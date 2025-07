Benjamín Vicuña contundente contra la China Suárez por su viaje a Turquía: “Por mis hijos tengo que hablar y actuar”

Luego de negarle a la China Suárez que se lleve a sus hijos a Turquía, Benjamín Vicuña decidió esclarecer la situación (Video: Intrusos – América)

En pleno conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña tomó la palabra y, con la serenidad que intenta sostener en medio del panorama mediático, dejó clara su postura sobre el futuro de sus hijos. Después de días de especulaciones, publicaciones cruzadas y versiones encontradas por el inminente viaje de la China Suárez a Turquía junto a Mauro Icardi, el actor chileno revocó el permiso que le permitía a su expareja sacar a los menores del país. Y, en la tarde del lunes, se detuvo a hablar con Intrusos (América) para explicar, con sus propias palabras, por qué tomó esa decisión.

“Miren, la verdad es un montón todo esto. Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, comenzó Vicuña, con un tono calmo pero firme, ante la insistencia de los cronistas. “Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, reflexionó. Lejos de alimentar el escándalo, intentó bajarle el tono, aunque no evitó dejar en claro los motivos detrás de su accionar.

En su explicación, el actor buscó correr el foco de la pelea mediática: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”. Y agregó, buscando matizar la tensión: “En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

La actriz se separaría de sus hijos mientras está en Turquía (Instagram)

La frase más contundente llegó poco después: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”. Así, Vicuña dejó claro que su intención no es impedir los viajes, sino encontrar un equilibrio que preserve la estabilidad de los chicos.

“Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, afirmó, intentando poner fin a las especulaciones sobre su negativa a que los niños vivan en Turquía. Pero no esquivó el fastidio: “Siempre intento aclararlo con una sonrisa, pero no es lo ideal. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar. Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo”.

La tensión no es nueva. En mayo, el actor ya había hablado sobre el revuelo que generó la presencia de sus hijos en Turquía y las imágenes que circularon en redes sociales. “Llegué de un compromiso. Estábamos en Cannes. Pude también acompañar a una marca y lanzar una película. Así que bien, feliz”, había comenzado con un tono más distendido. Pero la calma duró poco. Cuando el periodista fue al punto y le preguntó sobre la China, Icardi y los nenes, su rostro cambió: “Mirá, la verdad trato de no estar tan al tanto, porque hay cosas que están buenas, otras que no, yo sé cuál es la interna y en ese sentido nada, transmitir eso que es lo importante”.

El actor, que pocas veces profundiza sobre su vida privada, no pudo evitar el hastío: “Me da tanta vergüenza. Te lo digo sinceramente. Tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas. Cosas, permisos, viajes, vida familiar y cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo. Pero, en ese sentido, sí se habla, se conversa y siempre se preserva a los chicos. Eso es lo más importante”.

Ante las polémicas que rodean a su expareja, Benjamín Vicuña expresó su postura y habló sobre el bienestar de sus hijos ante la exposición mediática (Video: Intrusos – América)

La conversación escaló cuando se tocó un tema delicado: el repudiable comentario que recibió su hijo en redes. “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotu... que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes”, respondió con dureza. Y añadió: “Uno ya debe tener a esta altura una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios: del resentimiento, de la envidia o sencillamente de la cobardía”.

Cuando le preguntaron por las imágenes de sus hijos con camisetas del Galatasaray, el equipo de Icardi, su respuesta fue breve pero tajante: “No sé si es necesario”. Y ya desde ese momento había dejado en claro cuál era la posibilidad de que los niños se trasladen a vivir a Turquía con su madre y el futbolista, a lo que sentenció: “No, no hay posibilidad. No hay chance”.