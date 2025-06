Habló la hermana de Pablo Lescano sobre su pelea con el líder de Damas Gratis: “Es difícil sobrellevar la plata y el poder”

Habló Romina, la hermana de Pablo Lescano, sobre su distanciamiento con el líder de Damas Gratis (Video: Los profesionales de siempre, El Nueve)

Hace cuatro años la relación laboral y afectiva que unía a Pablo Lescano con su hermana, Romina Lescano, se quebró. Desde entonces, su relación es nula. La exintegrante de Damas Gratis dio una nota en Los profesionales de siempre (El Nueve) en donde se lamentó por su distanciamiento.

Al ser consultada acerca de si extrañaba al cantante, diferenció a la figura pública de la persona con la que se crió. “Ay, qué pregunta. Extraño a mi hermano. El Pablo de Damas Gratis es un personaje, Pablo es mi hermano”, destacó, en el ciclo de Flor de la V.

“Es muy difícil sobrellevar lo que es la fama, la plata y el poder. En líneas generales, él tuvo sus altos y bajos y muchos los pudo superar. Pero bueno, siempre hubo peleas entre hermanos, no es algo nuevo”, aseveró. “Yo me tuve que hacer a un lado porque llegó un momento donde me sentía cómoda como me tenía que sentir”, afirmó.

Romina y Pablo Lescano antes de su pelea

“Ya está. Cumplió su ciclo. Él no aceptó que yo me quiera ir y ahí se mezcló un poco el tema familiar. En ese momento yo me tuve que priorizar. Terminó todo en conflicto, obviamente”, rememoró, sobre una serie de mensajes que ella compartió en sus redes en 2021 contra el artista, con quien compartía la banda desde sus inicios.

“No tenemos relación. Es una relación y un vínculo más sano. Hasta que no lo encuentre creo que es mejor estar así”, señaló, al programa de El Nueve, aunque reconoció que él buscó acercarse a ella. “¿El se quiso acercar a vos desde el lado comercial?“, le consultó el cronista. “Exactamente. Nosotros fuimos criados con valores de respeto con mi viejo. Yo en ese momento sentí que no estaba ni siendo valorada ni respetada. Como hermanos explotamos los dos. Él por enojo de que yo me vaya de la banda y yo por la falta de respeto”, se sinceró.

En ese mismo ciclo, Ale Castelo recordó la historia del quiebre del vínculo entre los hermanos Lescano: “Pablo perdió 680 mil dólares. Había una caja en una cuenta donde las titulares solamente eran la hermana y la madre de Pablo Lescano. Lo que hacía Pablo era ir hasta el banco, la acompañaba, y ellas desembolsaban el dinero como para ir teniendo los ahorros. Después de que se produce ese robo, en el que quedó en la nada, él cae en una gran depresión y en las adicciones. Después de años cuando ella se empieza a sentir tratada por parte del hermano el postea algo como ‘recuperame la plata que perdiste’. No que me robaste, pero que perdiste porque ese robo le afectó mucho la vida”.

Romina Lescano reconoció que extraña a Pablo, su hermano y líder de Damas Gratis, y que no se ven desde su salida de la banda (Los profesionales de siempre, El Nueve)

En diciembre de 2021, Romina Lescano se despachó desde Instagram. “Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, escribió, desde una story.

Luego mencionó algunas frases que el músico, según sus palabras, le decía. “Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana”; “No te soporto más”; “No vengas más”; “Sos un dolor de huevos”; “Y encima no sabés cantar”; “Devolveme los dos millones que perdiste”. Después de replicar esos mensajes, fue enfática. “Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”.

La reacción de Pablo Lescano en redes también dio que hablar. “Chau langosta. Buen viaje, gede”, lanzó, haciendo que muchos lo relacionen de forma indirecta con la salida de su hermana y otros sostengan que en realidad estaba despidiendo a un amigo fallecido al que apodaban “Langosta”.