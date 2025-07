Nicolás Cabré se sumaría a Vicuña: habría revocado el permiso para que la China Suárez salga del país con su hija Rufina

Después del escándalo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, y en medio del viaje de la actriz a Estambul, Nicolás Cabré habría optado por tomar la misma determinación que el actor chileno y le revocaría a su expareja el permiso para llevarse del país a su hija, Rufina.

A tan solo 24 horas de que la modelo arribara a Turquía, según contó Marcela Tauro en Intrusos (América) Cabré le comunicó a la China su decisión: “Cabré ya habría enviado la carta documento al departamento de La China Suárez en Capital, para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente que tiene la actriz. Le revocaron el poder y ya se lo comunicaron a La China, ya está informada”.

Dicha revocatoria representa una medida concreta que limita la posibilidad de que Rufina se traslade fuera del país sin una autorización expresa y puntual de Cabré para cada viaje. La razón central detrás de esta acción estaría directamente relacionada con el deseo de Cabré de impedir que su hija se establezca junto a su madre y Mauro Icardi en Estambul, Turquía. Esta ciudad se convirtió en el destino del delantero argentino, quien actualmente forma parte del plantel del Galatasaray y mantiene una relación con Eugenia Suárez. De esta manera, el actor buscaría resguardar la presencia y permanencia de Rufina en Argentina y preservar su vínculo directo con ella.

En medio del Aeropuerto, la China Suárez respondió las consultas de la prensa sobre su viaje luego de su posteo contra Benjamin Vicuña

En ese marco, Paula Varela comentó que La China le habría ofrecido un acuerdo a Cabré. El mismo estipularía que el actor puede dejar de pagar la cuota alimentaria a cambio de que la deje llevarse a Rufina a Turquía. “Rufina está más cerca de quedarse con Cabré que con su madre, más teniendo en cuenta la buena relación que tiene con Rocío”, afirmó la panelista.

La decisión de Cabré implica que, en adelante, toda salida de Rufina del país necesitará el consentimiento formal de su padre. Esta revocatoria se alinea con medidas previas tomadas por Benjamín Vicuña respecto a los hijos que comparte con Suárez, quienes también se encuentran sujetos a restricciones similares para sus viajes internacionales.

Más allá de este conflicto, días atrás, Suárez comentó qué planea hacer al regresar a Argentina. “Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos”, expresó la actriz, en diálogo con el periodista Gustavo Méndez, al aire de Mujeres Argentinas. Acto seguido, el comunicador agregó: “Me dice la China Suárez ‘Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’. Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá, tiene varias ofertas, pero se va a reunir con una que es algo que está avanzando”.

En medio de este escándalo, quien también salió a dar su versión de los hechos fue Vicuña. “Miren, la verdad es un montón todo esto. Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, comenzó Vicuña, con un tono calmo pero firme, ante la insistencia de un cronista de Intrusos. “Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, reflexionó. Lejos de alimentar el escándalo, intentó bajarle el tono, aunque no evitó dejar en claro los motivos detrás de su accionar.

En su explicación, el actor buscó correr el foco de la pelea mediática: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”. Y agregó, buscando matizar la tensión: “En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

La frase más contundente llegó poco después: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”. Así, Vicuña dejó claro que su intención no es impedir los viajes, sino encontrar un equilibrio que preserve la estabilidad de los chicos.