Benjamín Vicuña reaccionó a las escandalosas declaraciones de la China Suárez: “Tanto odio”

Benjamín Vicuña evitó responder a las acusaciones de la China Suárez y prioriza el bienestar de sus hijos (Video: LAM, América TV)

La tensión entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez alcanzó un nuevo pico tras el escándalo por la revocación del permiso de viaje para que los hijos de ambos se trasladaran a Turquía junto a la actriz y su pareja, Mauro Icardi. La actriz realizó un crudo descargo contra el actor, donde lanzó delicadas frases sobre su rol como padre y los años en los que estuvieron en pareja. La respuesta no tardó en llegar.

A través de un mensaje enviado a Ángel de Brito, durante la emisión de LAM (América TV), expresó su postura sin profundizar en las acusaciones personales. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy la saben mis hijos, que es lo importante”, sostuvo, palabras que leyó el conductor al aire.

“Realmente no lo puedo creer”, señaló el actor, sobre el escándalo que sigue in crescendo. “No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, finalizó.

La China Suárez acusa a Vicuña de abandono y dificultades económicas durante su convivencia

El conflicto estalló cuando Vicuña revocó el permiso judicial que habilitaba a Suárez a salir del país con sus hijos. Según explicó públicamente en Intrusos (América TV), la decisión tuvo como objetivo preservar el bienestar de los menores y mantener su vida cotidiana en la Argentina. “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, manifestó el actor.

“Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”, contó. Sobre el contexto mediático que rodeó el caso, planteó una autocrítica: “Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.

La reacción de la China Suárez no tardó en llegar. La actriz publicó un extenso mensaje en sus redes sociales bajo el título “El papá del año”, donde lanzó una serie de acusaciones contra su expareja. Allí relató situaciones que, según su versión, habrían ocurrido durante su convivencia con el actor. Entre otros episodios, afirmó: “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”.

La China Suárez versus Benjamín Vicuña (Instagram)

También mencionó dificultades económicas y afectivas: “En siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’”. “Me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, relató, e incluso acusó a Vicuña de haber deteriorado su autoestima: “Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles”.

La denuncia pública incluyó detalles de la vida cotidiana: “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay una imagen que sostener”. Y agregó un episodio íntimo: “Su hija le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”.

La actriz cuestionó el momento en que Vicuña revocó el permiso: “Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia”, e interpretó su decisión como un acto motivado por su nueva relación con Icardi: “Mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual aman y admiran”.

En sus declaraciones a Intrusos, Vicuña señaló que su postura no está vinculada a una disputa con su expareja, sino a la necesidad de organizar la vida cotidiana de los niños: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina”. Y agregó: “Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”.