tengo nada que ver en este tema. Solo contesté en nombre de mis hijos, porque ellos son menores de edad y no pueden dar su versión sobre su papá. Y nada más”, manifestó con seriedad.

Consultada sobre la dinámica familiar con Vicuña, con quien tiene tres hijos —Bautista, Beltrán y Benicio—, Pampita detalló que mantienen un esquema organizado de cuidado compartido. “Siempre mantuvimos la crianza compartida. Hablamos todos los días, prácticamente. Con tantos hijos que tenemos juntos siempre hay muchos temas de rutina, de organización. Los días que yo viajo están con él. Nos hemos apoyado en nuestras carreras por viajes de uno y del otro. Nos hemos acomodado a lo largo de la vida en los proyectos personales de cada uno. Como papás, siempre priorizando a los chicos. Es lo único que nos importa”.

El conflicto mediático entre la China Suárez y Benjamín Vicuña motivó la intervención pública de Pampita (Foto Instagram)

La modelo recordó que, por su profesión y vida personal, ha tenido que organizar viajes desde siempre, sin que eso afecte la crianza de sus hijos. “Mi vida viajé por mi carrera y por asuntos personales, y siempre me organicé con los padres de mis hijos. Cuando yo viajo, se quedan con sus papás. Tienen todos mis hijos a sus papás vivos. Así que la verdad que nos organizamos, y si ellos tienen que viajar también es así. Es muy simple. Si uno tiene contacto directo y se habla por teléfono, las cosas se pueden organizar. Muy simple, las cosas se pueden organizar”, afirmó.

Al ser consultada sobre el impacto que este escándalo podría tener en sus hijos, Pampita reconoció: “Creo que aprendemos todo el tiempo y ojalá demos nuestra mejor versión. Somos los adultos acá y hay que priorizar a los chicos. También hay que cuidar la cabeza de los chicos, eso es lo que nos corresponde como adultos”.

En el cierre de la entrevista, Pampita reiteró su convicción: “Yo hablo todos los días con los dos padres de mis hijos, como corresponde. Me manejo más que nada hablando directo con los padres de mis hijos”.