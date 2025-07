Los planes de la China Suárez con sus hijos apenas regrese de Turquía tras el conflicto con Benjamín Vicuña

Qué va a hacer la China Suárez con sus hijos tras el escándalo con Benjamín Vicuña (Video: Mujeres Argentinas, El Trece)

La China Suárez está viviendo una de las etapas más turbulentas en los últimos tiempos. Debido a su relación con Mauro Icardi se encuentra involucrada en un escándalo con Wanda Nara, tiene que enfrentar una mudanza internacional a Turquía, ya que luego de más de seis meses Icardi regresó a Estambul para entrenar con el Galatasaray y ahora decidió pelear con Benjamín Vicuña por los dos hijos que tienen en común.

Suárez y Mauro viajaron el lunes por la noche rumbo a Turquía y tenían planeado hacerlo acompañados de los dos hijos de la actriz con Vicuña: Magnolia y Amancio. Sin embargo, los planes cambiaron luego de que el chileno tomó la decisión de revocar el permiso de salida del país de los menores, evitando así que los niños se instalen en Medio Oriente. Esto generó la furia de la actriz, quien hizo unas duras acusaciones en sus redes sociales contra su expareja.

Este miércoles, a un día de sus duras publicaciones, se conoció qué planea hacer con los dos pequeños que quedaron en Argentina. Eugenia se comunicó con el periodista Gustavo Méndez, quien al aire de Mujeres Argentinas leyó el mensaje de la actriz y lo que tiene pensado hacer: “Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos”.

Acto seguido, agregó: “Me dice la China Suárez ‘Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’. Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá, tiene varias ofertas, pero se va a reunir con una que es algo que está avanzando”.

La conversación no terminó allí, sino que Méndez le consultó por el posteo que hizo en las redes sociales, en el cual acusaba a Benjamín de mal padre, de tener un problema de adicción e infiel. “Me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera ca..., me da por las pelotas”, fue la respuesta que dio la China y frase con la que cerró la comunicación.

Así se iban Mauro Icardi y la China Suárez de Argentina (Foto:RS Fotos)

Ya era de público conocimiento que Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, no iba a viajar y se iba a quedar en el país a cargo de su papá, con la intención de que termine el ciclo escolar en el país y luego ver la manera para organizarse, pues Icardi tiene contrato hasta mediados del año 2026.

Como era de esperar, las cámaras se hicieron presentes en el aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que la pareja aborde el vuelo que los esperaba para partir rumbo a Estambul. Fieles a su estilo no dieron declaraciones ante la prensa, aunque la China respondió de manera muy breve pero contundente a la pregunta del movilero de A la Tarde (América). Entre varias preguntas que le hizo, la actriz, con una sonrisa forzada y una actitud evasiva, evitó responder. Miró hacia los costados, se inclinó sobre la valija de Icardi e incluso levantó la mano para saludar a alguien fuera de cámara y evitar así el contacto visual con los periodistas.

Sin embargo, en un momento se detuvo a contestar a la pregunta que le hicieron desde el fondo: “China, ¿te sorprende el cariño de la gente?”. En ese instante, la expresión de la exCasi Ángeles cambió por completo. Su rostro evidenció enojo y, sin ocultarlo, respondió con un tono seco: “Sí, me encanta”. Luego volvió a enfocarse en las maletas, esquivando otra vez el cruce directo con la prensa.