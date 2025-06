De Sol Pérez a Eugenia Ruiz, la final de Gran Hermano en la voz de los protagonistas: “Fue una locura”

Sol Pérez, panelista de varias ediciones, calificó esta entrega de Gran Hermano como “hermosa” y aseguró que todas fueron únicas (RS Fotos)

La noche del martes 24 fue el cierre de una etapa que volvió a posicionar a Gran Hermano (Telefe) como uno de los programas más vistos del país. En medio de luces, gritos, tribunas divididas y una multitud de fanáticos apostados en la puerta de Telefe, Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de la edición 2024-25, y la casa más famosa del país volvió a apagarse.

Mientras los finalistas permanecen aislados hasta la emisión del último programa el jueves, varios de los exjugadores y figuras vinculadas al ciclo compartieron con Teleshow sus impresiones de la gran final. Los testimonios fueron recogidos desde el estudio, apenas terminada la transmisión, y dan cuenta de lo vivido dentro y fuera del reality, con voces que mezclan la emoción, la reflexión y el humor.

La cuarta finalista de la edición, Eugenia Ruiz, fue una de las más solicitadas tras el cierre de la gala. La actriz santiagueña, que ingresó en la segunda etapa del programa, se mostró conforme con su lugar en el cuarteto que peleó hasta el final: “Estaba muy ansiosa, muy nerviosa, me había dado la hora de salir también para ver a mi hijo, pero feliz con el resultado. Si ha ganado Tato, está bien. Estoy conforme”, expresó con una sonrisa.

Santiago “Tato” Algorta fue coronado ganador de Gran Hermano 2024-25 en una gala emotiva cargada de luces y gritos de fanáticos

Ella fue una de las jugadoras más carismáticas y verborrágicas del certamen. Durante su paso por el juego protagonizó varios cruces con integrantes del Tridente, grupo liderado por el campeón, aunque con el tiempo limó asperezas. “Le pasé por todos: quería que gane Ulises, después me panquequeé y terminé con Tato”, admitió entre risas.

A pocos minutos de haber salido del aire, confirmó que ya tiene nuevos proyectos profesionales: “Ahora voy a ser panelista de La Generación Dorada. Ya me dieron trabajo. Mi segundo sueño, después de ser actriz, era estar en un panel. Así que ya lo tengo”, expresó en referencia al anuncio que hizo Santiago del Moro sobre el futuro del reality.

Aunque su paso por la casa fue breve, Luchi Patrone se ganó el cariño del público por su espontaneidad y por su rol dentro del grupo del Tridente. En conversación con Teleshow, resumió su experiencia con entusiasmo: “Fue una locura, fue increíble. Me hizo cambiar en muchos aspectos, me hizo crecer un montón. Es una oportunidad única en la vida que no me la voy a olvidar jamás”.

Eugenia Ruiz, cuarta finalista del certamen, destacó su alegría por el resultado y anunció su nuevo trabajo como panelista

La influencer se mostró tan feliz con la experiencia que no descartó volver a participar en futuras ediciones: “Obvio que volvería, fui muy feliz ahí adentro. Estoy muy feliz por Tato y también por Luz, que haya sido la tercera. Los amo y estoy muy orgullosa por ellos”.

Otro de los testimonios más emotivos de la noche fue el de Petrona Jérez, quien llegó a la casa desde Tucumán con una historia de vida potente y una energía contagiosa. “Para mí fue un sueño cumplido. Desde que entré yo ya gané. Gané hermanitos, gente que me quiere, que me apoya. Hay gente que no, pero yo fui la mujer más feliz de haber cumplido ese sueño que tenía desde chica”.

Petrona definió su paso como “intenso” y valoró la experiencia como transformadora. Sobre una hipotética reentrada al juego, no dudó: “Entraría a un repechaje, me encantaría”.

Entre los panelistas presentes en la gala, Sol Pérez fue una de las más consultadas por el público. Con varias temporadas cubriendo el programa, la flamante mamá celebró el desarrollo de esta edición: “Este Gran Hermano fue hermoso. Como todos, siempre tienen algo distinto. Súper feliz de formar parte y esperando lo que se viene”, señaló.

Especialistas y panelistas a pleno en la final de Gran Hermano

Consultada sobre el resultado de la votación, fue diplomática: “Los chicos se merecen todos ganar. Desde el momento que cruzan la puerta tienen las mismas posibilidades. Me pone contenta cualquiera que gane”.

Por su parte, Walter Alfa Santiago, uno de los exjugadores más emblemáticos de la edición 2022-23, se mostró nostálgico durante la final. “Me hizo recordar mucho cuando yo estaba en la casa. Me emocionó un montón. Es un evento que se lleva en la piel”, confesó.

Sobre una eventual participación en una próxima edición, sorprendió: “Ya me anotaron. Vamos a ver si entro. Creo que hay posibilidad”. Y respecto al resultado de la competencia, fue sincero: “Quería que gane Luz, pero si no era Luz, era Tato”.

Los finalistas, por protocolo de aislamiento, no participaron de estas celebraciones, pero se espera que reaparezcan el jueves en el último programa especial. Allí se verán las entrevistas extendidas, las reacciones posteriores y el tradicional reencuentro de toda la camada. Allí surgirán anécdotas, recuerdos y pases de factura. Pasa en las mejores familias, pasa en Gran Hermano.

Crédito: RS Fotos